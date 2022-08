Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 13 agosto 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 13 agosto 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:35 Techetecheté

21:25 The Voice Senior – Puntata del 13/08/2022

23:55 TG1 Sera

00:00 Professore per amore

01:55 RaiNews24

02:41 Che tempo fa

02:45 Sottovoce

03:15 Mille e un Libro

Rai 2 20:30 TG2 -20.30

21:00 TG2 Post

23:00 TG2 – Dossier

23:45 Speciale Rai Sport

00:40 TG2 – Storie. I racconti della settimana

01:25 TG2 Mizar

01:50 TG2 Sì, Viaggiare

02:05 TG2 Eat Parade

02:20 Appuntamento al cinema

02:25 RaiNews24

Rai 3 20:00 Blob – Puntata del 13/08/2022

20:30 Il buono, il brutto, il cattivo

23:35 TG3 Sera

23:45 Meteo 3

23:50 Jackie

01:25 Appuntamento al cinema

01:30 Le miserie di Monsu Travet

03:15 Policarpo, ufficiale di scrittura

Rete 4 20:30 Controcorrente

21:27 Travolti Da un Insolito Destino Nell’Azzurro Mare D’Agosto

00:00 Selvaggi

01:50 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:10 Superclassifica Show – Sanremo 1988

03:37 Squadra Antiscippo

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Lo Show Dei Record

00:16 Tg5

00:51 Paperissima Sprint Estate

01:17 L’ Onore e il Rispetto – Parte Terza

02:59 Vivere III

03:29 L’ Ostaggio – Distretto di Polizia 3

04:19 Narcotraffico – I Parte – Distretto di Polizia 3

Italia 1 20:24 Un Fratello Da Accudire – N.C.I.S. New Orleans

21:20 O Madre, Dove Sei? – Superman & Lois

22:10 Sottomissione – Superman & Lois

23:05 Nella Valle della Morte – Superman & Lois

23:56 Regola Numero 1 – Batwoman II

00:48 Tempo Scaduto per Fare i Bravi – Batwoman II

01:39 Seoul – Campionato Formula e

02:39 Studio Aperto – la Giornata

02:49 Sport Mediaset – la Giornata

03:09 The Swap

04:35 Studio Aperto – la Giornata

LA7 20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 The Interpreter

23:50 City of Lies – L’ora della verità

02:00 In Onda

02:40 I Tudors

TV8 20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Se scappi, ti sposo

23:25 Heartbreakers – Vizio di famiglia

01:35 3 donne al verde

03:15 Lady Killer

04:50 Coppie che uccidono

NOVE 21:35 Nove racconta – Denise

00:25 Via Poma – Un caso irrisolto

02:00 Cash or Trash – Chi offre di più?

20 — Venti 20:13 L’ Osservazione della Madre – The Big Bang Theory VII

20:36 L’ Amalgamazione dell’Incertezza – The Big Bang Theory VII

21:04 Lost in Space – Perduti Nello Spazio

23:41 Ghost Rider – Spirito di Vendetta

01:31 La Furia di Firestorm – The Flash II

02:11 Dottor Light – The Flash II

02:51 La Sfida Decisiva – Containment

03:31 Rinascere – Containment

04:10 Show Reel Serie Rete 20

Rai 4

20:35 Senza Traccia VII ep.7

21:22 Codice Fantasma

22:55 Murder Maps: Gli omicidi del puzzle

23:43 ID: A

01:33 Anica appuntamento al cinema

01:36 L’uomo della scatola magica

03:17 Sweet Virginia

Iris 21:00 Mai con uno Sconosciuto

22:51 Getaway

00:42 Boxer Dalle Dita D’Acciaio

02:04 Caccia Al Maschio

03:33 Il Trapianto

Rai 5 20:50 Immersive World – E8

21:15 Datemi tre caravelle!

23:49 Apprendisti stregoni: Francesco Montanari – E5

00:50 Rumori del ‘900 – S2E13

01:48 Rai News Notte

01:50 Art Night 2021/22 – E23

03:34 Il fenomeno Bob Dylan

Rai Movie 21:10 Assassinio sull’Orient Express

23:10 Stealth – Arma suprema

01:10 Appaloosa

03:00 Nessuna pietà

Rai Premium 21:20 Màkari – S1E4 – La fabbrica delle stelle

23:15 Il Sistema S1E6

01:15 Il Capitano 2 – Operazione Hawala 2° parte

02:55 Piloti

03:20 Commesse S1E6 – Francesca

Cielo 20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 La commessa

22:55 The Boob Cruise – In crociera con le maggiorate

23:50 Unhung Hero – Sottodotati

01:25 Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

02:25 Sesso Made in Germany

03:15 I’m a Stripper So What? – Vita da spogliarellista

03:40 Strippers – Vite a nudo

04:35 Sexplora

Twentyseven 20:05 La casa nella prateria

21:07 American graffiti

23:13 Piccola peste torna a far danni

00:55 Big Fat Liar

02:27 A-Team

04:01 Chips

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 La città invisibile

22:55 Sanditon

00:40 La compieta preghiera della sera

01:05 Santo Rosario

01:30 Sulla Strada

01:30 Tutte Le Messe Del Mondo Sotto Il Cielo Di Roma

LA7d 20:20 La cucina di Sonia

21:30 Ghost Whisperer

00:50 Turks & Caicos

02:45 I menù di Benedetta

La 5 21:10 Marie Is On Fire – una Seconda Occasione

23:05 Le Viol – Cronaca di uno Stupro – Ossessioni Pericolose

00:55 Xstraordinary People

01:32 Capitolo Cinque: Canzone per una Notte D’Inverno – Katy Keene

02:12 Capitolo Sei: Mamma Ha Detto – Katy Keene

02:52 Il Peccato e la Vergogna , 1

04:26 1977 – Vivere IX

Real Time

20:25 Il castello delle cerimonie

21:25 Vite al limite

Cine34 21:05 Roma violenta

22:44 Il commissario di ferro

00:15 Amami

01:49 Amore all’arrabbiata

03:15 La peccatrice

04:37 Il pomicione

Focus 20:15 Segreti Nel Ghiaccio II, 6 – Segreti Nel Ghiaccio II

21:15 Collisioni in Pista – Mayday: Air Disaster – The Accident Files IV

22:15 Crew in Disaccordo – Mayday: Air Disaster – The Accident Files IV

23:15 Sulle Ali del Vento – Wild Patagonia

00:15 Dalle Montagne Alla Costa – Wild Portogallo

01:15 Il Nuovo Ponte di Genova: Orgoglio Italiano

02:00 28 Giugno 2019: L’Implosione del Ponte Morandi

02:45 Misteriosi Oggetti Volanti – I Parte

03:30 Misteriosi Oggetti Volanti – II Parte

04:15 Evolution Of Evil, 8 – Dittatori del Novecento

Giallo 21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

22:55 I misteri di Murdoch

00:45 Cherif

02:50 Disappeared

04:25 Nightmare Next Door

TOP Crime

20:16 Il Gioco della Vergogna – Major Crimes i

21:10 Hastings Indaga – Poirot i

22:03 L’ Importanza di Chiamarsi Robinson – Poirot i

22:58 Invasione – C.S.I. Miami II

23:51 Soldi per Niente – C.S.I. Miami II

00:44 Ab Initio/Dall’Inizio – Harrow II

01:37 Locus Poenitentiae/Possibilità di Recedere – Harrow II

02:32 Diversivo – Deception i

03:25 Black Art – Deception i

04:18 Tgcom24

Italia 2 20:20 Il Nuovo Che Avanza – Superstore

20:45 Pranzo Tra Donne – Superstore

21:15 Halloween III – il Signore della Notte

23:17 Three… Extremes

01:41 Porno-Omicidi – South Park

02:25 Guerra Mondiale Zimmerman – South Park

02:47 L’ Alba Dei Poser – South Park

03:12 Tutto Sulla Pubertà – South Park

03:34 La Mucca Rossa – South Park

03:56 Il Black Friday – Venerdi Nero – South Park

04:20 La Rivincita di Uhtred – The Last Kingdom

DMAX 20:20 Sopravvivenza estrema

21:15 Mostri di questo mondo

22:55 Destinazione paura

01:40 Ufo: i testimoni

Rai Storia 20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto. Paolo Giulierini

20:30 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato

20:35 Le Storie di Passato e Presente: Garibaldi e il Risorgimento

21:10 L’accabadora

22:40 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato

22:45 Talking about trees

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Le Storie di Passato e Presente: Garibaldi e il Risorgimento

01:20 Cortoreale – Gli anni e gli autori del documentario italiano Il 1959

02:30 Yalta. La grande illusione pt.3

03:30 Altri fiori verranno p 2

Mediaset Extra