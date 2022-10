Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 15 ottobre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 15 ottobre 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1 20:00 TG 1

20:35 Ballando con le Stelle

23:55 TG1 Sera

00:00 Ballando con le Stelle

00:30 Lilly Schonauer – L’amore ritorna

02:10 RaiNews24

02:38 Che tempo fa

02:45 Sottovoce

03:15 Mille e un Libro

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Blue Bloods S12E1 – Con le mani legate

22:10 Blue Bloods S12E2 – Segreti a fin di bene

23:00 TG2 – Dossier

23:45 Meteo 2

23:50 TG2 – Storie. I racconti della settimana

00:30 TG2 Mizar

00:55 TG2 Cinematinée

01:05 TG2 Achab Libri

01:15 TG2 Eat Parade

3 Rai 3 20:00 Blob

20:20 Le parole

21:45 Sapiens, un solo pianeta

23:55 TG3 Mondo

00:20 TG3 Agenda del Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 Ad ogni costo – Un giorno in Pretura

01:40 TG3 Chi è di scena

02:00 Appuntamento al cinema

02:05 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:15 The Rossellinis

03:50 Incompresa

4 Rete 4 20:30 Controcorrente

21:25 Ordinary Love – un Amore Come Tanti

23:45 12 Anni Schiavo

02:17 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:35 Ciak Speciale

5 Canale 5 20:00 Tg5

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:20 Tu Si Que Vales

01:00 Tg5

01:35 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia (R.)

02:22 La Stranezza – Ciak Speciale

02:25 L’ Onore e il Rispetto – Parte Quarta

04:04 Vivere III

6 Italia 1 20:24 La Pistola Invisibile – N.C.I.S. New Orleans

21:20 L’ Era Glaciale 3 – L’Alba Dei Dinosauri

23:15 Tartarughe Ninja – Fuori Dall’Ombra

01:20 La Lezione del Professor Pyg – Batwoman

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:22 Sport Mediaset – la Giornata

02:42 Downsizing – Vivere Alla Grande

04:47 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7 20:00 Tg La7

20:35 In Onda

22:00 Il paziente inglese

01:15 Tg La7

01:25 Anticamera con vista

01:35 Like – Tutto ciò che Piace

02:15 Il ferroviere

04:30 L’Aria che Tira – Diario

8 TV8 20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 La leggenda degli uomini straordinari

23:30 I, Frankenstein

01:15 American Pie 5 – Nudi alla meta

03:15 Coppie che uccidono

04:15 Lady Killer

9 NOVE 21:35 Mafia Connection

23:05 Minaccia nucleare – La sfida di Putin

00:10 Putin – Ultimo zar

03:05 La mafia di Putin

04:10 Minaccia nucleare – La sfida di Putin

20 Venti 20:13 L’ Equivalenza del Grifone – The Big Bang Theory II

20:36 L’ Alternativa di Euclide – The Big Bang Theory II

21:04 Decisione Critica

23:46 Transformers

02:26 Il Cavaliere Oscuro – Gotham III

03:06 Pax Pinguina – Gotham IV

03:46 Show Reel Serie Rete 20

04:34 Chuck Vs. il Miglior Amico – Chuck II

21 Rai 4 20:34 MacGyver S3E15 – Una nuova recluta

21:20 Hangman – Il gioco dell’impiccato

23:02 Rogue – Missione ad alto rischio

00:54 Anica appuntamento al cinema

00:57 A score to settle – Un conto da regolare

02:40 The Dark and the Wicked

22 Iris 21:00 L’ Uomo di Neve

23:31 Serenity

01:39 Nelly e Mr. Arnaud

03:20 Note di Cinema

03:28 Paura e Delirio A Las Vegas

23 Rai 5 20:14 Del Monaco alla Scala

21:14 Museo Pasolini

00:10 Rumori del ‘900 – S3E17

01:38 Rai News Notte

01:40 Essere Maxxi – Piero Lissoni

02:12 Art Night – Il ragazzo con la Leica

03:18 Le percussioni

03:30 Evolution – Il viaggio di Darwin Puntata

24 Rai Movie 21:10 Pane e tulipani

23:15 La verità, vi spiego, sull’amore

00:50 Red Dust

02:45 Queimada

25 Rai Premium 21:20 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S2E8 – La donna che perse la testa

23:25 Mina Settembre – S2E3 – Le signorine Esposito

00:20 Mina Settembre – S2E4 – Wonderwomen

01:10 La Nuova Squadra 3 – Spaccanapoli

02:50 Zoom ! – I libri in Tv

03:25 Commesse 2 – Compleanno di Roberta

26 Cielo 20:15 Affari di famiglia

21:15 La signora di Wall Street

23:15 Swingers – Scambisti

00:15 Love Jessica

01:15 Sesso prima degli esami

02:00 Sex Club 101

02:45 Mio figlio il pornoattore

03:30 Sexplora

04:00 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven 21:09 Dr. Knock

23:17 Il laureato

01:19 Shameless

03:13 Hazzard

04:45 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 I cento passi

23:20 Concerto Centenario Giussani

01:00 Edie

02:40 La compieta preghiera della sera

03:00 Santo Rosario

03:25 Sulla Strada

29 LA7d 21:20 Ghost Whisperer

00:40 Cloud Atlas

03:50 I menù di Benedetta

30 La 5 21:45 Quarto Grado

01:10 X-Style

01:46 Grande Fratello Vip- – La5

03:09 Una Vita VII , 397 – una Vita VII – L’Album Dei Ricordi

31 Real Time 21:35 Vite al limite

34 Cine34 21:04 Il pentito

23:29 Il prefetto di ferro

01:46 Teresa

03:24 Tre sotto il lenzuolo

04:55 I giochi proibiti de l’aretino Pietro

35 Focus 20:15 Ghiaccio Mortale, Pioggia Magica e Api in Pericolo

21:15 La Costruzione del Titanic

22:15 Titanic: la Resa Dei Conti

23:15 L’ Anno Selvaggio dell’Africa , 3 – L’ Anno Selvaggio dell’Africa

00:15 Zambia Untamed, 3 – Zambia Untamed

01:30 Centrale Elettrica Nord-Ovest – Le Basi Segrete Dei Nazisti

02:15 Alla Ricerca di Vita Aliena – la Storia dell’Universo II

38 Giallo 21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Modern Murder – Due detective a Dresda

01:00 L’Ispettore Barnaby

02:55 Nightmare Next Door

39 TOP Crime 20:16 Rosso Paura – The Mentalist II

21:10 Poirot: Delitto in Cielo

22:57 Lei è una Supertestimone – The Thing About Pam

23:50 Lei è una Figlia Amorevole – The Thing About Pam

00:43 Le Regole del Quartiere – Chicago P.D. VII

01:36 Il Diavolo Che Conosci – Chicago P.D. VII

02:32 L’ Imbroglione Senza Nome – Law & Order: Organized Crime II

03:26 Cenere Alla Cenere – Law & Order: Organized Crime II

04:19 Tgcom24

49 Italia 2 20:20 La Coppia Perfetta – Mom

20:45 Il Ballo del Diploma – Mom

21:15 It

00:47 La Llorona: Le Lacrime del Male

02:36 Compro Oro – South Park

03:04 Faith Hilling – South Park

03:33 Jewpacabra – South Park

04:02 Sherlock Holmes Entra in Scena – Lupin III – una Storia Senza Fine

52 DMAX 20:20 River Monsters: Misteri dagli abissi

21:25 72 animali pericolosi con Barbascura X

23:40 Cacciatori di fantasmi

00:45 Cacciatori di fantasmi: TAPS

03:50 Il boss del paranormal

54 Rai Storia 20:00 Il Giorno e la Storia

20:20 Scritto, letto, detto: Gianni Oliva

20:30 Passato e presente – Don Giussani, il servo di Dio

21:10 Cronaca familiare

23:00 La Razzia

00:00 Rai News Notte

00:05 Il Giorno e la Storia