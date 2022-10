Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 2 ottobre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 2 ottobre 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1 20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Mina Settembre – S2E1 – Una seconda possibilità

22:36 Mina Settembre – S2E2 – Non va tutto bene

23:35 TG1 Sera

23:40 Speciale Tg1

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 N.C.I.S. Los Angeles S13E8 – Terra di confine

21:50 Bull S6E8 – La nevicata

22:40 La Domenica Sportiva

01:03 Meteo 2

3 Rai 3 20:00 Blob – Puntata del 02/10/2022

20:30 Illuminate – Gae Aulenti, l’architetto invisibile

21:20 Città Segrete – Genova – 02/01/2021

23:30 TG3 Mondo

23:55 Meteo 3

4 Rete 4 20:30 Controcorrente

21:20 Zona Bianca

00:52 Julieta

02:54 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:12 Tutti A Bordo – Ciak Speciale

03:16 Effetto Black-Out

04:48 Il Giornalino di Classe – i Ragazzi della 3C

5 Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Scherzi A Parte

00:10 Tg5

00:45 Paperissima Sprint Domenica

01:12 Le Tre Rose di Eva 2

6 Italia 1 20:40 Il Beneficio del Dubbio – N.C.I.S. New Orleans

21:27 Viaggio Nell’Isola Misteriosa

23:25 Pressing

01:58 E-Planet

02:28 Studio Aperto – la Giornata

02:40 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7 20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 In Onda

01:50 Uozzap

02:45 Fuga di mezzanotte

8 TV8 20:05 Paddock Live

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Pain & Gain – Muscoli e denaro

00:00 MasterChef Italia

02:50 Epic Movie

04:15 Coppie che uccidono

9 NOVE 20:00 Little Big Italy

21:30 Il contadino cerca moglie

23:00 Una settimana da Dio

01:00 Hitler

20 Venti 21:04 Acts Of Violence

23:14 Fire Down Below – L’Inferno Sepolto

01:20 L’ Esorcismo di Nash Wells – The Flash VI

02:03 Arrivederci e Buonanotte – The Flash VI

02:43 Chuck Vs. i Servizi Segreti

03:23 Chuck Vs. L’Elicottero

04:02 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4 20:35 MacGyver S1E21 – Il giorno del Cairo

21:21 Run Hide Fight – Sotto assedio

23:10 Lo sciacallo – Nightcrawler

01:12 Anica appuntamento al cinema

01:15 Nemesi

02:51 Game Of Death

03:59 Falling Skies S3E4 – A tutti i costi

22 Iris 21:00 Sobibor

23:29 The Blind Side

02:03 Il Figlio della Sposa

04:11 Millions

23 Rai 5 21:12 Rai News Giorno

21:15 Pupi Avati, la Tavola Racconta

22:16 Di là dal fiume e tra gli alberi S4E16

23:08 Non ci resta che vincere

01:02 Rai News Notte

24 Rai Movie 21:10 Torna a casa, Lassie!

22:45 La Bussola d’Oro

00:40 L’uomo nell’ombra

02:55 Alaska

25 Rai Premium 20:15 Non dirlo al mio capo S1E12 – A carte scoperte

21:20 Arena Suzuki 60′ 70′ 80′ e…90′ – Puntata 3 del 01/10/2022

00:10 Il Paradiso delle Signore – Daily – S7E11

00:55 Il Paradiso delle Signore – Daily – S7E12

01:35 Il Paradiso delle Signore – Daily – S7E13

26 Cielo 20:20 Affari di famiglia

21:20 Memorie di una geisha

00:10 Il miele del diavolo

01:40 La cultura del sesso

27 Twentyseven 21:08 Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II

23:05 Giu’ al Nord

00:56 Shameless

02:46 Hazzard

04:17 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Soul

21:20 Quando chiama il cuore

23:10 Roma città aperta

29 LA7d 20:10 La cucina di Sonia

21:20 Grey’s Anatomy

00:40 Tootsie

02:55 I menù di Benedetta

30 La 5 21:10 Windstorm 5 – Uniti per Sempre

23:10 Amici di Maria – Domenica Pomeriggio

01:45 Promesse, Promesse – Suits VIII

31 Real Time 20:15 Il castello delle cerimonie

22:10 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

00:00 Piedi al limite

34 Cine34 21:06 Il secondo tragico Fantozzi

23:10 La presidentessa

01:07 Prof. Dott. Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste

35 Focus 20:15 Cerchi Nel Grano e Altri Soli – Stranezze di Questo Mondo I

21:15 Il Mito U.S.A., 3 – Gli Album di Freedom

23:15 L’ Inverno Sta Arrivando – Macro Mondi

00:15 Super Senses: The Secret Power Of Animals

01:15 Oltre Ogni Limite – Sonora – il Deserto Che Vive

02:00 Progettare il Futuro – il Gigante del Cielo: L’Airbus A380

02:45 Le Super-Navi Cinesi – Ancient Discoveries II

38 Giallo 21:10 Vera

23:10 The Chelsea Detective

01:05 L’Ispettore Barnaby

03:15 Nightmare Next Door

39 TOP Crime 20:16 Capelli Rossi e Nastro Argentato – The Mentalist I

21:10 Qualcuno Ha Ingannato il Tenente Colombo – il Ritorno di Colombo II

22:57 Il Ballo in Maschera – Poirot II

23:50 La Battuta di Caccia – Poirot II

49 Italia 2 20:20 Tutta Sua Madre – Mom

20:45 Il Test della Gravidanza – Mom

21:15 Gluoni, Gaucamole e il Colore Viola – Young Sheldon

21:40 Un Cane, uno Scoiattolo e un Pesce di Nome Pesce – Young Sheldon

22:05 Hot Dog, un Impermiabile Tascabile e Tony Danza – Young Sheldon

22:35 Un Uomo, Niente Bambini – Bob Hearts Abishola

23:00 Ogni Denuncia è un Piccolo Abbraccio – Bob Hearts Abishola

52 DMAX 21:25 Border Security: niente da dichiarare

23:15 Bodycam – Agenti in prima linea

01:05 Drug Wars

03:50 Indagini paranormali con Josh Gates

54 Rai Storia 20:00 Il Giorno e la Storia

20:20 Scritto, Letto, Detto: Amedeo Feniello

20:30 Iconologie quotidiane. Paul Gauguin, Autoritratto con crocifisso giallo

20:35 Passato e Presente: L’Italia delle bonifiche con la Prof.ssa Elisabetta Novello

21:10 Borg McEnroe

23:00 Storie del XX secolo: 1914-1929 dall’attentato di Sarajevo alla crisi di Wall Street