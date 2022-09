Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 16 settembre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 16 settembre 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Le indagini di Lolita Lobosco S1E2 – Solo per i miei occhi

23:25 TG1 Sera

23:30 TV7

00:40 RaiNews24

01:13 Che tempo fa

01:15 Sottovoce

01:45 Cinematografo – Puntata del 18/09/2022

02:45 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Porto Azzurro, un carcere sotto sequestro

23:15 Re Start

00:31 Meteo 2

00:40 I Lunatici

02:20 Appuntamento al cinema

02:25 RaiNews24

Rai 3 20:00 Blob

20:15 Via dei Matti numero zero

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – Puntata del 16/09/2022 EP6025

21:25 Elezioni Politiche 2022: Conferenze Stampa

23:00 Ossi di Seppia – Quello che ricordiamo – Santo Diego, Maradona arriva al Napoli

23:45 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:17 Otto ore non sono un giorno – S1E1 Jochen e Marion

03:00 Otto ore non sono un giorno – S1E2 Nonna e Gregor

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:50 Il Primo Giorno – All Rise

01:45 Come Eravamo

02:02 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:22 Django il Bastardo

04:01 Zorro Marchese di Navarra

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Anche Se è Amore Non Si Vede

23:45 Tg5

00:35 La Caduta – Shades Of Blue III

01:35 Paperissima Sprint Estate

02:32 Padre Padrone – i Cesaroni III

03:09 Vivere III

03:34 Questa Sembra un Po’ una Setta – Legacies III

04:17 Una Nuova Speranza – Legacies III

Italia 1 20:24 Scosse di Assestamento – N.C.I.S. New Orleans

21:20 Attacco Al Potere 3 – Angel Has Fallen

23:46 Blood Diamond – Diamanti di Sangue

02:20 Studio Aperto – la Giornata

02:32 Sport Mediaset – la Giornata

02:47 La Colubrina D’Oro – Le Avventure di Lupin III

03:10 L’ Occhio del Salomone – Le Avventure di Lupin III

03:33 Il Congresso Internazionale del Furto – Le Avventure di Lupin III

03:56 Gli Uomini Camaleonte – Le Avventure di Lupin III

04:19 La Collezione di Hafner – Le Avventure di Lupin III

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live – Diario di Guerra

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

03:50 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

03:50 Meteo – Oroscopo – Traffico

TV8 20:20 100% Italia

21:30 I delitti del BarLume – A bocce ferme

23:30 Pechino Express – La rotta dei sultani

01:50 Decameron Pie

03:35 Lady Killer

NOVE 20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el telun

23:15 2016

00:15 72 animali pericolosi con Barbascura X

02:15 Airport Security: Spagna

03:30 Highway Security: Spagna

20 — Venti 20:13 L’ Esplosione Implosione – The Big Bang Theory XI

20:36 La Contaminazione Da Collaborazione – The Big Bang Theory XI

21:04 Warcraft – L’Inizio

23:44 Il Corvo (Di A. Proyas)

01:49 Rag Doll – The Flash V

02:29 Icicle – The Flash V

03:09 Last Kingdom II, 9 – The Last Kingdom II

03:50 Last Kingdom II, 10 – The Last Kingdom II

04:29 Show Reel Serie Rete 20

Rai 4

20:32 Criminal Minds XIII ep.22

21:19 N.C.I.S. Hawai’i S1E3 – Il reclutatore

22:04 N.C.I.S. Hawai’i S1E4 – Paniolo

22:54 47 metri – Uncaged

00:26 Anica appuntamento al cinema

00:29 Terminator: The Sarah Connor Chronicles S2E10

01:14 Terminator: The Sarah Connor Chronicles S2E11

02:03 Cold Case VII ep.19

02:45 Cold Case VII ep.20

03:27 Revenge IV ep.5

Iris 20:05 Sul Ring per una Notte – Walker Texas Ranger

21:00 Balloon

23:01 12 Anni Schiavo

01:37 Due Fratelli (Di J. J. Annaud)

03:27 Confine A Nord

Rai 5 20:20 Fuori binario: il treno del Po

21:16 Le vie dell’Amicizia 2022 – Lourdes – Loreto

22:58 Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E2

23:58 Brian Johnson, una vita on the road – S1E4

00:44 Franco Battiato in tournée

01:53 Rai News Notte

01:54 Keith Haring – Street Art Boy

02:48 Fuori binario: il treno del Po

Rai Movie 21:10 The Illusionist-L’illusionista

23:00 Nella Rete del Serial Killer

00:45 Anica – Appuntamento al cinema

00:50 Django unchained

03:35 La signora da Chung King

Rai Premium 21:20 Morgane – Detective geniale – Vento dell’ovest S1E1

22:20 Morgane – Detective geniale – La missione di Basil S1E2

23:20 Il Giudice Meschino

01:50 La Nuova Squadra – Una giornata pesante p.30

02:45 La Nuova Squadra – Una specie di lotteria p.31

03:40 Chesapeake Shores S1E9 – Accordi annullati

Cielo 20:25 Affari di famiglia

21:20 La fine dell’innocenza

22:55 Sex Life

00:05 Io e il mio Toy Boy

01:10 Erection Man

02:15 Il piacere secondo lui

02:45 Incinta con un click

03:40 Sexplora

04:10 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 20:07 Detective in corsia

21:11 Un poliziotto alle elementari

23:21 Una notte da leoni

01:14 Shameless

03:04 Hazzard

04:38 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Amori e inganni

22:35 Effetto Notte – TV2000

23:10 La compieta preghiera della sera

23:10 Santo Rosario

LA7d 20:10 La cucina di Sonia

21:20 Joséphine, Ange Gardien

01:00 La cucina di Sonia

01:30 La Mala Educaxxxion

02:55 I menù di Benedetta

04:45 In cucina con Vissani

La 5 21:10 The Rebound – Ricomincio Dall’Amore – Battibecchi D’Amore

23:10 Yoga Radio Bruno Estate

01:50 X-Style

02:20 Non è Stato Mio Figlio, 8

03:42 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 108

04:24 Tempesta D’Amore 17, 41

Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:20 Bake Off Italia: dolci in forno

23:00 Il castello delle cerimonie

00:10 The Bad Skin Clinic

Cine34 21:05 Cornetti alla crema

22:56 Ricchi ricchissimi praticamente in mutande

01:20 Il merlo maschio

03:06 Troppo belli

04:34 Lucrezia giovane

Focus 20:15 La Nave Fantasma – Cose di Questo Mondo IV

21:15 Incastrati Nel Canale di Suez – Storia della Meganave Ever Given e Di…

22:15 Container Ship Xxl

23:15 Quando Persino Cesare Ebbe Paura

00:15 Caesar’s Doomsday War, 2 – Quando Persino Cesare Ebbe Paura

01:15 Tg5 Start

01:18 Blocco Ai Reattori – Indagini Ad Alta Quota XI

02:00 E-Planet, 37 – E-Planet

02:35 Almost Nothing – Cern: la Scoperta del Futuro

04:15 I Misteri del Santo Sepolcro

Giallo 21:10 Alice Nevers – Professione Giudice

23:30 Astrid et Raphaelle

01:35 Profiling

03:40 Nightmare Next Door

TOP Crime

20:16 A Fior di Pelle – Major Crimes V

21:10 Infezione – I Parte – Chicago Fire VIII

22:03 Infezione – II Parte – Chicago Med V

22:56 Infezione – III Parte – Chicago P.D. VII

23:51 Il Valore dell’Acqua – Law & Order: Unità Speciale Xii

00:45 Il Marchio – Law & Order: Unità Speciale Xii

01:38 Delitto A Blois

03:27 Hyde & Seek, 6

04:20 Tgcom24

Italia 2 20:20 Il Verdetto – Modern Family

20:45 Più Mi Ignori… – Modern Family

21:15 The Conjuring – il Caso Enfield

23:45 The Boy

01:41 Crescere In-Tegridy – South Park

02:02 Kenny è Povero – South Park

02:25 Il Primo Passo – Me, Myself And i

02:42 La Card – Me, Myself And i

03:05 Star Wars – Me, Myself And i

03:25 Albero Genealogico – Me, Myself And i

03:45 Ace Chemicals – Gotham

04:30 Niente di Scioccante – Gotham

DMAX 21:25 Avamposti

23:55 Border Security: niente da dichiarare

00:50 Mountain Monsters

02:35 Bestia, che intruso!

03:25 Man vs Expert

Rai Storia 20:10 Il Giorno e la Storia

20:30 Iconologie Quotiidiane I ed. – Caravaggio

20:35 Passato e Presente: Cina-URSS, tra equlibrio e competizione con il Prof. Giovanni Andornino

21:10 Dall’oceano al cielo: il Gange di Sir Edmund Hillary

22:10 1940: Italia in guerra p.1. La dichiarazione

23:10 Grandi famiglie romane – I Colonna

00:00 Rai News Notte

00:05 Il Giorno e la Storia

00:20 Iconologie Quotidiane: Johannes Itten

00:25 #Maestri: Maurizio Bettini – Leonardo Becchetti P15

00:50 Passato e Presente: Cina-URSS, tra equlibrio e competizione con il Prof. Giovanni Andornino

01:30 Santiago, Italia

02:55 Spose di guerra

03:50 S1E2

Mediaset Extra