Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 18 ottobre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 18 ottobre 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Morgane – Detective Geniale – S2E5 – Sentenza finale

22:30 Morgane – Detective Geniale – S2E6 – S come Italia

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

01:25 RaiNews24

02:00 Overland 20 – Dalla Guinea alla Nigeria, sulle rotte della migrazione illegale

03:00 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il Collegio 7: Prima puntata – 18/10/2022

23:55 Stasera c’è Cattelan su Raidue

00:55 Generazione Z

02:18 Meteo 2

02:20 The Blacklist – Ivan Stepanov

03:00 The Blacklist – Il proteiforme

03:45 Squadra Speciale Cobra 11

Rai 3 20:00 Blob – Puntata del 18/10/2022

20:15 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 18/10/2022

20:35 Il cavallo e la torre – Puntata del 18/10/2022

20:50 Un posto al sole – Puntata del 18/10/2022 EP6047

21:20 #cartabianca – Puntata del 18/10/2022

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Protestantesimo – “Italiani 2G: cittadini di domani” – 16/10/2022

01:45 Sulla via di Damasco – Puntata del 16/10/2022

02:15 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Fuori Dal Coro

00:52 Amami O Muori (Di J.C. Bressack)

02:42 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:02 Nelly e Mr. Arnaud

04:48 Lo Zappatore

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:21 Il Divin Codino

23:30 X-Style

00:00 Tg5

00:35 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

01:22 La Stranezza – Ciak Speciale

01:25 Uomini e Donne

03:39 Il Re Degli Enigmi – Gotham III

04:19 Menzogne e Verità – Distretto di Polizia 7

Italia 1 20:06 Flic O Floc – Camera Cafè

20:11 Di Chi è il Merito? – Camera Cafè

20:16 L’ Affiancamento – Camera Cafè

20:24 Le Colpe Dei Padri – N.C.I.S. New Orleans

21:20 Le Iene

01:05 Gli Amici di Peter G. – i Griffin

01:30 Il Tedesco – i Griffin

02:00 La Mano Sulla Sedia A Rotelle – i Griffin

02:23 Studio Aperto – la Giornata

02:35 Sport Mediaset – la Giornata

02:50 Richard Gere – Celebrated

03:11 Matthew Mcconaughey – Celebrated

03:34 Talpe D’Acciaio Xxl – Uomini e Macchine

04:19 La Vendetta di Seila – Le Avventure di Lupin III

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:30 L’aria che tira

04:30 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8 20:20 100% Italia

21:30 Pechino Express – La rotta dei sultani

23:45 X Factor

02:10 American Pie Presents: Band Camp

03:45 Coppie che uccidono

04:30 Lady Killer Nove

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Redemption – Identità nascoste

23:20 Apocalypto

01:35 Airport Security: Spagna

20 — Venti 20:01 Coppa Italia Live 2022/23

21:05 Coppa Italia 2022-23: Torino-Cittadella

23:19 Coppa Italia Live 2022/23

23:46 Pressing-20 in Rete

00:19 Magazine Champions League 2023

00:49 Free Fall – Caduta Libera (Di M. Akkad)

02:39 Il Giorno del Maiale – Gotham IV

03:19 Operazione Narrows – Gotham IV

03:59 Show Reel Serie Rete 20

04:34 Chuck Vs. il Primo Omicidio – Chuck II

Rai 4

20:31 Coroner S3E2

21:20 The Corrupted – Impero criminale

23:07 Wonderland pt.3

23:42 L’odore della notte

01:30 Anica appuntamento al cinema

01:33 Narcos: Messico S1E3 Il padrino

02:42 Narcos: Messico S1E4 Rafa, Rafa, Rafa!

03:32 Senza Traccia II ep.10

Iris 20:05 Bassifondi – Walker Texas Ranger

21:00 Il Grinta

23:37 Il Grinta , 26 – Scuola di Cult

23:42 Alfabeto

23:59 Uomini D’Amianto Contro L’Inferno

02:21 Big Fat Liar

03:55 In Viaggio con Charlie

Rai 5 20:20 Elektra (Santa Cecilia)

22:21 Appresso alla musica – Puntata 7

23:13 Rock Legends: Peter Gabriel

23:56 Brian Johnson Una vita on the road – S2E3

00:40 Rai News Notte

00:41 Art Rider – Da Ascoli Piceno ad Ancona – S2E1

01:37 Under Italy – S1E3

02:35 Lo sceneggiatore

02:46 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 21:10 L’amore ai tempi del colera

23:25 Qualcosa è cambiato

01:55 Anica – Appuntamento al cinema

02:00 Dèmoni

03:20 Demoni 2: l’incubo ritorna

Rai Premium 21:20 Mina Settembre – S2E5 – Cosa resta di noi

22:15 Mina Settembre – S2E6 – Sorprese

23:15 Sopravvissuti – S1E3 – Alla deriva

00:15 Sopravvissuti – S1E4 – Stranieri

01:05 Nei tuoi panni

02:00 Un’ultima occasione d’amore

03:35 Heartland S4E4 – Il giorno del diploma

Cielo 20:20 Affari di famiglia

21:15 Amore a seconda vista

23:30 Malamore

01:20 Le schiave del marciapiede

02:35 Mother’s Balls: il mondo di Amber Vineyard

03:25 Strippers – Vite a nudo

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 20:06 A-Team

21:09 E.T. l’extraterrestre

23:23 Due nel mirino

01:23 Shameless

03:12 Hazzard

04:44 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Tucker – Un uomo e il suo sogno

22:50 Il destino nel nome

01:00 La compieta preghiera della sera

01:00 Santo Rosario

LA7d 20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

03:55 I menù di Benedetta

La 5 21:10 Grande Fratello Vip

01:26 Grande Fratello Vip- – La5

03:15 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 131

03:59 Tempesta D’Amore 17, 67

04:49 100 – Centovetrine

Real Time

20:15 Cortesie per gli ospiti

21:20 Primo appuntamento

00:05 Open House: relazioni aperte

00:55 Piedi al limite

Cine34 21:05 Finalmente la felicita’

22:55 Piccolo grande schermo

23:11 Miracolo a Milano

01:03 Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso

02:52 Divorzio nel mondo

03:30 Dentro lo schermo – filler cine34

03:40 Pizza connection

Focus 20:15 Misteri Militari – Visti Dal Cielo – Misteri di Questo Mondo

21:15 L’ Anno Selvaggio dell’Africa , 4 – L’ Anno Selvaggio dell’Africa

22:15 Zambia Untamed, 4 – Zambia Untamed

23:15 Manutenzione Aereo Gigante – Ingegneri in Corsa Contro il Tempo i

00:15 Revisione del Sapsan – Ingegneri in Corsa Contro il Tempo i

01:15 Incidente Sull’Himalaya – Indagini Ad Alta Quota Xx

02:00 Interventi di Emergenza – Aerei Da Combattimento – Wings Of War

02:45 Le Truppe Speciali dell’Impero – Ancient Discoveries III

03:30 Gli Antichi Costruttori – Attenborough e la Grande Barriera

04:15 Azzorre, L’Isola della Preistoria – Viaggiatori

Giallo 21:10 Tandem

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 I misteri di Murdoch

03:05 Murder Comes to Town

04:45 The Murder Shift

TOP Crime

20:16 Rosso per la Vergogna – The Mentalist II

21:10 Lei Non è Chi Pensi Che Sia – The Thing About Pam

22:03 Lei è Un’Assassina – The Thing About Pam

22:58 Al di Sopra di Ogni Sospetto – Law & Order: Unità Speciale XIV

23:52 Giochi Violenti – Law & Order: Unità Speciale XIV

00:46 Alma Mater – Prodigal Son II

01:40 Un Giorno Al Lavoro con Papà – Prodigal Son II

02:37 Una Bambina Abbandonata – Chicago P.D. III

03:30 Giustizia – Chicago P.D. III

04:24 Tgcom24

Italia 2 20:20 La Parabola – Due Uomini e 1/2

20:45 Una Splendida Idea – Due Uomini e 1/2

21:15 The Stronghold – la Roccaforte

23:25 Psichedelik – i Griffin

23:51 La Storia di Brenda Q – i Griffin

00:16 Stewie Fa un Giro in Macchina – i Griffin

00:45 Chi Fa Brum Brum A Chi? – Duncanville

01:10 Rivalità Tra Fratelli – Duncanville

01:30 In-Sicurezza – South Park

01:54 Operazione Chi-Chi – South Park

02:20 Incubo Su Facetime – South Park

02:45 La Farmacia in Fiamme – i Griffin

03:10 Killer Queen – i Griffin

03:35 Non Ti Scordar di Me – i Griffin

04:00 In TV Non Si Fa, Peter – i Griffin

DMAX 21:25 Nudi e crudi

23:15 WWE Smackdown

01:15 La città fantasma

03:00 Ed Stafford: duro a morire

04:40 Marchio di fabbrica

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: La caccia alle streghe

21:10 Storie della TV – 2022-2023 90 minuto l’ora (e 1/ 2) del gol

22:10 Tg2 Dossier Giuseppe Prezzolini. L’anarchico conservatore

22:50 1492

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri – pt.4

00:50 Passato e Presente: La caccia alle streghe

01:30 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo pt 12 – La fine degli zar

02:30 Grandi battaglie – La battaglia di Roma

03:30 Cronache dall’antichità-dal mito alla storia p.9

Mediaset Extra