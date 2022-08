Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 16 agosto 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 16 agosto 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 Reazione a Catena

20:00 Tg1

20:35 Techetechetè

21:30 Amore, matrimoni e altri disastri

23:15 Dreams Road

Rai 2

18:00 Europei di Nuoto

20:30 Tg2

21:00 Tg2Post

21:20 Europei di Monaco 2022 – Atletica

23:00 Help Ho un dubbio

Rai3

19:30 Tg R

20:00 Blob

20:20 Viaggio in Italia

20:50 Il Santone – Le più belle frasi di Oscio 1×02

21:25 C’è Tempo

23:10 Tg

23:25 O Anche No

Canale 5

18:45 Avanti un altro

20:00 TG5

20:35 Paperissima Sprint

21:35 Viaggio nella grande bellezza

23:40 Tg5

Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 Camera Cafè

19:50 NCIS

20:50 Champions League Preliminari Rangers – PSV

23:00 Champions League Studio

23:40 Annabelle 2: Creation – Film

Rete 4

19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Controcorrente Estate

21:30 Controcorrente

23:35 Elvis Presley Show

La7

16:45 Palio di Siena

20:00 TgLa7

20:30 Uozzap Comic

21:15 Palio Film documentario

23:00 Bello Onesto emigrato Australia Sposerebbe Compaesana Illibata

Tv8 (ch. 125 Sky)

19:05 4 Ristoranti

20:20 4 Hotel

21:30 Api Assassine

23:10 Prey – La preda

Nove (ch. 149 Sky)

19:15 Cash or Trash

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Un fidanzato per mia moglie

23:10 Sapore di Mare

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Il Commissario Ricciardi 1×05

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 I misteri di Brokenwood 7×01

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 7×01 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 Harrow 2×07-08

Le Serie Tv Sky

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Das Boot 3×09-10 1a tv



(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 3×09-10 1a tv Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Transplant 1×03-04

(ch. 112) ore 21:15 1×03-04 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Avvocati di Famiglia R 2×05-06

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Divergent

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Iron Sky – La battaglia continua

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:15 Uomini e cobra

Rai 5 (ch 23 dtt, 13 Tivùsat) ore 21:15 The Most Beautiful Day – Il giorno più bello

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Desperado

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 The English Teacher

Twentyseven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Who’s that girl?

Tv2000 (ch 28 dtt 157 Sky) ore 21:10 Da qui all’eternità

La5 (ch. 30 dtt, 19 TivùSat e 159 Sky) ore 21:10 In corsa per la vita

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 In viaggio con papà

Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:15 Tremors 2

I Film su Sky

Sky Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Salt

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 L’uomo che uccise Don Chisciotte

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 I Delitti Del Barlume – Aria di Mare

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Dragon Girl

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Il settimo figlio

Sky Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Un colpo perfetto

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 La donna per me

Sky Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Mondocane

Sky Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Un’impresa da Dio

