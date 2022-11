Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 4 novembre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 4 novembre 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 Reazione a Catena

20:00 Tg 1

20:30 Soliti Ignoti

21:25 Tale e Quale Show 2022

00:00 Tv7

Rai 2

19:00 NCIS 16×17

19:50 Una scatola al giorno

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 SWAT 5×13-14 1a tv

23:00 A Tutto Calcio

Rai 3

19:30 TG R

20:00 Blob

20:15 Via dei Matti

20:40 Il Cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:25 La scelta di Maria

23:00 Ossi di seppia

00:00 Linea Notte

Canale 5

18:50 Caduta Libera

20:00 Tg5

20:35 Striscia La notizia

21:45 Viola Come Il Mare 1×06 1a tv

00:00 Maurizio Costanzo Show

Italia 1

19:30 NCIS 4×05

20:25 NCIS New Orleans 4×16

21:20 Attacco a Mumbai Una vera storia di coraggio 1a tv

23:45 Die Hard

Rete 4

20:00 Tempesta d’amore

20:30 Stasera Italia

21:30 Quarto Grado

01:00 All Rise 1×07



La7

17:00 Diario Politico

20:00 TgLa7

20:30 Otto e Mezzo

21:15 Propaganda Live



Tv8 (Sky 125)

19:15 Celebrity Chef

20:20 100% Italia

21:30 Masterchef Italia 11×11-12 1a tv

00:30 Pechino Express

Nove (Sky 149)

19:30 Cash or Trash

20:30 Don’t Forget the Lyrics 1a tv

21:25 Fratelli di Crozza 1a tv

23:00 Accordi e Disaccordi

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Sopravvissuti 1×9-10-11-12

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Sopravvissuti 1×9-10-11-12 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:20 Alice Nevers – Professione giudice

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:20 Alice Nevers – Professione giudice Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Chicago PD 7×16-17

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Romulus 2×05-06 1a tv

(ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 2×05-06 1a tv Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Sex and the City 5×07-08 6×01-02

(ch. 112) ore 21:15 5×07-08 6×01-02 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Coroner 4×09-10 1a tv

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Hellboy

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Mercenari

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Ispettore Callaghan Il caso scorpio è tuo

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Tutti in piedi

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Grosse bugie

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:05 Al di là dei sogni

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 La poliziotta fa carriera



Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Auguri per la tua morte

I Film Sky

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Mia moglie per finta

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Romulus 2×05-06 1a tv

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Belli ciao

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Hopper e il tempio perduto

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Hanna

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Io ti troverò

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 La persona peggiore del mondo

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 L’uomo che verrà

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Mezzogiorno e mezzo di fuoco

Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv?