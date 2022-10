Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 22 ottobre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 22 ottobre 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:35 Ballando con le Stelle – Puntata del 22/10/2022

23:55 TG1 Sera

00:00 Ballando con le Stelle – Puntata del 22/10/2022

01:00 Techetecheté: Ciao Franco

01:55 RaiNews24

02:28 Che tempo fa

02:30 Sottovoce

03:00 Mille e un Libro

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Blue Bloods S12E3 – L’ombra del padre

22:10 Blue Bloods S12E4 – Il rifugio segreto

23:00 TG2 – Dossier

23:42 Meteo 2

23:45 TG2 – Storie. I racconti della settimana

00:25 TG2 Mizar

00:50 TG2 Cinematinée

00:55 TG2 Achab Libri

01:05 TG2 Sì, Viaggiare

01:20 TG2 Eat Parade

01:35 Rugby 2022: Coppa del Mondo femminile – 3a giornata: Giappone – Italia

03:45 Appuntamento al cinema

03:50 RaiNews24

Rai 3 20:00 Quando c’era lui – Blob – Puntata del 22/10/2022

20:20 Le parole – Puntata del 22/10/2022

21:45 Come muoiono (e si salvano) le civiltà – Sapiens, un solo pianeta 22/10/2022

00:00 TG3 Mondo

00:25 TG3 Agenda del Mondo

00:30 Meteo 3

00:35 La mala fede – Un giorno in Pretura – Puntata del 22/10/2022

01:50 TG3 Chi è di scena

02:05 Appuntamento al cinema

02:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:15 Homemovies100 – Una conversazione con Mirco Santi e Paolo Simoni di Home Movies

02:20 Homemovies100 – Memoryscapes-Paesaggi della memoria

02:30 Homemovies100 – Decadimenti e riemersioni. Il cinema pittorico di Guglielmo Baldassini

03:15 Homemovies100 – Il Cinema di Casa Barzizza

03:55 Homemovies100 – Il mondo in Pathé Baby dell’Avvocato Cessi

Rete 4 20:30 Controcorrente

21:25 Dunkirk (Di C. Nolan)

23:46 La Legge della Notte

02:18 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:36 I Ragazzi Irresistibili 2001

04:30 La Peccatrice

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:20 Tu Si Que Vales

01:15 Tg5

01:50 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

02:37 La Stranezza – Ciak Speciale

02:40 L’ Onore e il Rispetto – Ultimo Capitolo

04:19 Un Caso di Coscienza – Distretto di Polizia 7

Italia 1 20:24 Ultimo Capitolo – N.C.I.S. New Orleans

21:20 Smallfoot: il Mio Amico delle Nevi – Animazione

23:10 La Volpe e la Bambina

01:05 Cosa Cresce Nel Tuo Giardino? – Batwoman

01:58 Studio Aperto – la Giornata

02:10 Sport Mediaset – la Giornata

02:30 Bulletproof

03:46 Studio Aperto – la Giornata

03:56 All Eyez On Me

LA7 20:00 Tg La7

20:35 In Onda

22:00 Atlantide Files

23:35 Wagner: L’Esercito Ombra di Putin

00:30 Tg La7

00:40 Anticamera con vista

00:50 Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

02:50 L’aria che tira

04:50 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8 20:00 Mondiale Superbike

20:35 Post SBK

20:55 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

23:30 Paddock Live

23:55 F1

01:15 Paddock Live

01:45 Tre uomini e una bara

03:20 Coppie che uccidono

04:10 Lady Killer

NOVE 20:00 Fratelli di Crozza

21:25 Matteo Messina Denaro – Il superlatitante

23:10 Mafia Connection

00:30 Border Control Italia

02:25 Apocalypse – L’ascesa di Hitler

04:15 Apocalypse – La seconda guerra mondiale

20 — Venti 20:13 L’ Instabilità del Robot Killer – The Big Bang Theory II

20:36 L’ Algoritmo dell’Amicizia – The Big Bang Theory II

21:04 Giustizia A Tutti i Costi

23:06 Transformers – la Vendetta del Caduto

02:06 Riunione – Gotham IV

02:46 Sete di Vendetta – Gotham IV

03:26 Chuck Vs. Manoosh – Chuck III

04:06 Chuck Vs. la Maschera – Chuck III

Rai 4

20:33 MacGyver S4E3 Tra cielo e terra

21:20 Midnight in the Switchgrass

22:59 Into the Storm

00:30 Anica appuntamento al cinema

00:33 L’odore della notte

02:19 C’era una volta a Los Angeles

03:45 Falling Skies S4E6

Iris 21:00 In Trappola

23:20 Un Alibi Perfetto (Di P. Hyams)

01:28 La Forma dell’Inganno

03:01 Mai con uno Sconosciuto

04:24 Mamma Dei Dalton/Chi è Mr. Josephs?

Rai 5 20:48 La Via della Seta – S1E1

21:16 M – Il figlio del secolo – Prima parte

22:51 Rumori del ‘900 – S3E18

23:50 John Lennon – Gimme Some Truth

00:56 Rock Legends: Peter Gabriel

01:39 Rai News Notte

01:42 Art Night 2021/22 – E14

03:44 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 21:10 Il permesso – 48 ore fuori

22:50 Momenti di trascurabile felicità

00:25 L’uomo di Laramie

02:15 La tenda rossa

Rai Premium 21:20 Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso – S1E1 – Un avvocato d’insuccesso

22:15 Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso – S1E2 – Non avevo capito niente

23:15 Mina Settembre – S2E5 – Cosa resta di noi

00:10 Mina Settembre – S2E6 – Sorprese

01:05 La Nuova Squadra 3 – Spaccanapoli

03:00 “Mood to 2030” – Ambiente – 16/12/2021

03:20 Rossella S1E1

Cielo 20:20 Affari di famiglia

21:20 Cugini carnali

23:15 9 to 5: Days in Porn

01:00 Love Jessica

02:00 Il porno messo a nudo

02:55 Strippers – Vite a nudo

03:50 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 20:05 A-Team

21:08 Il curioso caso di Benjamin Button

00:18 Amore con interessi

02:00 Shameless

03:49 Hazzard

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Una squadra da sogno

23:10 Ruth & Alex – L’amore cerca casa

00:45 La compieta preghiera della sera

01:05 Santo Rosario

01:30 Sulla Strada

01:30 Terra Santa News

LA7d 21:10 Ghost Whisperer

00:35 Kate & Leopold

02:40 I menù di Benedetta

La 5 21:45 Quarto Grado

01:10 X-Style

01:46 Grande Fratello Vip- – La5

03:09 Una Vita VII , 399 – una Vita VII – L’Album Dei Ricordi

03:59 Una Vita VII , 400 – una Vita VII – L’Album Dei Ricordi

04:49 116 – Centovetrine

Real Time

21:30 Vite al limite

Cine34 21:04 Poliziotti

22:56 Quelli della calibro 38

00:59 Doppio misto

02:34 Femmina

04:05 Dentro lo schermo – filler cine34

Focus 20:15 Arcobaleno di Fuoco – Stranezze di Questo Mondo II

21:15 Il Titanic Dei Cieli – Hindenburg – Le Verità Nascoste

22:15 Oh, Quella Povera Gente! – Hindenburg – Le Verità Nascoste

23:15 L’ Anno Selvaggio dell’Africa , 4 – L’ Anno Selvaggio dell’Africa

00:15 Zambia Untamed, 4 – Zambia Untamed

01:15 Bergkristal – Le Basi Segrete Dei Nazisti

02:00 Perché Hitler Non Ebbe L’Atomica. la Guerra dell’Acqua Pesante

02:45 Uomini Soldati Eroi – la Guerra Bianca

03:30 Universo Ai Raggi X I, 1 – Universo Ai Raggi X i

04:15 Universo Ai Raggi X I, 2 – Universo Ai Raggi X i

Giallo 21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Modern Murder – Due detective a Dresda

01:05 L’Ispettore Barnaby

03:15 Nightmare Next Door

TOP Crime

20:16 Soldi Rosso Sangue – The Mentalist II

21:10 Poirot Non Sbaglia

22:57 Lei Non è Chi Pensi Che Sia – The Thing About Pam

23:50 Lei è Un’Assassina – The Thing About Pam

00:44 Sono Stata Qui – Chicago P.D. VII

01:37 Baricentro – Chicago P.D. VII

02:33 Lo Stato Contro Richard Wheatley – Law & Order: Unità Speciale…

03:27 L’ Episodio di Natale – Law & Order: Organized Crime II

04:20 Tgcom24

Italia 2 20:20 La Nuova Vita di Christy – Mom

20:45 Così Lontani, Così Vicini – Mom

21:15 It (Di A. Muschietti)

23:40 Obbligo O Verità

01:48 Un’ Impresa Titanica – South Park

02:10 In-Sicurezza – South Park

02:33 Operazione Chi-Chi – South Park

02:55 Incubo Su Facetime – South Park

03:17 Le Strade e il Tesoro – Lupin III – una Storia Senza Fine

03:42 La Finta Ferrovia Transcontinentale – Lupin III

04:07 I Sicari della Cena – Lupin III – una Storia Senza Fine

DMAX 20:25 River Monsters: Misteri dagli abissi

21:25 72 animali pericolosi con Barbascura X

23:40 Cacciatori di fantasmi

00:45 Cacciatori di fantasmi: TAPS

04:00 Il boss del paranormal

Rai Storia 20:00 Gli Imperdibili

20:05 Il giorno e la storia

20:20 Scitto, Letto, Detto. Marco De Paolis

20:30 Le Storie di Passato e Presente – Medioevo storie e leggende – 08/11/2021

21:10 Cosmonauta

22:35 Assalto al cielo

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Le Storie di Passato e Presente – Medioevo storie e leggende – 08/11/2021

01:00 Milano in guerra

02:00 MPR Grandi battaglie. La guerra lampo

03:00 Cronache dal Rinascimento -Il sacco di Roma-la tempesta si avvicina

03:30 Cronache dal Rinascimento. Il sacco di Roma-la tempesta si scatena

Mediaset Extra