Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 29 settembre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 29 settembre 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S2E6 – La doppia vita di Mister E.

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

23:59 Porta a Porta

01:25 RaiNews24

02:00 Overland 21 – Il grande Nord Europa

02:50 RaiNews24

Rai 2 20:25 Il Collegio 7: Le selezioni – Puntata del 29/09/2022

20:30 TG2 – 20.30

21:00 Speciale TG2 Post

23:00 Stasera c’è Cattelan su Raidue – Puntata del 29/09/2022

00:05 Meteo 2

00:10 I Lunatici

02:05 Radiocorsa

03:05 La giusta distanza

Rai 3 20:00 Blob – Puntata del 29/09/2022

20:15 Ebbanesis: Viviana Cangiano e Serena Pisa – Via Dei Matti n°0 – Puntata del 29/09/2022

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 29/09/2022

20:50 Un posto al sole – Puntata del 29/09/2022 EP6034

21:25 Official Secrets – Segreto di Stato

23:20 Scialla Italia – S1E8 – Violenza

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Storie della Scienza. pt11. Terra

02:10 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:52 Straziami, Ma di Baci Saziami

02:56 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:16 Il Sindacalista

04:57 Reclute – Classe di Ferro

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:20 Grande Fratello Vip

01:55 Tg5

02:30 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

03:11 Uomini e Donne

04:44 Vivere III

Italia 1 20:30 Il Ritorno del Re – N.C.I.S. New Orleans

21:25 Giuseppe Giacobazzi: Gran Varietà

00:16 Extraction

02:06 Ciak Speciale

02:09 Studio Aperto – la Giornata

02:21 Sport Mediaset – la Giornata

02:36 Una Rapina Al Louvre – Le Avventure di Lupin III

02:59 1999 Viaggio Popcorn – Le Avventure di Lupin III

03:22 La Neve del Deserto – Le Avventure di Lupin III

03:43 La Vendetta di Lady Black – Le Avventure di Lupin III

04:05 La Strategia della Palla Mortale – Le Avventure di Lupin III

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:30 L’aria che tira

04:30 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8 20:20 100% Italia

21:30 Spider-Man: Homecoming

23:55 Riddick

02:10 Babysitting – Una notte che spacca

03:35 Coppie che uccidono

04:25 Lady Killer

NOVE 20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Maschi contro femmine

23:40 Gli ultimi saranno ultimi

01:35 Beer Masters

20 — Venti 20:13 L’ Asimmetria della Farfalla – The Big Bang Theory XI

20:36 La Configurazione Coniugale – The Big Bang Theory Xii

21:04 Il Cavaliere Oscuro

00:09 La Mummia, il Ritorno

02:40 L’ Ultima Tentazione di Barry Allen – II Parte – The Flash VI

03:17 Crisi Sulle Terre Infinite – III Parte – The Flash VI

03:44 Maratona – The Flash VI

04:24 Show Reel Serie Rete 20 Rai 4

20:35 Criminal Minds S15E2 – Risvegli

21:20 Resident Alien S2E1 – Old Friends

22:10 Resident Alien S2E2 – The Wire

23:00 Game Of Death

00:13 Narcos S1E7 – Piangerai lacrime di sangue

01:10 Narcos S1E8 – La grande menzogna

02:04 Anica appuntamento al cinema

02:07 Senza Traccia ep.7

02:46 Senza Traccia ep.8

03:26 Murder Maps: Jack lo Squartatore ep.1

Iris 20:05 La Lunga Caccia – Walker Texas Ranger

21:00 Trappola di Cristallo

23:42 Air Force-Aquile D’Acciaio

01:43 Immortal Ad Vitam

03:28 King Kong 2

Rai 5 20:20 Fuori Binario: La Subappenninica

21:17 La dama di picche (Teatro alla Scala)

00:33 Classic Albums – Amy Winehouse: Back To Black

01:31 21 Rue la Boétie, la Galleria Rosenberg

02:19 Fuori Binario: La Subappenninica

03:29 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 21:10 In Her Shoes – Se fossi lei

23:30 Under the Skin

01:10 Anica – Appuntamento al cinema

01:15 Saw 4

02:50 Perfect

Rai Premium 21:20 Sei Sorelle S1E5 – Una decisione importante

22:15 Sei Sorelle S1E6 – Operaia di giorno, dama di notte

23:15 Sei Sorelle S1E7 – Una donna meccanico

00:10 The Good Doctor S2E5 – Nutrire il cuore

00:55 The Good Doctor S2E6 – Tirare troppo la corda

01:30 La Nuova Squadra 2 – Dentro o fuori p.8

02:25 La Nuova Squadra 2 – Muoiono pure i generali p.9

03:15 Piloti 2

03:35 Chesapeake Shores S3E7 – Sono solo affari

Cielo 20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Kickboxer – La vendetta del guerriero

23:00 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

00:05 Public Sex, Private Lives

01:25 Alice Little – Storia di un bordello americano

01:55 50 sfumature di grigio: una storia vera

02:50 Clitoride – Una perfetta sconosciuta

03:25 Voyeur – Il piacere di guardare

04:10 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 21:08 Una notte da leoni 3

23:08 Lo spaccacuori

01:16 Shameless

03:03 Hazzard

04:35 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Non uno di meno

22:50 Zona Rossa sempre

23:20 La compieta preghiera della sera

23:20 Santo Rosario

LA7d 20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Miss Marple

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

03:05 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

La 5 21:10 Mamma Mia! – Battibecchi D’Amore

23:30 Uomini e Donne

00:56 Grande Fratello Vip- – La5

03:15 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 118

03:59 Tempesta D’Amore 17, 52

04:49 29 – Centovetrine

Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:20 Sorelle al limite

23:15 La dottoressa delle protesi

00:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34 21:05 Sotto il sole di Riccione

23:01 Colpo di fulmine

00:51 Sensi

02:26 La bocca

04:06 Mannaja

Focus 20:15 Cose di Questo Mondo VIII, 9 – Cose di Questo Mondo VIII

21:15 L’ Apocalisse – Enigmi Svelati II

22:15 Non Siamo Soli – Enigmi Svelati II

23:15 Italia Speciale 1^ Parte, 2 – Gli Album di Freedom

01:15 Mountain Impact – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

02:00 Dc 10 Ten Tanker/747 – Sofia – Bestioni del Cielo

02:45 New York la Città Degli Antenati – Ancient Discoveries II

03:30 Estate: la Grande Corsa – Alla Scoperta delle Highlands

04:15 Oceano – Rapidi e Letali – il Mondo Animale e la Velocità

Giallo 21:10 Modern Murder – Due detective a Dresda

23:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

01:10 Tatort – Scena del crimine

03:00 Murder Comes to Town

TOP Crime

20:16 Teoria del Complotto – IV Parte – Major Crimes VI

21:10 Delitto in Alsazia

22:58 Criminale – Law & Order: Unità Speciale Xii

23:52 L’ Infiltrato – Law & Order: Unità Speciale Xii

00:46 Eddie Wagner, il Fuorilegge – Law & Order: Organized Crime II

01:40 Per Qualche Lek in Più – Law & Order: Organized Crime II

02:36 Dì il Suo Nome! – Chicago P.D. II

03:29 Un Favore Ricambiato – Chicago P.D. II

04:23 Tgcom24

Italia 2 20:20 Dieci Anni Dopo – Modern Family

20:45 Vince Bene Chi Vince Ultimo – Modern Family

21:15 The Lodgers – Non Infrangere Le Regole

23:05 Lupin III Vs Detective Conan – Animazione

01:16 Creme Fraiche – Panna Acida – South Park

01:37 Humancentipad – South Park

02:00 Il Direttore in Grigioverde – The Simpson

02:25 Il Ragazzo Che Sapeva Troppo – The Simpson

02:45 I Segreti per un Matrimonio Felice – The Simpson

03:05 L’ Amante di Lady Bouvier – The Simpson

03:25 La Finestra sul Giardino – The Simpson

03:45 L’ Acqua della Vita – i Cavalieri dello Zodiaco

04:10 I Cavalieri D’Oro – i Cavalieri dello Zodiaco

DMAX 21:25 Metal Detective

23:15 La febbre dell’oro: miniere perdute

00:10 Bigfoot: killer in Alaska

02:00 Mountain Monsters

02:50 Uomini di pietra

Rai Storia 20:10 Il Giorno e la Storia

20:30 Iconologie quotidiane. Lorenzo Lotto, Trinità

20:35 Passato e Presente – La nave dei filosofi – 17/03/2022

21:10 a.C.d.C. L’abbazia di Cluny, la citta’ sacra perduta

22:10 a.C.d.C. Aigues Mortes e le crociate del Re Santo

23:10 Catilina. Cronaca di una congiura

00:00 Rai News Notte

00:05 Il Giorno e la Storia

00:20 Iconologie quotidiane. Michelangelo, Giudizio Universale

00:25 #Maestri: Elena Esposito – Ivano Dionigi P16

00:55 Passato e Presente – La nave dei filosofi – 17/03/2022

01:30 MAGNIFICHE pt.1 Università di Bologna

02:30 Speciale Marzabotto

03:30 La straordinaria Storia d’Italia – Il Medioevo – A lancia e spada contro Barbarossa

Mediaset Extra