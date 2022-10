Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 16 ottobre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 16 ottobre 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 Reazione a Catena

20:00 Tg1

20:35 I Soliti Ignoti

21:25 Mina Settembre 2×05-06 1a tv

23:40 Speciale Tg1

Rai 2

18:25 90° Minuto

19:40 NCIS New Orleans 6×09

20:30 Tg2

21:00 NCIS Los Angeles 13×10 1a tv

21:50 Bull 6×12 1a tv

22:40 Domenica Sportiva

Rai 3

19:00 Tg3

19:30 Tg Regione

20:00 Blob

20:30 Che Tempo Che Fa

23:30 Tg3 Mondo

Canale 5

18.45 Caduta Libera

20:00 Tg 5

20:35 Paperissima

21:40 Scherzi a parte

00:25 Tg5

Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:20 NCIS 3×12

20:25 NCIS New Orleans 3×23

21:15 Jurassic World – Il regno distrutto

23:55 Pressing



Rete 4

19:55 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Controcorrente

21:30 Zona Bianca

1:00 Emotivi anonimi

La7

20:00 TgLa7

20:30 In Onda

21:15 Non è l’arena



Tv8 (ch 125 Sky)

18:20 4 Matrimoni

20:05 Post Gara

20:20 4 Ristoranti

21:25 Way Down – Rapina alla banda di spagna

23:20 Masterchef Italia

Nove (ch. 149 Sky)

19:50 Little Big Italy – Seattle

21:30 Il Contadino Cerca Moglie 1a tv

23:00 Cambio moglie

Le Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:00 I misteri di Brokenwood

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:00 I misteri di Brokenwood Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Il ritorno di Colombo

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Il ritorno di Colombo Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:15 Young Sheldon 2×03-04-05 + Bob Hearts Abishola 3×17-18 1a tv

Le Serie Tv stasera su Sky

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) 21:15 Romulus 1×07-08

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) 21:15 Romulus 1×07-08 Sky Serie (ch. 112) ore 20:15 Agenzia Roman – Case Infestate Vendesi 1×05-06 1a tv

(ch. 112) ore 20:15 Agenzia Roman – Case Infestate Vendesi 1×05-06 1a tv Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 The Equalizer 2×11-12 1a Tv.

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Blood Father

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Into the Storm

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Rapina a Stoccolma 1a tv

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Belle e Sebastien

Cielo (ch. 26 dtt, 19 Tivù Sat 126 Sky) ore 21:15 Volver

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:05 48 ore



La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Lettera di Natale

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Fantozzi va in pensione

I Film in programmazione su Sky

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Killer Elite

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Cosa abbiamo fatto per meritarci questo?

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Ghost – Fantasma

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 San Andreas

Cinema Suspance (ch. 306) ore 21:00 Anon

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Lasciarsi un giorno a Roma

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 La signora dello zoo di Varsavia



Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Quo vado?



Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv?