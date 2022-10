Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 5 ottobre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 5 ottobre 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 S2000 – Il cane di terracotta

23:30 Porta a Porta

23:45 TG1 Sera

23:50 Porta a Porta

01:15 RaiNews24

01:44 Che tempo fa

01:50 Overland 21 – Il grande Nord Europa

02:40 RaiNews24

Rai 2 20:25 Il Collegio 7: Le selezioni

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in Paradiso S11E7 – Un delitto quasi perfetto

22:30 Bull S6E9 – Algoritmi

23:20 Stasera c’è Cattelan su Raidue

00:25 Felicità La stagione dell’amore – Puntata del 01/10/2022

01:05 Meteo 2

01:15 I Lunatici

02:30 Mare di grano

3 Rai 3 20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Riccardo Tesi

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole EP6038

21:25 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Protestantesimo – “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” – 02/10/2022

4 Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Controcorrente Prima Serata

00:50 Dalla Parte Degli Animali

02:17 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:37 Metti, una Sera A Cena

04:40 Desiderando Giulia

5 Canale 5 20:00 Tg5

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:21 Emigratis

00:35 Tg5

01:10 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

01:51 Tutti A Bordo – Ciak Speciale

01:54 Uomini e Donne

03:54 Vivere III

04:19 Pugni Al Vento – Distretto di Polizia 6

6 Italia 1 20:24 Contagio – N.C.I.S. New Orleans

21:20 Security

23:11 Drive Angry

01:06 Avvicinamento Autorizzato – Manifest

01:51 Studio Aperto – la Giornata

02:03 Sport Mediaset – la Giornata

02:18 Halle Berry – Celebrated

02:43 Johnny Depp – Celebrated

03:08 Le Valanghe – Le Furie della Natura

03:59 Rapina Alla Banca di Miami – Le Avventure di Lupin III

04:22 Il Bersaglio A 555 Metri – Le Avventure di Lupin III

7 LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una Giornata particolare

23:45 La fiera della vanità

02:20 Otto e mezzo

03:00 Like – Tutto ciò che Piace

04:05 L’aria che tira

8 TV8 20:20 100% Italia

21:30 X Factor

23:50 Pechino Express – La rotta dei sultani

02:05 Babysitting – Una notte che spacca

03:35 Lady Killer

9 NOVE 20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 La rapina perfetta

23:35 Nemico pubblico

01:50 Border Security: niente da dichiarare

20 Venti 20:13 L’ Illuminazione del Vcr – The Big Bang Theory XII

20:36 La Dispersione del Paintball – The Big Bang Theory XII

21:04 La Mummia – la Tomba dell’Imperatore Dragone

23:31 Troy

02:21 Un Nuovo Inizio – Gotham III

03:01 Guardami Negli Occhi! – Gotham III

03:41 Show Reel Serie Rete 20

04:08 Chuck Vs. il Verme della Sabbia

21 Rai 4 20:33 Criminal Minds S15E10 – E, alla fine

21:21 Z: vuole giocare

22:52 Vivarium

00:31 Narcos S2E5 I nemici del mio nemico

01:27 Narcos S2E6 Los Pepes

02:20 Senza traccia ep.15

03:02 Senza traccia ep.16

03:41 The Good Fight S1E3 La lista Schtup

22 Iris 20:05 Droga Mortale – Walker Texas Ranger

21:00 Deep Impact

23:37 Le Crociate

02:23 Ballistic

23 Rai 5 20:22 Isole: Capraia

21:17 Essere Maxxi – Nicola Piovani

21:44 Essere James Bond

23:18 Queen – Rock the World

00:18 Barry White – Let The Music Play

01:11 Rai News Notte

01:12 MAXXI l’Aquila

02:09 Il nome della rosa di Umberto Eco

02:21 Isole: Capraia

03:17 Di là dal fiume e tra gli alberi – S4E16

24 Rai Movie 21:10 Lettere da Berlino

22:55 Movie Mag

23:20 Operation Finale

01:30 I racconti di Canterbury

03:15 La gang del parigino

25 Rai Premium 21:20 Tale e quale Show – Puntata del 30/09/2022

00:00 La Nuova Squadra 2

01:50 Un ciclone in convento – S6E9 L’esame di guida

02:35 Un ciclone in convento – S6E10 – La Madonna di Kaltenthal

03:35 Heartland S3E4 – Lo stalliere fantasma

26 Cielo 20:25 Affari di famiglia

21:15 Le ultime ore della Terra

23:05 La lupa

01:10 Il miele del diavolo

02:40 Bonnie and The Thousand Men

03:45 Il pornografo fai da te

04:10 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven 20:06 A-Team

21:05 Una spia e mezzo

23:05 Danko

00:56 Shameless

02:53 Hazzard

04:26 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:45 Meteo

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 Serata speciale Concilio Vaticano II

23:20 La compieta preghiera della sera

23:20 Santo Rosario

29 LA7d 20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 I miserabili

00:00 Il matrimonio che vorrei

02:00 La cucina di Sonia

02:30 La Mala Educaxxxion

03:55 I menù di Benedetta

30 La 5 21:10 C’è Post@ per Te

23:25 Uomini e Donne

00:53 Grande Fratello Vip- – La5

03:15 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 122

03:59 Tempesta D’Amore 17, 57

04:49 48 – Centovetrine

31 Real Time 20:20 Cortesie per gli ospiti

21:20 Tailor Made: chi ha la stoffa?

22:50 Piedi al limite

34 Cine34 21:05 Piedipiatti

22:52 Viuuulentemente… mia

00:32 La cintura

02:08 Bello come un arcangelo

03:37 Dimmi che fai tutto per me

35 Focus 20:15 La Tana del Minotauro – Cose di Questo Mondo IV

21:15 Un Orrore di Pascolo – Macro Mondi

22:15 Super Senses: The Secret Power Of Animals, 2 – Super Senses

38 Giallo 21:10 Astrid et Raphaelle

23:20 Tandem

01:25 I misteri di Murdoch

03:20 Murder Comes to Town

39 TOP Crime 20:15 La Sottile Linea Rossa – The Mentalist i

21:10 Il Buono, il Bello e il Cattivo – Law & Order: Organized Crime II

22:04 Imperdonabile – Law & Order: Organized Crime II

49 Italia 2 20:20 Berta – Due Uomini e mezzo

20:45 Non Vorrai Farti Venire la Gobba? – Due Uomini e mezzo

21:15 Lupin III Vs Detective Conan – il

23:20 Dragonheart 2: il Destino di un Cavaliere

01:11 La Vendetta di Joyce Kinney – i Griffin

01:31 La Mano Sulla Sedia A Rotelle – i Griffin

01:51 Gli Amici di Peter G. – i Griffin

02:11 Il Tedesco – i Griffin

02:32 Stai Invecchiando – South Park

02:53 La Sindrome di Hamburger – South Park

03:16 L’ Ultimo Dei Messicani – South Park

03:44 La Migliore Difesa è L’Attacco – i Cavalieri dello Zodiaco

04:10 Addio Ad un Amico – i Cavalieri dello Zodiaco

52 DMAX 21:25 Una famiglia fuori dal mondo

23:15 72 animali pericolosi con Barbascura X

00:20 Bigfoot: killer in Alaska

02:05 Mountain Monsters

02:55 Micromostri con Barbascura X

54 Rai Storia 20:10 Il Giorno e la Storia

20:30 Passato e Presente: Falkland le isole contese con il Prof. Alessandro Barbero

21:10 Il giudice di Canicattì

22:10 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo pt 11 – L’industria della guerra

23:10 a.C.d.C. L’abbazia di Cluny, la citta’ sacra perduta

00:00 Rai News Notte

00:05 Il Giorno e la Storia

00:20 #Maestri pt.51

00:50 Passato e Presente: Falkland le isole contese con il Prof. Alessandro Barbero

01:30 a.C.d.C. Aigues Mortes e le crociate del Re Santo

02:30 Testimoni oculari – La fuga da Regina Coeli

03:30 La croce e la spada Santa Rosalia