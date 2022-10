Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 13 ottobre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 13 ottobre 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S2E8 – La donna che perse la testa

23:35 Porta a Porta

23:50 TG1 Sera

23:56 Porta a Porta

01:20 RaiNews24

01:55 Overland 20 – Senegal, tra natura e sorrisi

02:55 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Unabomber

23:25 Stasera c’è Cattelan su Raidue

00:30 I Lunatici

02:25 Radiocorsa

03:55 Mustang

Rai 3 22:05 Una intima convinzione

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Newton. Pt.3 – Ghiaccio bollente

02:05 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:54 La Caduta Degli Dei

03:52 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

04:12 La Guerra di Mario

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:20 Grande Fratello Vip

01:50 Tg5

02:25 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

03:12 Uomini e Donne

04:44 Vivere III

Italia 1 20:24 Mai Dire Mai – N.C.I.S. New Orleans

21:20 Atomica Bionda

23:45 The Island (Di M. Bay)

02:15 Studio Aperto – la Giornata

02:27 Sport Mediaset – la Giornata

02:42 Tom Cruise – Celebrated

03:05 Ben Affleck – Celebrated

03:27 Il Canale di Suez: un Trionfo della Tecnica – Mega Costruzioni

04:17 Rischio Calcolato – Le Avventure di Lupin III

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:30 L’aria che tira

04:30 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8 20:30 Prepartita Europa e Conference League

20:55 UEFA Europa League

23:00 Postpartita Europa e Conference League

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Terzo Tempo I Gol di Europa e Conference

01:05 Terzo Tempo – Tutti i Gol di Champions League

01:45 American Pie Presents: Band Camp

03:25 Coppie che uccidono

04:15 Lady Killer

NOVE 20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Only Fun – Comico Show

23:35 Il contadino cerca moglie

01:05 Airport Security: Spagna

20 — Venti 20:13 La Sindrome di Stoccolma – The Big Bang Theory Xii

20:36 Il Paradigma del Pesce Guasto – The Big Bang Theory II

21:04 L’ Incredibile Hulk (Di L. Leterrier)

23:25 Sherlock Holmes (Di G. Ritchie)

01:55 Il Ritorno Dei Cattivi – Gotham III

02:32 Tutti Saranno Giudicati! – Gotham III

03:12 Show Reel Serie Rete 20

03:32 Chuck Vs. la Delorean – Chuck II

04:12 Chuck Vs. Babbo Natale – Chuck II

Rai 4

20:32 Coroner S2E4 Episodio 4

21:21 Alita – Angelo della battaglia

23:25 Resident Alien S2E5 Family Day

00:13 Resident Alien S2E6 An Alien in New York

01:03 Anica appuntamento al cinema

01:06 Narcos S3E7 – Senza uscita

02:01 Narcos S3E8 – Convivere

02:48 Senza Traccia II ep.4

03:28 Senza Traccia II ep.5

Iris 20:05 La Tigre – Walker Texas Ranger

21:00 Die Hard

23:39 Senza Tregua (Di J. Woo)

01:35 Havana

03:59 Gorilla Nella Nebbia-La Storia di Diane Fossey

Rai 5 20:20 Lungo il fiume e sull’acqua – E6

21:16 Le Comte Ory (Rossini Opera Festival)

23:45 Appresso alla musica – S1E4

00:39 Hip Hop Evolution – E2

01:25 Rai News Notte

01:27 Art Rider – Dal Monte Amiata alla Valnerina – S1E4

02:28 Dipingere le scene

02:34 Lungo il fiume e sull’acqua – E6

03:29 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 21:10 La regola del silenzio

23:20 Truth – Il prezzo della verità

01:30 Anica – Appuntamento al cinema

01:35 Movie Mag del 12/10/2022

02:00 La battaglia dei sessi

03:55 L’amore rubato

Rai Premium 20:20 Un passo dal cielo S1E8 – Un salto nel vuoto

21:20 La Nave dei Sogni – Panama

23:05 The Good Doctor S2E9 – Empatia

23:50 The Good Doctor S2E10 – Quarantena (1a parte)

00:25 La Nuova Squadra 3 – Spaccanapoli

02:10 Amore sull’onda

03:35 Heartland S3E16 – Il ritorno di Caleb

Cielo 20:20 Affari di famiglia

21:15 The Keeper

23:10 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

00:10 Sex Life

01:05 Sex diaries

02:05 Tokyo Girls – Le nuove geishe

03:10 Prostitute part-time

03:40 Sexplora

04:10 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 20:06 A-Team

21:08 Un disastro di ragazza

23:29 Io vi dichiaro marito e… marito

01:33 Shameless

03:26 Hazzard

04:59 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Il destino nel nome

23:05 Zona Rossa sempre

23:35 La compieta preghiera della sera

23:35 Santo Rosario

LA7d 20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Miss Marple: Assassinio allo specchio

23:20 Miss Marple – Un messaggio dagli spiriti

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

03:00 I menù di Benedetta

La 5 21:10 L’ Amore Non Va in Vacanza – Battibecchi D’Amore

23:35 Uomini e Donne

01:01 Grande Fratello Vip- – La5

03:15 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 128

03:59 Tempesta D’Amore 17, 64

04:49 80 – Centovetrine

Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:20 Io e…

00:10 The Bad Skin Clinic

Cine34 21:05 Moschettieri del Re – La penultima missione

23:18 Scusate il ritardo

01:27 Pomeriggio caldo

02:53 Keoma

04:29 Dentro lo schermo – filler cine34

Focus 20:15 Isole Proibite – Cose di Questo Mondo IV

21:15 Sodoma e Gomorra – Enigmi Svelati i

22:15 Stella di Betlemme – Enigmi Svelati i

23:34 Astrosamantha – il Ritorno

01:30 Dossier Elon Musk – Chi è il Papà di Spacex?

02:15 Motori A Reazione – Aerei Da Combattimento – Wings Of War

03:00 Medicina Estrema – Ancient Discoveries III

03:45 Wild Latam, 8 – il Lato Selvaggio dell’America Latina

04:15 Bahamas, il Sogno Caraibico – Viaggiatori – uno Sguardo sul Mondo

Giallo 21:10 Modern Murder – Due detective a Dresda

23:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

01:10 I misteri di Murdoch

03:10 Murder Comes to Town

TOP Crime

20:16 Conto in Rosso – The Mentalist II

21:10 Murders in Amboise

22:58 La Legge della Strada – Law & Order: Unità Speciale Xiii

23:52 Carissimo Papà – Law & Order: Unità Speciale Xiii

00:46 L’ Imbroglione Senza Nome – Law & Order: Organized Crime II

01:40 Cenere Alla Cenere – Law & Order: Organized Crime II

02:37 La Canzone di Gregory Williams Yates – Chicago P.D. III

03:31 Animale Notturno – Chicago P.D. III

04:25 Tgcom24

Italia 2 20:20 Il Signore delle Mosche – Due Uomini e 1/2

20:45 Charlie e il Sito – Due Uomini e 1/2

21:16 Clown (Di J. Watts)

23:20 Sherlock Holmes Entra in Scena – Lupin III – una Storia Senza Fine

23:50 Il Detective e il Cattivo – Lupin III – una Storia Senza Fine

00:20 Un Caso Molto Complicato – Lupin III – una Storia Senza Fine

00:50 L’ Ultimo Proiettile – Lupin III – una Storia Senza Fine

01:20 La Raven e la Verità – Lupin III – una Storia Senza Fine

01:45 Il Ragazzo Amish – i Griffin

02:05 La Grande Avventura – i Griffin

02:25 Vecchio Scorbutico – i Griffin

02:45 Quagmire e Meg – i Griffin

03:06 Il Bullismo – South Park

03:32 Non Avrei Mai Dovuto Fare Ziplining – South Park

04:00 Excalibur – i Cavalieri dello Zodiaco

DMAX 21:25 Metal Detective

23:25 La febbre dell’oro: miniere perdute

00:20 Alaska: gli alieni sono tra noi

02:00 Paranormal TV

02:50 Ed Stafford: duro a morire

Rai Storia 20:10 Il Giorno e la Storia

20:30 Passato e Presente – I Protocolli dei Savi di Sion – 17/02/2022

20:35 Passato e Presente – I Protocolli dei sa

21:10 a.C.d.C. – L’epoca d’oro dei pirati dei

21:10 a.C.d.C. L’epoca d’oro dei pirati dei Caraibi p.1

22:10 a.C.d.C. – Amsterdam, Londra, New York –

22:10 a.C.d.C. Amsterdam, Londra, New York – Tre città alla conquista del mondo p.1 Un secolo d’Oro

23:10 Giulio Cesare – Cronache dalla guerra civile

23:15 Giulio Cesare – Cronache dalla guerra ci

00:00 Rai News Notte

00:05 Il Giorno e la Storia

00:20 #Maestri: Vittorio Lubicz – Valeria Della Valle P7

00:30 #Maestri – Puntata 7

00:50 Passato e Presente – I Protocolli dei Savi di Sion – 17/02/2022

01:20 Passato e Presente – I Protocolli dei sa

02:00 MAGNIFICHE pt.3 Università di Napoli

02:30 Inferno nei mari – La resa dei conti nell’ Atlantico

02:45 Inferno nei mari (prima serie) – La resa

03:30 Cronache dall’Antichità – Dal mito alla

03:30 Cronache dall’antichità. Dal mito alla storia p.5

Mediaset Extra