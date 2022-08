Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 28 agosto 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 28 agosto 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:35 Techetecheté

21:25 La dama velata S1E9 – Il seme della follia

22:30 La Dama Velata S1E10 – Lettera d’addio

23:30 TG1 Sera

23:35 Speciale Tg1

00:45 Viaggio nella Chiesa di Francesco

01:15 RaiNews24

01:49 Che tempo fa

01:50 Applausi La vita è scena

02:20 Andrea Chénier (Teatro Comunale di Bologna)

Rai 2 20:30 TG2 -20.30

21:00 TG2 Post

21:50 Bull S6E3 – Quando i ragazzi ricchi uccidono

22:40 La Domenica Sportiva

01:03 Meteo 2

01:05 Felicità La stagione dell’amore

01:55 Appuntamento al cinema

02:00 RaiNews24

Rai 3 20:00 Blob

20:25 L’influenza che sconvolse il mondo – Sapiens Files – Puntata del 28/08/2022

21:25 Città segrete – Venezia

23:30 TG3 Sera

23:40 Meteo 3

23:45 Sex – Dipendenza e disfunzioni sessuali – Puntata del 28/08/2022

00:40 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:20 Le più belle truffe del mondo

03:05 Profezia di un delitto

Rete 4 20:30 Controcorrente

21:20 Zona Bianca

00:37 Il Postino

02:51 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:11 Nina

04:49 Come Eravamo

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Instant Family

23:30 Tg5

00:05 Il Silenzio dell’Acqua 2

01:54 Paperissima Sprint Estate

02:21 Le Tre Rose di Eva

04:31 544 – Vivere III

Italia 1 20:24 Sballo Mortale – N.C.I.S. New Orleans

21:20 Ready Player One

00:00 Pressing

01:45 E-Planet

02:06 Studio Aperto – la Giornata

02:18 Sport Mediaset – la Giornata

02:39 La Dottoressa Ci Sta col Colonnello

04:01 Studio Aperto – la Giornata

LA7 20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Miss Marple

01:00 Tg La7

01:10 Anticamera con vista

01:20 In Onda

02:00 The Good Wife

TV8 20:05 Paddock Live

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Italia’s Got Talent – Best Of

23:35 X Factor – Il meglio delle audizioni

01:45 La cosa più dolce…

03:20 Coppie che uccidono

04:05 Lady Killer

NOVE 20:00 Little Big Italy

21:35 I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo

22:55 Palermo – Milano solo andata

00:55 Operazione N.A.S.

02:55 Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni

20 — Venti 21:04 First Strike

23:01 Ferite Mortali

01:06 Vivo O Morto – The Flash III

01:46 Intoccabile – The Flash III

02:26 Medaglie di Sangue – Shooter II

03:06 Ricordati di Alamo – Shooter II

03:45 Show Reel Serie Rete 20

04:16 Il Mistero del Bosco – R.I.S. Delitti Imperfetti V

Rai 4

20:28 Ransom S1E8 Di’ quello che hai fatto

21:20 70 Binladens – Le iene di Bilbao

23:07 Dalla Cina Con Furore

00:58 Anica appuntamento al cinema

01:01 Il furore della Cina colpisce ancora

02:44 L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente

Iris 21:00 La Papessa

23:36 L’ Ultima Eclissi

02:07 Tai-Pan

04:13 L’ Uomo Dalla Pistola D’Oro

Rai 5 20:49 Y’Africa – E7

21:16 Di là dal fiume e tra gli alberi – S4E11

23:07 Il peccato – Il furore di Michelangelo

01:18 Rai News Notte

01:21 Di là dal fiume e tra gli alberi – S4E11

03:19 Wildest Pacific – E3

Rai Movie 21:10 Un giorno di pioggia a New York

22:45 Michael

00:35 La verità è che non gli piaci abbastanza

02:45 Il fiume rosso

Rai Premium 20:20 Come fai Sbagli S1E4 – La lunga estate del genitore

21:20 Dalla strada al palco – Puntata del 12/07/2022

00:10 Tutto il giorno davanti

01:55 Il Mastino – Perché piange quella donna

03:30 Ballando per amore

Cielo 20:25 Affari di famiglia

21:20 Dark Tide

23:25 La ragazza di Trieste

01:15 La cultura del sesso

02:00 Sex Club 101

02:50 Io e il mio pene: una storia complicata

03:50 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 21:07 Scuola di polizia 7: Missione a Mosca

22:44 Creature selvagge

00:25 Shameless

02:20 A-Team

03:50 Hazzard

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Soul

21:20 Il grande Gatsby

23:55 Il tormento e l’estasi

02:15 Effetto Notte – TV2000

02:15 Angelus di Papa Francesco

LA7d 21:30 Grey’s Anatomy

00:50 In guerra tutto è concesso

02:45 I segreti di Brokeback Mountain

La 5 21:10 Il Gusto dell’Amore

23:04 Gli Anni Dei Ricordi

01:14 Dividi e Conquista – Suits VII

01:48 La Scelta di Mike – Suits VII

02:28 I Nodi Vengono Al Pettine – Suits VII

03:10 Il Peccato e la Vergogna , 6

04:47 2039 – Vivere IX

Real Time

20:05 Il castello delle cerimonie

22:15 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

00:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34 21:07 Dove vai in vacanza?

00:18 Il vizietto

02:01 Il vizietto 2

03:41 Orgasmo nero

04:49 Il lupo

Focus 20:15 I Terremoti – Le Furie della Natura

21:15 Freedom Oltre il Confine, 11 – Freedom Oltre il Confine

23:15 Vie D’Acqua – Monti Selvaggi

00:15 Equilibrare la Foresta – Monti Selvaggi

01:15 Messico – Feroci!

02:00 Meraviglia: il Gigante Dei Mari – Mega-Costruzioni

02:45 Il Mistero delle Reliquie di San Pietro

03:53 California: una Terra Fragile – Terre Estreme

Giallo 21:10 Vera

23:05 I misteri di Brokenwood

00:55 Alice Nevers – Professione Giudice

03:10 Disappeared

TOP Crime

20:16 Un Trattamento Speciale – Major Crimes III

21:10 Una Ghigliottina per il Tenente Colombo – il Ritorno di Colombo

22:57 Poirot A Styles Court

00:43 La Settimana Santa – il Giudice Mastrangelo 2

02:31 Al di Sopra della Legge – Chase

03:24 Bombe di Rabbia – Chase

04:17 Tgcom24 C1

Italia 2 20:20 Maschietto O Femminuccia? – Superstore

20:45 Una Grande Famiglia – Superstore

21:15 Uno Psichiatra, un Libro di Fumetti e una Salsiccia – Young Sheldon

21:40 Una Calcolatrice Solare, una Partita e una Cheerleader – Young Sheldon

22:05 Una Toppa, un Modem e uno Zantac – Young Sheldon

22:35 Fiasco – Bob Hearts Abishola

23:00 Vecchia Decrepita – Bob Hearts Abishola

23:30 La Fattoria Maledetta (Di D. Keith)

01:21 Castigo Virtuale – South Park

01:31 Il Gallo Magico – South Park

01:44 Commenti – South Park

02:04 Felice Ologramma – South Park

02:27 Incredibile e Coraggiosa – South Park

02:48 Che Ne Sarà di Noi? – South Park

03:09 South Park Non è una Città per Poveri

03:31 No Yelper! – Critici Da Strapazzo – South Park

03:53 Qualunque Cosa per Te – Gotham

04:55 Il Gioco delle Coppie – Gotham

DMAX 21:25 Border Security: niente da dichiarare

23:20 Amityville Horror House

01:15 Drug Wars

03:05 Avventure impossibili con Josh Gates

Rai Storia 20:00 II giorno e la storia del 28 agosto 2022

20:20 Scritto, letto, detto – Paolo Portoghesi

20:30 Elementi del Patrimonio culturale immateriale Unesco L’alpinismo

20:35 Le Storie di Passato e Presente – La Germania del muro – 09/11/2021

21:10 Margin Call

22:55 Elementi del Patrimonio culturale immateriale Unesco L’alpinismo

23:00 Automobile, storia di una passione

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Le Storie di Passato e Presente – La Germania del muro – 09/11/2021

01:00 Le automobili d’oltrecortina

02:00 1941-1966. Memorie del nostro tempo. Crocevia del mondo

03:00 Roma Imago Urbis. Moenia: le mura