Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 1 ottobre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 1 ottobre 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 Reazione a Catena

20:00 Tg1

20:30 Soliti Ignoti – Il ritorno

21:30 Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ’90

00:05 Tg1

00:10 SpecialeBallando con le stelle

Rai 2

19:00 NCIS New Orleans 6×04

19:40 NCIS Los Angeles 11×09

20:30 Tg2

21:00 SWAT 5×03-04 1a tv

23:00 Tg 2 Dossier

Rai 3

ore 19:30 TG Regione

20:00 Blob

20:30 Illumintate – Marta Marzotto

21:20 Nour

23:05 TG3 + Agenda del Mondo

23:40 Un giorno in pretura – L’ultimo sacramento

Canale 5

18:45 Caduta Libera

20:00 Tg5

20:30 Striscia la notizia

21:30 Tu Si Que Vales

01:00 TG5

Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 NCIS 2×21

20:25 NCIS New Orleans 3×09

21:15 Il Piccolo Yet

23:20 Il mio Amico Nanuk

Rete 4

ore 19:50 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Controcorrente

21:30 Robin Hood

00:45 Insospettabili Sospetti – film

La7

18:50 Lingo

20:00 Tg La7

20:30 In onda

22:30 Atlantide Files – Winston Churchill

01:00 Tg



Tv8 (Sky 125)

19:50 Post Qualifiche F1

20:20 4 Ristoranti

21:30 Into Darkness – Star Trek

23:55 X Factor

Nove (Sky 149)

ore 20:00 Little Big Italy

21:35 Mafia Connection

Le Serie Tv in chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Imma Tataranni 2×06

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Imma Tataranni 2×06 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Poirot 2×10-11

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Poirot 2×10-11 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

Le Serie Tv sui Canali Sky

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 House of the Dragon 1×05 doppiata 1×06 v.o.

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×05 doppiata 1×06 v.o. Sky Serie (ch. 112 ) 21:10 Mr. Selfridge 1×09-10

(ch. 112 ) 21:10 1×09-10 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Little Murders By Agatha Christie 1×03

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt 151 Sky) ore 21:15 Fire Down Below

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Sleepless – Il giustiziere

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Serenity L’isola dell’inganno

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 A casa tutti bene

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 La Lupa

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:15 Una famiglia in affitto

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Pizza Connection

Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:15 Il villaggio dei dannati

I Film stasera su Sky

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Petra – Un bastimento carico di riso

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Full Time – Al cento per cento

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Il ponte delle spie

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Rosanero

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Hotel Artemis

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Breach – Incubo nello spazio

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Julie and Julia

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Uno di noi

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 C’era una volta il crimine

Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv?