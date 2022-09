Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 10 settembre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Rai 1

18:45 Reazione a Catena

20:00 Tg1

20:30 Tim Music Award (in mezzo Tg1)

00:30 Premio le maschere del teatro

Rai 2

19:00 NCIS New Orleans 5×23

19:40 NCIS Los Angeles 11×06

20:30 Tg2 + Tg2 Post

21:15 Italia – Slovenia Mondiali di Volley Maschile

23:00 Tg2 Dossier

Rai 3

ore 19:30 TG Regione

20:00 Blob

20:30 Qui Venezia Cinema

20:50 Sapiens

21:20 Indovina chi viene a cena 1a tv

23:15 TG3 + Agenda del Mondo

23:50 Un giorno in pretura – Una ragazza fuori sede

Canale 5

18:45 Caduta Libera

20:00 Tg5

20:30 Paperissima Sprint

21:10 Croce e delizia 1a tv

23:30 TG5

Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 NCIS 2×06

20:25 NCIS New Orleans 2×19

21:15 Sonic1a tv

23:20 Batwoman 2×17-18 1a tv

Rete 4

ore 19:50 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Controcorrente

21:30 Cast Away

00:10 Delitto sull’autostrada – film

La7

20:00 Tg La7

20:30 In onda

22:30 The Queen – La Regina

00:30 Tg



Tv8 (Sky 125)

20:20 4 Ristoranti

21:30 Sliding Doors

23:25 Cruel Intention

Nove (Sky 149)

ore 20:20 I Corti di Aldo Giovanni e Giacomo

21:35 Faking It Bugie o verità?

23:10 Tutta la verità

Le Serie Tv in chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Il giudice Meschino

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Il giudice Meschino Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Poirot 2×06 1×12

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Poirot 2×06 1×12 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

Le Serie Tv sui Canali Sky

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 House of the Dragon 1×02 doppiata 1×03 v.o.

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×02 doppiata 1×03 v.o. Sky Serie (ch. 112 ) 21:10 Mr. Selfridge 1×03-04

(ch. 112 ) 21:10 1×03-04 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Dieci piccoli indiani seconda parte

(ch. 114) ore 21:15 MTV (ch 131) ore 22:50 Fear the Walking Dead 7×14 1a tv

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt 151 Sky) ore 21:15 Nico

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Widows Eredità criminale

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 La finestra sul cortile

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Assandira

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Le mani di una nazione

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 20:30 Niente da dichiarare?

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Romanzo Criminale

Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:15 Il treno

Mediaset Extra (ch. 55 dtt 17 Tivùsat 163 Sky) 21:15 Piper

I Film stasera su Sky

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Escobar

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 The Queen

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Into Darkness – Star Trek

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Maestro dell’anno

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 American Assassin

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 The Mothman Prophecies – Voci dall’ombra

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Va bene così

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Il vento del perdono

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 La truffa dei Logan

Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv?