Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 6 ottobre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 6 ottobre 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S2E7 – Angelo o diavolo

23:30 Porta a Porta

23:45 TG1 Sera

23:51 Porta a Porta

01:15 RaiNews24

01:44 Che tempo fa

01:50 Overland 21 – Il grande Nord Europa

02:40 RaiNews24

Rai 2 20:25 Il Collegio 7: Le selezioni

20:30 TG2 – 20.30

21:00 Speciale TG2 Post

23:00 Stasera c’è Cattelan su Raidue

00:13 Meteo 2

00:15 I Lunatici

02:20 Radiocorsa

03:20 Shade – Carta vincente

3 Rai 3 20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Nada

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole EP6039

21:25 Flesh and Blood S1E1

22:15 Flesh and Blood S1E2

23:05 Ossi di Seppia – Quello che ricordiamo – Fridays for Future, aprite gli occhi!

23:25 Ossi di Seppia – Il rumore della memoria EP 26

23:45 TG3 Linea notte

00:45 Meteo 3

00:50 Storie della Scienza. pt7. Tempo

01:45 RaiNews24

4 Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:54 Basta Che Non Si Sappia in Giro

02:57 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:19 Scusi, Si Potrebbe Evitare il Servizio Militare?.. No!

5 Canale 5 20:00 Tg5

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:20 Grande Fratello Vip

01:45 Tg5

02:20 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

03:01 Tutti A Bordo – Ciak Speciale

03:04 Uomini e Donne

04:44 Vivere III

6 Italia 1 20:24 Nola Confidential – N.C.I.S. New Orleans

21:21 Red Sparrow

00:06 Self/Less

02:21 Studio Aperto – la Giornata

02:33 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:30 L’aria che tira

04:30 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8 TV8 20:30 Prepartita Europa e Conference League

20:55 UEFA Europa Conference League: Hearts-Fiorentina

23:00 Postpartita Europa e Conference League

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Terzo Tempo I Gol di Europa e Conference

01:00 Terzo Tempo – Tutti i Gol di Champions League

01:40 Tre uomini e una pecora

03:25 Coppie che uccidono

04:15 Lady Killer

9 NOVE 20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Only Fun – Comico Show

23:35 Vuoti a perdere

01:35 Border Security: niente da dichiarare

20 Venti 20:13 La Proposta della Riproduzione – The Big Bang Theory XII

20:36 La Polarizzazione della Conferma – The Big Bang Theory XII

21:04 Il Cavaliere Oscuro – il Ritorno

00:23 La Mummia – la Tomba dell’Imperatore Dragone

02:33 Il Sindaco di Gotham – Gotham III

03:13 Qualunque Cosa per Te – Gotham III

03:53 Chuck Vs. la Nemesi

04:32 Chuck Vs. la Crown Victoria

21 Rai 4 20:33 Coroner S1E2 Episodio 2

21:20 Resident Alien S2E3 Girls’ Night

22:07 Resident Alien S2E4 Radio Harry

22:58 Z: vuole giocare

00:27 Anica appuntamento al cinema

00:30 Narcos S2E7 Deutschland 93

01:32 Narcos S2E8 Scappa patrón!

02:25 Senza traccia ep.17

03:07 Senza traccia ep.18

03:46 The Good Fight S1E4 – D’ora in poi chiamati proprietà

22 Iris 20:05 Santana – Walker Texas Ranger

21:00 58 Minuti per Morire

23:34 Aquile D’Attacco

01:37 The Truth About Charlie

03:21 Confidence-La Truffa Perfetta

04:55 Sai Cosa Faceva Stalin Alle Donne?

23 Rai 5 20:24 Lungo il fiume e sull’acqua – E1

21:15 In scena – Le luci del Mito 2022

22:17 OSN: Il ritorno di Simone Lamsma con l’Orchestra Rai diretta da Marc Albrecht

23:45 Classic Albums – Nirvana: Nevermind

00:36 Brian Johnson, una vita on the road – S1E6

01:19 Rai News Notte

01:22 Madre

02:15 Lungo il fiume e sull’acqua – E1

03:07 Se questo è un uomo di Primo Levi

03:17 Evolution – Il viaggio di Darwin Puntata

24 Rai Movie 21:05 Butch Cassidy

23:05 Come eravamo

01:15 Anica – Appuntamento al cinema

01:20 Il fiore delle mille e una notte

03:30 Movie Mag del 5/10/2022

03:55 L’avamposto telegrafico

25 Rai Premium 21:20 La Nave dei Sogni – Bora Bora

23:05 The Good Doctor S2E7 – Un nuovo amico

23:50 The Good Doctor S2E8 – Storie

00:35 La Nuova Squadra 2 – Voi mi dovete proteggere p.19

01:35 La Nuova Squadra 2 – Fino in fondo p.21

02:30 “Mood to 2030” – Parità di genere – 09/12/2021

02:50 Heartland S3E5 – Giorni di gloria

03:35 Heartland S3E6 – Il coguaro

26 Cielo 20:20 Affari di famiglia

21:15 Mercenary for Justice

23:10 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

00:00 Sex Life

01:00 Arakimentari – L’arte dell’erotismo

02:30 Prostitute occasionali

02:55 Strippers – Vite a nudo

03:55 Io e il mio pene: una storia complicata

27 Twentyseven 20:06 A-Team

21:07 Nonno scatenato

22:55 Una spia e mezzo

00:51 Shameless

02:47 Hazzard

04:19 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 The Great Debaters – Il potere della parola

23:05 Zona Rossa sempre

23:30 La compieta preghiera della sera

29 LA7d 20:10 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Miss Marple: Il geranio azzurro

23:20 Miss Marple – Sento i pollici che prudono

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

02:50 I menù di Benedetta

30 La 5 21:10 Mamma Mia! Ci Risiamo – Battibecchi D’Amore

23:20 Uomini e Donne

00:46 Grande Fratello Vip- – La5

03:15 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 123

03:59 Tempesta D’Amore 17, 58

04:49 52 – Centovetrine

31 Real Time 20:20 Cortesie per gli ospiti

21:20 My Extreme Life

23:15 La dottoressa delle protesi

00:10 The Bad Skin Clinic

34 Cine34 21:05 Ma cosa ci dice il cervello

22:56 Sotto il sole di Riccione

00:50 Dirty love – Amore sporco

02:23 Kamikazen – Ultima notte a Milano

04:02 I quattro dell’Apocalisse

35 Focus 20:15 Re Artù – Cose di Questo Mondo IV

21:15 Stonehenge – Enigmi Svelati i

22:15 Piramidi – Enigmi Svelati i

23:15 Il Mito U.S.A., 3 – Gli Album di Freedom

38 Giallo 21:10 Modern Murder – Due detective a Dresda

23:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

01:10 I misteri di Murdoch

03:10 Murder Comes to Town

39 TOP Crime 20:16 Mattone Rosso Ed Edera – The Mentalist I

21:10 Delitto Nel Jura

22:58 Un Gioco Perverso – Law & Order: Unità Speciale XIII

23:52 L’ Ultimo Passaggio – Law & Order: Unità Speciale XIII

00:46 Il Buono, il Bello e il Cattivo – Law & Order: Organized Crime II

01:40 Imperdonabile – Law & Order: Organized Crime II

02:36 Debiti con il Passato – Chicago P.D. III

03:29 Conseguenze Inattese – Chicago P.D. III

04:23 Tgcom24

49 Italia 2 20:20 Paranoia – Due Uomini e 1/2

20:45 Il Giorno del Ringraziamento – Due Uomini e 1/2

21:15 Autopsy

23:00 Lupin III Vs Detective Conan – il

01:10 Gli Amici di Peter G. – i Griffin

01:36 Il Tedesco – i Griffin

02:01 Giochi di Ruolo – i Griffin

02:26 Una Donna per uno – i Griffin

02:52 Wikileaks Vs. South Park

03:13 Ricerca di Mercato – Broadway – South Park

03:36 Una Duplice Vittoria – i Cavalieri dello Zodiaco

04:00 Sorpresa Alla Quinta Casa – i Cavalieri dello Zodiaco

52 DMAX 21:25 Metal Detective

23:15 La febbre dell’oro: miniere perdute

00:10 Bigfoot: killer in Alaska

02:00 Mountain Monsters

02:50 Micromostri con Barbascura X

54 Rai Storia 20:10 Il Giorno e la Storia

20:30 Passato e Presente: Julius Evola contro il mondo moderno con la Prof.ssa Alessandra Tarquini

21:10 a.C.d.C. L’assedio di Orléans

22:10 a.C.d.C. Mont Saint Michel: la verità nascosta

23:10 Cesare in Gallia – Cronache dal De Bello Gallico

00:00 Rai News Notte

00:05 Il Giorno e la Storia