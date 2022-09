Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 27 settembre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 27 settembre 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Imma Tataranni – Sostituto procuratore – S2E5 – Il peso dell’anima

23:55 Porta a Porta

00:00 TG1 Sera

00:04 Porta a Porta

01:40 RaiNews24

02:13 Che tempo fa

02:15 Overland 19 – Le Vie dell’India

03:05 RaiNews24

Rai 2 20:25 Il Collegio 7: Le selezioni – Puntata del 27/09/2022

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Bad Boys for Life

23:30 Stasera c’è Cattelan su Raidue

00:34 Meteo 2

00:40 I Lunatici

02:30 The Blacklist – La Fribourg Confidence

03:15 The Blacklist – L’Agenzia Wellstone

03:55 Squadra Speciale Cobra 11 S17E7 – L’illusionista

Rai 3 20:00 Blob – Puntata del 27/09/2022

20:15 Francesco Grillo – Via Dei Matti n°0 – Puntata del 27/09/2022

20:35 Il cavallo e la torre – Puntata del 27/09/2022

20:50 Un posto al sole – Puntata del 27/09/2022 EP6032

21:20 #cartabianca – Puntata del 27/09/2022

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Sorgente di vita – Puntata del 25/09/2022

01:45 Sulla via di Damasco – Puntata del 25/09/2022

02:15 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Fuori Dal Coro

00:52 Generale

02:45 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:01 Tutti A Bordo – Ciak Speciale

03:05 Belfagor-Il Fantasma del Louvre

04:43 Istantanea per un Delitto

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:21 Tolo Tolo

23:45 X-Style

00:20 Tg5

00:55 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

01:36 Tutti A Bordo – Ciak Speciale

01:39 Uomini e Donne

03:24 Vivere III

03:49 Il Sindaco di Gotham – Gotham III

04:29 Qualunque Cosa per Te – Gotham III

Italia 1 20:30 Portogallo-Spagna – Nations League 2022

22:45 The Losers

00:40 Punto di Non Ritorno – Manifest

01:30 Bilancio delle Vittime – Manifest

02:15 Ciak Speciale

02:18 Studio Aperto – la Giornata

02:30 Sport Mediaset – la Giornata

02:45 Pericolo per Goemon – Le Avventure di Lupin III

03:08 Il Tesoro del Fantasma Kira – Le Avventure di Lupin III

03:31 Lozione Speciale – Le Avventure di Lupin III

03:54 Monna Lisa Sorride Due Volte – Le Avventure di Lupin III

04:15 108° Rintocco della Campana – Le Avventure di Lupin III

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:30 L’aria che tira

04:30 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8 20:20 100% Italia

21:30 Pechino Express – La rotta dei sultani

23:45 X Factor

02:05 Disaster Movie

03:20 Coppie che uccidono

04:05 Lady Killer

NOVE 20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Air Force One

23:55 Nemico pubblico

02:20 Highway Security: Spagna

02:50 Airport Security: Europa

20 — Venti 20:13 Il Potenziale dell’Isolamento – The Big Bang Theory XI

20:36 La Polarizzazione della Cometa – The Big Bang Theory XI

21:04 World War Z

23:30 Magazine Champions League 2023

00:00 Tutti Pazzi per L’Oro

02:09 Psicosi Da Breccia – The Flash VI

02:49 Licenza di Allungarsi – The Flash VI

03:29 Il Giustiziere di Seattle – Izombie II

04:09 Metodo D’Indagine – Izombie II

Rai 4

20:32 Criminal Minds XIV ep.13

21:19 12 Soldiers

23:32 Curve – Insidia Mortale

01:02 Anica appuntamento al cinema

01:05 Narcos S1E3 – Gli uomini di sempre

01:56 Narcos S1E4 – Il palazzo in fiamme

02:35 Senza Traccia ep.3

03:15 Senza Traccia ep.4

03:55 Revenge IV ep.20

Iris 20:05 Il Dirottamento – Walker Texas Ranger i

21:00 Hondo (Di L. H. Katzin)

22:59 Duello Al Rio D’Argento

00:58 La Guerra Dei Bottoni (Di J. Roberts)

02:34 Ivanhoe (Di R. Thorpe)

04:17 Satanik

Rai 5 20:20 Fuori binario: il treno piemontese

21:17 Non ci resta che vincere

23:13 Rock Legends – Billy Idol

23:56 Roma Caput Disco

01:12 Rock Legends: Radiohead

01:35 Rai News Notte

01:36 Visioni – A ben vedere il Fai 2022

02:26 Fuori binario: il treno piemontese

03:27 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 21:10 Pandorum – L’universo parallelo

23:00 Juliet Naked – Tutta un’altra musica

00:45 Anica – Appuntamento al cinema

00:50 Charlot – Chaplin

03:20 Alla ricerca di Jane

Rai Premium 21:20 Per amore di Valerie

23:00 Il sindaco pescatore

01:00 La Nuova Squadra 2

02:50 Chesapeake Shores S3E2 – Come eravamo

03:30 Chesapeake Shores S3E3 – Equivoci e promesse

Cielo 20:25 Affari di famiglia

21:15 Due cuori e una provetta

23:15 Profumo

00:45 I pornodesideri di Silvia

02:20 Polylove – L’amore è complicato

03:15 I miei 100.000 amanti

04:10 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 21:08 Ufficiale e Gentiluomo

23:26 Monster trucks

01:22 Shameless

03:14 Hazzard

04:45 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Roma città aperta

22:45 Il club degli Imperatori

00:40 La compieta preghiera della sera

00:40 Santo Rosario

LA7d 20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Lie to me

00:50 La cucina di Sonia

01:20 La Mala Educaxxxion

02:40 I menù di Benedetta

La 5 21:10 Grande Fratello Vip

01:26 Grande Fratello Vip- – La5

03:15 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 116

03:59 Tempesta D’Amore 17, 50

04:49 22 – Centovetrine

Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:20 Primo appuntamento

22:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34 21:05 Lui e’ peggio di me

23:11 Piccolo grande schermo

23:17 La riffa

00:15 Joan lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedi’

02:58 L’arcangelo

04:37 I carabbimatti

Focus 20:15 Cose di Questo Mondo VIII, 7 – Cose di Questo Mondo VIII

21:15 L’ Anno Selvaggio dell’Africa , 1 – L’ Anno Selvaggio dell’Africa

22:15 Zambia Untamed, 1 – Zambia Untamed

23:15 End Of The Rope, 1 – Ingegneria Oltre il Limite

00:15 End Of The Rope, 2 – Ingegneria Oltre il Limite

01:15 Conseguenze Fatali – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

02:00 A 300 0G/A 400 M – Bestioni del Cielo i

02:45 Il Terrore Dei Sette Mari – Ancient Discoveries II

03:30 Gli Orsi delle Ande – Wild America Latina

04:15 L’ Isola delle Conchiglie – Viaggiatori – uno Sguardo sul Mondo

Giallo 21:10 Balthazar

23:30 Vera

01:25 Cherif

03:40 Murder Comes to Town

TOP Crime

20:16 La Città Santuario – V Parte – Major Crimes VI

21:10 Quam Innocentum Damnari – Harrow III

22:03 Ab Initio – Harrow III

22:58 La Bomba – Law & Order: Unità Speciale Xii

23:52 Totem – Law & Order: Unità Speciale Xii

00:45 Un Proiettile di Rame – The Mentalist VII

01:38 Non C’è Oro Che Tenga – The Mentalist VII

02:34 Il Piromane – Chicago P.D. II

03:27 Una Madre – Chicago P.D. II

04:21 Tgcom24

Italia 2 20:19 Gate 32 – Modern Family

20:44 Il Matrimonio di Frank – Modern Family

21:14 Dragonheart

23:19 Giudice Annie – Duncanville

23:44 Figli Indipendenti – Duncanville

00:09 La Mano Sulla Sedia A Rotelle – i Griffin

00:39 Gli Amici di Peter G. – i Griffin

01:04 Il Tedesco – i Griffin

01:31 Insheeption – South Park

01:52 Il Procione 2: il Senno di Poi – South Park

02:15 Springfield – The Simpson

02:40 Homer il Vigilante – The Simpson

03:00 Homer e Apu – The Simpson

03:20 Bart Diventa Famoso – The Simpson

03:40 Lisa Contro Malibu Stacy – The Simpson

04:00 L’ Ira di Tisifone – i Cavalieri dello Zodiaco

DMAX 21:25 Nudi e crudi

23:15 WWE Smackdown

01:20 La città fantasma

03:15 Undercut: l’oro di legno

Rai Storia 20:10 Il Giorno e la Storia

20:30 Iconologie quotidiane. Albrecht Durer, San Girolamo nello studio

20:35 Passato e Presente: Andrè Breton e i surrealisti con il Prof. Emilio Gentile

21:10 La bussola e la clessidra – Verdun

22:10 Telemaco – Pt.1

23:10 Italiani con Paolo Mieli Cesare Zavattini

00:00 Rai News Notte

00:05 Il Giorno e la Storia

00:20 Iconologie quotidiane. Raffaello, Scuola d’Atene

00:25 La Grande Storia – Anniversari – Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

01:05 Passato e Presente: Andrè Breton e i surrealisti con il Prof. Emilio Gentile

01:40 14-’18 Grande Guerra cento anni dopo pt 9 – Italia in guerra. Dalla strafexpedition alla conquista di Gorizia

02:30 Le quattro giornate di Napoli

03:00 La Strage di Acerra, Ottobre 1943

03:30 La Straordinaria Storia d’Italia – Medioevo – Un secolo di ferro

Mediaset Extra