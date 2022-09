Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 26 settembre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 26 settembre 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Nations League 2022 Ungheria – Italia

23:00 Porta a Porta Speciale Elezioni Politiche

23:15 TG1 Sera

23:21 Porta a Porta Speciale Elezioni Politiche

01:15 RaiNews24

01:50 Overland 19 – Le Vie dell’India

02:50 RaiNews24

Rai 2 20:25 Il Collegio 7: Le selezioni – Puntata del 26/09/2022

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:30 Stasera tutto è possibile

00:28 Meteo 2

00:30 I Lunatici

02:30 The Blacklist – 450 grammi

03:15 The Blacklist – Elizabeth Keen

03:55 Squadra Speciale Cobra 11 S17E5 – Avidità

Rai 3 20:00 Blob – Puntata del 26/09/2022

20:15 Via dei Matti numero zero – Puntata del 26/09/2022

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 26/09/2022

20:50 Un posto al sole – Puntata del 26/09/2022 EP6031

21:25 Presa Diretta – L’Italia ha scelto – Puntata del 26/09/2022

23:00 Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – S4E4

23:45 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 O anche no – Puntata del 25/09/2022

01:40 Protestantesimo – “La via del cielo” – 18/09/2022

02:15 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:50 Sei Mesi Dopo – Motive III

01:47 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:03 Tutti A Bordo – Ciak Speciale

02:09 L’ Estate Impura

03:47 Festivalbar Story Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Grande Fratello Vip

01:50 Tg5

02:25 Paperissima Sprint Estate

03:06 Tutti A Bordo – Ciak Speciale

03:09 Uomini e Donne

03:56 Vivere III

04:20 Guardami Negli Occhi! – Gotham III

Italia 1 20:24 L’ Ultima Corsa – N.C.I.S. New Orleans

21:20 Jack Ryan – L’Iniziazione

23:25 From Paris With Love

01:15 Tutto A Posto, Niente in Ordine – Manifest

02:00 Ciak Speciale

02:03 Studio Aperto – la Giornata

02:15 Sport Mediaset – la Giornata

02:30 Una Leccornia per Gatti – Le Avventure di Lupin III

02:53 L’ Anello Nuziale – Le Avventure di Lupin III

03:16 L’ Invincibile Spada – Le Avventure di Lupin III

03:39 Un Killer per Lupin – Le Avventure di Lupin III

04:02 L’ Eredità del Maestro – Le Avventure di Lupin III

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live – Speciale

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Camera con vista

02:15 Hotel Rwanda

04:15 La7 Doc

TV8 20:20 100% Italia

21:30 Gomorra – La serie

23:15 L’Immortale

01:30 Delitti

03:40 Lady Killer

NOVE 20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Little Big Italy

00:45 Rust Bros – Rottami di famiglia

01:45 Airport Security: Europa

02:15 Highway Security: Spagna

20 — Venti 20:13 L’ Eccitazione per Gates – The Big Bang Theory XI

20:36 La Dissociazione dell’Inquilino – The Big Bang Theory XI

21:04 Tutti Pazzi per L’Oro

23:25 Asher

01:31 Extreme e 2022: Italia: Cile

03:31 Uomo Morto Che Corre! – The Flash VI

04:11 Paura e Sangue – The Flash VI

Rai 4

20:32 Criminal Minds XIV ep.11

21:20 Primal

23:00 Skyline

00:35 Anica appuntamento al cinema

00:38 Narcos S1E1 – Discesa

01:39 Narcos S1E2 La spada di Simón Bolívar

02:24 High Flyers S1E8 Heart Attack

03:07 Senza Traccia ep.1

03:46 Senza Traccia ep.2

Iris 20:05 Visioni di Morte – Walker Texas Ranger i

21:00 Ocean’s Twelve

23:36 Napa Valley

01:42 Note di Cinema

01:47 Un’ Arida Stagione Bianca

03:36 Oceano Rosso

Rai 5 20:17 Fuori Binario – Le ferrovie della Calabria

21:16 Il Tuttofare

22:51 Sciarada – Il circolo delle parole Etimo parte 2

23:53 Rock Legends: Tina Turner

00:38 Quando mi prende una canzone

01:30 Rai News Notte

01:31 Sulle orme di Gerda Taro

02:30 Fuori Binario – Le ferrovie della Calabria

03:29 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 21:10 Per un pugno di dollari

23:00 L’uomo di Laramie

00:50 The Quiet American

02:35 Le dolcezze del peccato

Rai Premium 21:20 The Good Doctor S2E5 – Nutrire il cuore

22:05 The Good Doctor S2E6 – Tirare troppo la corda

22:50 Sei Sorelle S1E3 – Grandi novità

23:45 Sei Sorelle S1E4 – La fabbrica prima di tutto

00:35 Sei Sorelle S1E5 – Una decisione importante

01:25 La Nuova Squadra 2 – Non mi piacciono gli addii p.2

02:25 La Nuova Squadra 2 – Provare ad obbedire p.3

03:20 Piloti

03:30 Chesapeake Shores S3E1 – Un libro aperto

Cielo 20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Lady Macbeth

23:00 Naked SNCTM: vivi le tue fantasie

00:05 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

01:05 Il porno messo a nudo

02:00 Sexy Missionaries – Redenzione a Las Vegas

02:30 Strippers – Vite a nudo

03:25 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 21:08 Monster trucks

23:12 Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills

01:04 Shameless

02:57 Hazzard

04:28 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Padre Pio – Tra cielo e terra

22:40 Indagine ai confini del sacro

23:20 La compieta preghiera della sera

23:20 Santo Rosario

LA7d 20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

00:50 La cucina di Sonia

01:20 Like – Tutto ciò che Piace

01:50 La Mala Educaxxxion

03:00 I menù di Benedetta

La 5 21:10 Rosamunde Pilcher: Incontro con il Passato

23:10 Uomini e Donne

00:36 Grande Fratello Vip- – La5

03:15 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 115

03:59 Tempesta D’Amore 17, 49

04:49 19 – Centovetrine

Real Time

20:15 Cortesie per gli ospiti

21:20 Sorelle al limite

23:20 Vite al limite

04:30 Bake Off Italia: dolci in forno

Cine34 21:04 Vacanze ai Caraibi

23:07 Non c’e’ 2 senza te

00:56 La cura del gorilla

02:43 Due sul pianerottolo

04:25 Piccolo grande schermo ’21

Focus 20:15 Cose di Questo Mondo VIII, 6 – Cose di Questo Mondo VIII

21:15 Leptis Magna: la Roma D’Africa

22:15 Il Cairo – Le Città Nascoste

23:15 Cattivi Presagi – Enigmi Svelati II

00:15 L’ Occhio di Dio – Enigmi Svelati II

01:15 Il Silenzio Radio – Mayday: Air Disaster – The Accident Files II

02:00 Trasporti D’Eccezione – Mega Shippers II

02:45 Antichi Strumenti di Morte – Ancient Discoveries II

03:30 L’ Isola delle Scimmie Scoiattolo – Wild America Latina

04:30 Architetti del Mondo Animale – Ingegneri Nati

Giallo 21:10 The Chelsea Detective

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Cherif

03:25 Murder Comes to Town

TOP Crime

20:16 La Città Santuario – III Parte – Major Crimes VI

21:10 Un Proiettile di Rame – The Mentalist VII

22:03 Non C’è Oro Che Tenga – The Mentalist VII

22:58 Inseguimento – Law & Order: Unità Speciale Xii

23:52 Bullismo – Law & Order: Unità Speciale Xii

00:45 Autoritratto di un Assassino – il Ritorno di Colombo II

02:34 Mai Più Insieme – Chicago P.D. II

03:27 Una Famiglia Distrutta – Chicago P.D. II

04:21 Tgcom24

Italia 2 20:20 Chef Dumont – Modern Family

20:45 Dunphy Tower – Modern Family

21:15 Giudice Annie – Duncanville

21:40 Figli Indipendenti – Duncanville

22:05 La Mano Sulla Sedia A Rotelle – i Griffin

22:35 Gli Amici di Peter G. – i Griffin

23:00 Il Tedesco – i Griffin

23:35 Asteroidi Killer, Oklahoma e un Congegno per Elettrizzare i Capelli

00:00 Ju-Jitsu, Bolle D’Aria e Yoo-Hoo – Young Sheldon

00:25 Una Madre, un Figlio e il Didietro di un Uomo Blu – Young Sheldon

00:50 Calunnie Incrociate – Bob Hearts Abishola

01:12 I Fagioli Si Stanno Bruciando – Bob Hearts Abishola

01:39 Povero e Stupido – South Park

01:59 New Jersey – South Park

02:23 Marge in Fuga – The Simpson

02:48 La Paura Fa Novanta IV – The Simpson

03:08 Il Fanciullo Interiore di Bart – The Simpson

03:28 Finché la Barca Va … – The Simpson

03:48 L’ Ultima Tentazione di Homer – The Simpson

04:10 Una Vittoria A Caro Prezzo – i Cavalieri dello Zodiaco

DMAX 21:25 River Monsters: Misteri dagli abissi

22:20 Avventure estreme con Jeremy Wade

23:15 WWE Raw

01:15 Destinazione paura

03:15 Undercut: l’oro di legno

Rai Storia 20:10 Il Giorno e la Storia

20:30 Iconologie quotidiane. Annunciazione, mosaico della Basilica di Santa Maria Maggiore

20:35 Passato e Presente: Thutmosis III il Faraone guerriero con la Prof.ssa Patrizia Piacentini

21:10 Catilina. Cronaca di una congiura

22:10 MAGNIFICHE pt.1 Università di Bologna

23:10 Cesare Battisti-l’ultima fotografia

00:00 Rai News Notte

00:05 Il Giorno e la Storia

00:20 Iconologie quotidiane. Albrecht Durer, San Girolamo nello studio

00:25 #Maestri pt.46

00:55 Passato e Presente: Thutmosis III il Faraone guerriero con la Prof.ssa Patrizia Piacentini

01:30 20.09.1870 La battaglia per Roma

02:30 Nel Bunker di Hitler

03:30 La Straordinaria Storia d’Italia -Medioevo – Per le strade del sud

Mediaset Extra