Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 24 settembre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 24 settembre 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1 20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90

00:05 TG1 Sera

00:10 Techetecheté – Ballando con le stelle special

01:20 RaiNews24

01:52 Che tempo fa

01:55 Sottovoce

02:25 Mille e un Libro

03:25 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:05 S.W.A.T. S5E1 – Lo straniero

21:55 S.W.A.T. S5E2 – All’alba

22:40 Ultima traccia: Berlino S7E5 – Tradimento d’amore

23:30 TG2 – Dossier

00:12 Meteo 2

00:15 TG2 – Storie. I racconti della settimana

00:55 TG2 Mizar

01:25 TG2 Cinematinée

01:30 TG2 Achab Libri

3 Rai 3 20:00 BlobSkin – Blob

20:30 Illuminate – Casa Mondaini

21:20 La carne al bivio – Indovina chi viene a cena

23:05 TG3 Mondo

23:30 TG3 Agenda del Mondo

23:35 Meteo 3

23:40 Un giorno in Pretura – Arrivano i Bianchi – Puntata del 09/07/2022

00:40 Appuntamento al cinema

4 Rete 4 20:30 Controcorrente

21:25 Kidnap

23:21 Allied: Un’Ombra Nascosta

01:34 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:52 Tutti A Bordo – Ciak Speciale

01:54 Premio Onda TV 1984

03:24 Noi Donne Siamo Fatte Così

5 Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Tu Si Que Vales

01:15 Tg5

01:50 Paperissima Sprint Estate

02:17 Tutti A Bordo – Ciak Speciale

02:20 L’ Onore e il Rispetto – Parte Quarta

04:20 Un Nuovo Inizio – Gotham III

6 Italia 1 20:24 Drive – N.C.I.S. New Orleans

21:20 I Croods – Animazione

23:15 Monster Trucks

01:15 Il Dente di Coccodrillo – Batwoman

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 Sotto il Vestito Niente – L’Ultima Sfilata

04:02 La Morte è di Moda

7 LA7 20:00 Tg La7

20:35 In Onda estate

21:15 Sotto il segno del pericolo

00:00 Robin e Marian

02:00 Anticamera con vista

02:10 In Onda estate

02:50 Like – Tutto ciò che Piace

03:30 L’Aria che Tira – Diario

04:30 Omnibus – Dibattito

8 TV8 20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Star Trek – Il futuro ha inizio

23:55 X Factor

02:15 Sex Movie in 4D

04:05 Lady Killer

9 NOVE 21:35 Mafia Connection

23:05 Casamonica – Le mani su Roma

02:15 Spaccio capitale

03:40 Vite spezzate – La lunga notte

20 Venti 20:13 Preview Nations League

20:37 Nations League: Spagna-Svizzera

22:48 47 Ronin

01:12 La Ragazza con il Fulmine Rosso – The Flash V

01:52 Retaggio – The Flash V

02:32 Amore & Pallacanestro – Izombie II

03:13 Lascia O Raddoppia – Izombie II

21 Rai 4 20:32 MacGyver S1E6 – Il fantasma

21:19 Cocaine – La vera storia di White Boy Rick

23:13 Faster Than Fear S1E5 – Caccia all’uomo

00:11 Faster Than Fear S1E6 – Libertà

01:04 Anica appuntamento al cinema

01:08 Train to Busan

03:06 Open Water 3 – Cage Dive

22 Iris 21:00 Witness-Il Testimone

23:12 Scuola di Cult, 21

23:18 La Finestra sul Cortile

01:34 Piovuto Dal Cielo

03:14 Caccia Al Montone

04:34 Note di Cinema

23 Rai 5 20:44 Interviste impossibili – Ernest Hemingway

21:17 Teatro – Grazie

22:43 Apprendisti stregoni: Massimo Romeo Piparo – S3E1

23:36 Rumori del ‘900 – S3E14

00:35 Rai News Notte

00:38 Miles Davis – The Birth Of The Cool

02:30 Art Night Puntata 41 – Diamoci alla macchia

03:31 Wild Australia – E3

24 Rai Movie 21:10 Spaccapietre

23:00 Ella & John

00:55 Le meravigliose avventure di Marco Polo

02:50 In grazia di Dio

25 Rai Premium 21:20 Il sindaco pescatore

23:20 Morgane – Detective geniale – La missione di Basil S1E2

01:05 La Nuova Squadra – Il buon nome di Ciro De Rosa p.44

02:10 La Nuova Squadra 2 – Il vostro nuovo capo p.1

03:00 Intramontabili – p.5

03:30 Commesse 2 – Compleanno di Elisa

26 Cielo 20:20 Affari di famiglia

21:25 La felicità nel peccato

22:55 Public Sex, Private Lives

00:15 Naked SNCTM: vivi le tue fantasie

01:25 Alice Little – Storia di un bordello americano

27 Twentyseven 21:09 Una famiglia in affitto

23:02 Mr. Crocodile Dundee

00:50 Shameless

02:47 Hazzard

04:22 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Ramona e Beezus

23:10 Once

00:40 La compieta preghiera della sera

01:00 Santo Rosario

29 LA7d 21:20 Ghost Whisperer

00:40 Una strada, un amore

02:40 I menù di Benedetta

30 La 5 21:10 Marie Is On Fire – il Mondo è di Chi Ha Coraggio

23:00 Pagine per un Omicidio – Ossessioni Pericolose

00:52 X-Style

31 Real Time 21:20 Sorelle al limite

23:15 Vite al limite

34 Cine34 21:05 Il camorrista

00:30 Napoli spara!

02:09 Mutande pazze

03:42 Ti vogliamo bene Francesco Nuti

04:13 Piccolo grande schermo

35 Focus 20:15 Foreste Che Respirano e Globi di Fuoco Scoppiettanti

21:15 Pearl Harbor – Into The Arizona, 1

22:15 Pearl Harbor – Into The Arizona, 2

23:15 Oasi Artificiali – Focus Natura – un Mondo Perfetto II

00:15 La Famiglia Dei Pinguini

01:15 Guernsey – Le Basi Segrete Dei Nazisti

02:00 Viaggi Stellari – la Storia dell’Universo II

38 Giallo 21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Modern Murder – Due detective a Dresda

01:00 Alice Nevers – Professione Giudice

03:25 Murder by Numbers

39 TOP Crime 20:16 Onda D’Urto – I Parte – Major Crimes V

21:10 Delitto All’Arma Bianca – Poirot II

22:03 Indagine di Natale – Poirot II

22:57 Sola Dosis Facit Venemum – Harrow III

23:50 Alea Iacta Est – Harrow III

49 Italia 2 20:20 Il Ritorno di Carol – Superstore

20:45 Premio Stravaganza – Superstore

21:15 Videodrome

23:05 Annabelle 2: Creation

01:16 Crescere In-Tegridy – South Park

01:41 Kenny è Povero – South Park

52 DMAX 20:25 Avventure estreme con Jeremy Wade

21:25 72 animali pericolosi con Barbascura X

23:40 Cacciatori di fantasmi

00:35 Cacciatori di fantasmi: TAPS

02:45 Alaska: gli alieni sono tra noi

54 Rai Storia 20:00 Il Giorno e la Storia

20:20 Scritto, Letto, Detto: Silvia Romani

20:30 Iconologie Quotidiane: Anne-Louise Girodet-Triosson pt.6

20:35 Le Storie di Passato e Presente – Seconda Guerra Mondiale, le grandi battaglie – 03/12/2021

21:15 Nel nome del padre

22:30 Fellini degli spiriti

00:15 Rai News Notte

00:20 Il Giorno e la Storia