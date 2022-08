Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 24 agosto 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 24 agosto 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 Reazione a Catena

20:00 Tg1

20:35 Techetechetè

21:25 Superquark

23:40 Tg1

23:45 Il ragazzo e il grande Elefante – Film

Rai 2

19:00 Hawaii Five-0

19.40 Blue Bloods

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 Delitti in Paradiso 11×04 1a tv

22:30 Professor T 1×04 1a tv

23:30 Eat Local – A cena coi vampiri – Film

Rai 3

20:00 Blob

20:25 La gioia della musica

20:50 Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio 1×03

21:20 Ribelli 1a tv

22:55 Linea Notte

23:25 Tg 3

23:30 L’uomo fedele – Film

Canale 5

18:50 Avanti un altro

20:00 Tg5

20:35 Paperissima Sprint

21:30 Fratelli Caputo R 1×03

23:15 Tg5

23:30 Van Gogh – Tra il grano e il cielo (Doc)



Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 NCIS

20:20 NCIS: New Orleans

21:20 Le Iene presentano Delitto Garlasco – La verità di Alberto Stasi

00:40 Zodiac: il segno dell’Apocalisse – Film

Rete 4

19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Controcorrente estate

21:25 Controcorrente

00:40 Due Destini – Film



La7

18:15 Padre Brown

20:00 Tg La7

20:30 In onda

21:15 La Corsa al Voto

Tv8

19:05 4 Ristoranti

20:15 4 Hotel

21:30 X Factor – Il Meglio delle Audizioni

23:15 Quattro Matrimoni

Nove

19:00 Cash or Trash

20:20 Deal with It

21:30 Segnali dal futuro

23:50 Riddick

Le Serie Tv in Chiaro

20 (ch 20 e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 The Equalizer 1×05-06-07 1a tv + The Sinner 4×05-06 1a tv

(ch 20 e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 The Equalizer 1×05-06-07 1a tv + The Sinner 4×05-06 1a tv Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 Astrid et Raphaelle

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 Astrid et Raphaelle Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Law & Order: SVU 21×07-08

Le Serie Tv sui Canali Sky

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Irma Vep – La Vita l’arte 1a Tv 1×07-08

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1a Tv 1×07-08 Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no 1×05-06

(ch. 112) ore 21:15 1×05-06 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Balthazar 4×07-08

I Film in chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Hole L’abisso

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Il postino suona sempre due volte

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Si accettano miracoli

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 La dottoressa dell’Isola – Uno strano incidente

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 2 headed sharks

TwentySeven (ch. 27 dtt 158 Sky) ore 21:10 Prendimi

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:20 Scusa ma ti chiamo amore

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Spogliamoci così senza pudor…

Italia 2 (ch. 49 dtt e Tivùsat) ore 21:15 C’era una volta Lupin

I Film stasera su Sky

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Corsa contro il tempo – The Desperate Hour

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Saturno contro

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 La battaglia di Hacksaw Ridge



Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Ruby Red III Verde smeraldo

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Redemption – Identità nascoste

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Hannibal

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Il profumo dell’erba selvatica

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 La ragazza di Stillwater

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Una famiglia mostruosa

Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv?