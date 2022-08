Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 26 agosto 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 26 agosto 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Techetecheté

21:25 Cavalli di Battaglia – pt.3

23:50 TG1 Sera

23:55 Cavalli di Battaglia – pt.3

00:40 Non c’è più religione

02:25 RaiNews24

02:56 Che tempo fa

03:00 Cinematografo Estate – Puntata del 27/08/2022

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Sogni di Grande Nord

23:00 The Blacklist – L’origine di tutto

23:46 The Blacklist – L’ultima decisione

00:35 Meteo 2

00:40 Appuntamento al cinema

00:45 RaiNews24

Rai 3 20:00 Blob

20:20 La gioia della musica – BELLINI – “Casta diva” dalla Norma – Puntata del 13/05/2022

20:50 Il Santone – S1E10 – Oshow must go on

21:20 Gli infedeli

22:55 Hudson & Rex S4E4 – Paura nel bosco

23:35 TG3 Linea notte estate

00:05 Meteo 3

00:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

00:25 Quel bandito sono io

01:49 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:55 Donne e briganti

03:25 Il Pranzo di Natale di Mario Soldati

Rete 4 20:30 Controcorrente

21:20 Terzo Indizio

00:08 Il Vino di George Washington – Criminal Intent X

01:03 Come Eravamo

01:38 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:58 Fuga Dall’Arcipelago Maledetto

03:34 7 Cervelli per un Colpo Perfetto

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Il Sacrificio – Grand Hotel – Intrighi e Passioni III

22:51 Colera – Grand Hotel – Intrighi e Passioni III

00:50 Tg5

01:25 Paperissima Sprint Estate

01:52 Mutuo Soccorso – i Cesaroni III

02:53 543 – Vivere III

03:31 La Fine Dei Giochi – Legacies i

04:20 Non è una Cosa Che Mi Serviva Ricordare – Legacies i

Italia 1 20:24 Eroi Dei Cieli – N.C.I.S. New Orleans

21:20 Relazioni – Chicago Med

22:10 Una Pillola Rossa, una Pillola Blu – Chicago Med

23:07 La Cosa (Di M. Van Heijningen Jr.)

00:55 Il Figlio Prediletto – Lucifer

01:40 Le Ali – Lucifer

02:23 Studio Aperto – la Giornata

02:35 Sport Mediaset – la Giornata

02:50 La Sirenetta – Le Avventure di Lupin III

03:13 Un Autocarro Tutto D’Oro – Le Avventure di Lupin III

03:36 La Lotteria – Le Avventure di Lupin III

03:59 Legge Marziale – Le Avventure di Lupin III

04:22 La Piramide – Le Avventure di Lupin III

LA7 20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Eden – Un Pianeta da Salvare

00:10 Tg La7

00:20 In Onda

01:00 L’aria che tira – Estate

03:00 Omnibus – Dibattito

04:30 Coffee Break

TV8 20:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 I delitti del BarLume-Mare forza quattro

23:05 Gomorra – La serie

00:50 Delitti

02:40 Lady Killer

04:10 Coppie che uccidono

NOVE 20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

23:35 Carta Canta – Il quiz

01:15 Apocalypse: La Seconda Guerra Mondiale

02:15 Border Security: niente da dichiarare

20 — Venti 20:13 L’ Accelerazione dell’Intimità – The Big Bang Theory VIII

20:36 Il Modulo della Colonizzazione – The Big Bang Theory VIII

21:04 L’ Ultimo Samurai (Di E. Zwick)

00:16 Automata

02:15 Killer Frost – The Flash III

02:55 Invasione! – The Flash III

03:35 L’ Uomo, il Mito e la Leggenda – Agent X

04:15 Sulla Via del Ritorno – Agent X

Rai 4

20:33 Criminal Minds XII ep.14

21:19 L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente

23:04 The Equalizer – Il vendicatore

01:22 Anica appuntamento al cinema

01:25 Supernatural XV ep.15

02:12 Supernatural XV ep.16

02:51 Cold Case VI ep.12

03:34 Cold Case VI ep.13

Iris 20:05 Pioggia di Diamanti – Walker Texas Ranger VIII

21:00 Ray (Di T. Hackford)

00:02 Jobs

02:30 The Babe -La Leggenda

04:02 La Notte dell’Agguato

Rai 5 20:14 Prossima fermata America S3E5 – Da Los Angeles a San Diego

21:15 Art Night 2021/22 – E11

23:09 Sting, tra musica e libertà

00:06 Brian Johnson, una vita on the road – S1E1

00:51 Rock Legends: Pet Shop Boys

01:14 Rai News Notte

01:17 Laptop music

01:26 David Hockney – L’eredità ritrovata

02:20 Prossima fermata America S3E5 – Da Los Angeles a San Diego

03:20 Wild Italy: Cervi – S4E4

Rai Movie 21:10 La casa dei libri

23:20 A spasso con Daisy

01:00 Anica – Appuntamento al cinema

01:05 La spia – A Most Wanted Man

03:10 Closing the Ring

Rai Premium 21:20 Io ti cercherò S1E3 – Il cercatore

22:05 Io ti cercherò S1E4 – Acqua

23:05 Màkari – S2E1 – Il delitto di Kolimbetra

01:05 Crimini – S2E8 – Luce del nord

02:45 Memory – p.4

03:30 Doc Martin S8E5

Cielo 20:05 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 La ragazzina

23:00 Sex Life

00:00 Scusa ma mi piace troppo

00:55 Le ragazze dell’est – Tra sogno e realtà

02:00 Boobs – La ricerca della perfezione

02:55 La cultura del sesso

03:45 Sexplora

04:10 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 21:08 Howard e il destino del mondo

23:16 Blues Brothers – Il mito continua

01:28 Shameless

03:17 A-Team

04:47 TGcom 24

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Sanditon

22:30 Effetto Notte – TV2000

23:00 La compieta preghiera della sera

23:00 Santo Rosario

LA7d 20:10 La cucina di Sonia

21:20 Miss Marple

01:00 La cucina di Sonia

01:30 La Mala Educaxxxion

02:55 I menù di Benedetta

La 5 21:10 Funny Money – Come Fare i Soldi Senza Lavorare – Funny Friday

23:21 Yoga Radio Bruno Estate

02:00 Il Bosco (Di E. Puglielli), 3

03:38 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 93

04:22 Tempesta D’Amore 17, 23

Real Time

20:00 Primo appuntamento

21:20 Collezioni da pazzi

23:15 Piedi al limite

Cine34 21:04 L’infermiera di notte

22:51 Il gatto mammone

00:42 La liceale seduce i professori

02:16 Il mistero di Bellavista

04:02 Puerto Escondido

Focus 20:15 Guerrra Infinita – Cose di Questo Mondo V

21:15 Ingegneria Perduta II, 13 – Ingegneria Perduta II

22:15 Ingegneria Perduta II, 16 – Ingegneria Perduta II

23:15 Relitti e Segreti – Nel Profondo Degli Abissi I, 5

00:15 Relitti e Segreti – Nel Profondo Degli Abissi I, 6

01:15 Tg5 Start

01:18 2 Minuti All’Impatto – Indagini Ad Alta Quota Xiii

02:00 E-Planet, 34 – E-Planet

02:35 Come Si Fabbrica una Mercedes Classe S – Automobili

03:30 L’ Italia Tra Le Stelle – Protagonisti della Nuova Corsa Allo Spazio, 3

04:30 La Storia Tra i Ghiacci: il Viaggio della Nanuq

Giallo 21:10 Alice Nevers – Professione Giudice

23:20 Astrid et Raphaelle

01:40 Profiling

03:45 Nightmare Next Door

TOP Crime

20:15 Giustizia Personale – Major Crimes III

21:10 Il Giuramento – C.S.I. Miami II

22:03 Non Atterrato – C.S.I. Miami II

22:58 Processo per Stalkin – Law & Order: Unità Speciale X

23:52 Errore Fatale – Law & Order: Unità Speciale X

00:45 I Fantasmi di Le Havre

02:34 Agatha Christie: 13 A Tavola

04:22 Tgcom24

Italia 2 20:20 Dall’Asilo Al College – Modern Family

20:45 L’ Intervento – Modern Family

21:15 Blade II

23:25 Beautiful Creatures – la Sedicesima Luna

01:51 South Park Non è una Città per Poveri

02:15 No Yelper! – Critici Da Strapazzo – South Park

02:39 J’Accuse – A.P. Bio

02:59 Melvin – A.P. Bio

03:20 Una Donna sul Trono – The Last Kingdom

04:15 La Caduta di Winchester – The Last Kingdom

DMAX 21:15 Escobar – L’oro dei narcos

23:15 Incontri del terzo tipo: Hudson Valley

01:05 Mountain Monsters

02:55 Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia del 26 agosto 2022

20:30 Elementi del Patrimonio culturale immateriale Unesco Falconeria, un patrimonio umano vivente

20:35 Passato e Presente – Umberto Nobile, un italiano al Polo Nord

21:10 Automobile, storia di una passione

22:10 Le automobili d’oltrecortina

22:55 Elementi del Patrimonio culturale immateriale Unesco Falconeria, un patrimonio umano vivente

23:10 Dai nostri inviati – La Rai e l’Istituto Luce raccontano la Mostra del Cinema di Venezia, 1932-1953

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 #Maestri serie 4 pt 4

01:00 Passato e Presente – Umberto Nobile, un italiano al Polo Nord

01:40 Sulle tracce del mito. Cercando Ulisse a Itaca

02:30 1941-1966. Memorie del nostro tempo. Dalla guerra al disgelo

03:30 Roma Imago Urbis. Aquae: gli acquedotti

Mediaset Extra