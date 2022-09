Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 11 settembre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 11 settembre 2022, in onda in prima e in seconda serata

1

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Pallavolo Maschile – Campionati Mondiali 2022, Finale

23:30 TG1 Sera

23:35 Speciale Tg1

01:15 RaiNews24

01:48 Che tempo fa

01:50 Testimoni e Protagonisti XXI Secolo

03:05 Sottovoce

03:35 RaiNews24

2

Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 Speciale TG2 Post

21:50 Bull S6E5 – Re Bull

22:40 La Domenica Sportiva

01:03 Meteo 2

01:05 Felicità La stagione dell’amore – Puntata del 10/09/2022

01:55 Appuntamento al cinema

02:00 RaiNews24

3

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Sapiens Files, un solo pianeta

21:25 Presa Diretta – Ritorno al nucleare

23:30 TG3 Mondo

23:55 Meteo 3

00:00 SEX

01:00 Appunti per un film sull’India

01:20 Fuori Orario vent’anni prima – Il viaggio di Paolo VI in India

4

Rete 4

20:30 Controcorrente

21:20 Zona Bianca

00:52 United 93

02:54 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:12 Appuntamento Con…Giuni Russo

04:03 Giuni Russo in Concerto 1984

5

Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Harriet

00:30 Tg5

01:12 Il Silenzio dell’Acqua 2

03:01 Paperissima Sprint Estate

03:39 Vivere III

04:04 A Chiunque Possa Interessare – Legacies III

6

Italia 1

20:24 Funerale col Morto – N.C.I.S. New Orleans

21:20 Aquaman

00:00 Pressing

01:45 E-Planet

02:15 Studio Aperto – la Giornata

02:27 Sport Mediaset – la Giornata

7

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 In Onda

01:50 Gettysburg

04:00 L’Aria che Tira – Diario

8

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 World Trade Center

23:55 Gomorra – La serie

01:45 Decameron Pie

03:30 Coppie che uccidono

04:20 Lady Killer

9

NOVE

20:00 Little Big Italy

21:25 Sono cose che capitano

23:35 11 settembre – Io c’ero

01:25 Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni

20

Venti

21:04 Bus 657

23:14 Nico

01:23 Scacco Matto! – The Flash IV

02:03 Siren-X – The Flash IV

02:43 Hyde & Seek, 7

03:23 Hyde & Seek, 8

04:02 Show Reel Serie Rete 20

21

Rai 4

20:30 Ransom S3E4 – È un Ravenzo

21:20 47 metri – Uncaged

22:50 A perfect getaway – Una perfetta via di fuga

00:29 Anica appuntamento al cinema

00:33 Un tranquillo weekend di paura

02:29 Donnie Darko

22

Iris

21:05 Montecristo

23:46 L’ Intrigo della Collana

02:04 Confidenze Ad uno Sconosciuto

03:35 Theron – Penn – Note di Cinema

03:40 Countdown

23

Rai 5

21:18 Di là dal fiume e tra gli alberi – S4E13

23:14 Un amore sopra le righe

01:10 Rai News Notte

01:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S4E13

03:17 Wild Italy: I predatori del fiume – S5E8

24

Rai Movie

21:10 Wonder

23:05 The Children Act – Il Verdetto

00:55 Sotterrando la mia ex

02:35 I due invincibili

25

Rai Premium

21:20 La Nave dei Sogni – Botswana

23:00 La Nave dei Sogni – Shanghai

00:50 Né con te né senza di te

02:35 Un romantico blackout

26

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Vacanze per un massacro

23:05 Private collections

01:00 La cultura del sesso

02:00 “Novecento” porno

02:55 Strippers – Vite a nudo

03:45 Yab Yum: il leggendario bordello di Amsterdam

27

Twentyseven

20:05 La casa nella prateria

21:11 17 Again – Ritorno al liceo

23:09 Niente da dichiarare?

01:12 Shameless

03:08 A-Team

04:41 TGcom 24

28

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Soul

21:20 Quando chiama il cuore

23:05 Un amore splendido

01:10 Effetto Notte – TV2000

01:35 Angelus di Papa Francesco

01:50 La compieta preghiera della sera

29

LA7d

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 Due sotto il burqa

02:40 I menù di Benedetta

30

La 5

21:10 Windstorm – Contro Ogni Regola

23:17 Windstorm – Liberi Nel Vento

01:10 Donna – Suits VII

01:50 La Cruda Verità – Suits VII

02:30 Uomo Cattivo – Suits VII

31

Real Time

20:25 Il castello delle cerimonie

22:15 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

00:00 Piedi al limite

34

Cine34

21:05 La casa stregata

22:54 Oh, Serafina!

00:47 Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone

02:22 Confessione di un commissario di polizia al procuratore della Repubblica

04:03 I racconti romani di una ex novizia

35

Focus

20:15 Cupole di Nebbia e Onde Quadrate – Stranezze di Questo Mondo i

21:15 Freedom Oltre il Confine, 13 – Freedom Oltre il Confine

23:15 Il Linguaggio del Corpo – il Grande Dizionario Degli Animali

00:15 Le Origini – Grandi Felini: i Dominatori della Terra

01:15 Namibia – Feroci!

02:00 Ai Posti di Combattimento – Mega Metro

02:45 Le Strade – la Rete dell’Impero – Capolavori dell’Ingegneria Romana

03:30 La Valle della Morte – Wild Nord America II

04:30 Fuoco e Ghiaccio – Wild Patagonia

38

Giallo

21:10 Vera

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 L’Ispettore Barnaby

03:10 A sei passi dal killer

39

TOP Crime

20:16 Trovate Kayla Weber – Major Crimes IV

21:10 La Signora in Nero – il Ritorno di Colombo i

22:57 Sfortunate Coincidenze – Poirot II

49

Italia 2

20:20 Cloud 9.0 – Superstore

20:45 Testimoni A Doppio Taglio – Superstore

21:15 Una Piuma D’Aquila, Fagiolini e un Eschimese – Young Sheldon

21:40 Diavoli, Catechismo e Numeri Primi – Young Sheldon

22:05 Un Computer, un Pony di Plastica e una Cassa di Birra – Young Sheldon

22:35 Frugare Nel Buio – Bob Hearts Abishola

23:00 Lavori Leggeri – Bob Hearts Abishola

23:30 Il Treno

01:26 Ricordi la Casa Bianca? – South Park

01:51 Non è Divertente – South Park

02:16 La Fine di Internet Come Lo Conosciamo – South Park

02:33 Bianchi Che Ristrutturano Case – South Park

02:55 Metti Giù il Telefonino – South Park

03:16 Un Giorno di Festa – South Park

03:37 Franchise Prequel – South Park

03:59 Hummels & Heroin – South Park

04:21 L’ Immortale – Gotham

52

DMAX

21:25 Border Security: niente da dichiarare

23:15 Dracula in America

01:05 Drug Wars

03:00 Avventure impossibili con Josh Gates

54

Rai Storia

20:00 Il Giorno e la Storia

20:20 Scritto, letto, detto. Paolo Baratta

20:30 Iconologie Quotidiane I ed. – Andy Warhol

20:35 Passato e Presente – Dante e la Commedia

21:10 Valmont

23:20 Italiani con Paolo Mieli – Gianni Brera, il libero della bassa

00:00 Rai News Notte

00:05 Il Giorno e la Storia

00:20 Iconologie quotidiane: Bramantino

00:25 Passato e Presente – Dante e la Commedia

01:10 Hitler e l’ossessione della Russia – Da Stalingrado a Berlino

02:00 I giorni della nostra storia. Da Salò al 25 aprile

03:00 Signorie Rimini-I Malatesta

55

Mediaset Extra