Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 1 settembre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 1 settembre 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetecheté

21:25 Purché finisca bene – Basta un paio di baffi

23:30 TG1 Sera

23:35 La Notte della Taranta

01:10 RaiNews24

01:43 Che tempo fa

01:45 Notturno Bus

03:30 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 Speciale TG2 Post

23:00 Calcio Totale – Speciale Serie A

23:30 La Nottataccia-Ep03-Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare

00:20 Un bacio

3 Rai 3

20:00 Blob a Venezia

20:20 La gioia della musica – CAJKOVSKIJ –Valzer dei fiori dal “Lago dei cigni” – Puntata del 18/05/2022

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole EP6014

21:25 La Grande Storia – Giovanni Paolo I: il Papa del sorriso

00:00 TG3 Linea notte estate

00:30 Meteo 3

00:35 Storie della Scienza. pt13 Evoluzione biologica

01:35 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:20 Dritto e Rovescio

00:37 N – Io e Napoleone

02:03 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:23 Slalom

04:11 Francesco, Giullare di Dio

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Alessandra Amoroso – Tutto Accade A San Siro

00:30 Tg5

01:05 Paperissima Sprint Estate

01:50 Roulette Russa – i Cesaroni III

6 Italia 1

20:24 Billy e la Bambina – N.C.I.S. New Orleans

21:20 Malato D’Amore – Fbi: Most Wanted

22:10 Oscura Follia – Fbi: Most Wanted

23:05 Cosa Può Succedere Al Buio – Law & Order: Special Victims Unit

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 La famiglia

01:45 L’aria che tira – Estate

03:50 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:20 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Tutti per 1 – 1 per tutti

23:45 Italia’s Got Talent

01:45 Mordimi

03:15 Coppie che uccidono

04:05 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Una settimana da Dio

23:35 È già ieri

01:35 Airport Security: Spagna

20 Venti

20:13 L Oscillazione della Separazione – The Big Bang Theory IX

20:36 La Corrosione dell’Addio Al Celibato – The Big Bang Theory IX

21:04 300

23:33 Ancora di Salvezza – The Equalizer

00:26 Un Vero Credente – The Equalizer

01:20 La Resa Dei Conti – The Equalizer

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds XII ep.22

21:21 Hercules – Il guerriero

23:03 Un milione di anni fa

00:53 Anica appuntamento al cinema

00:56 Captive State

02:45 Cold Case VI ep.20

03:27 Cold Case VI ep.21

22 Iris

20:05 Vendetta dello Sceriffo /Vendetta di uno Sceriffo – Walker Texas Ranger

21:00 Ballistic

23:03 Il Debito

01:16 Le Miniere di Re Salomone

02:58 We Were Young

23 Rai 5

20:15 Prossima fermata Australia – E1

21:15 Il barbiere di Siviglia

23:53 Genesis: Sum Of The Parts

01:23 Rai News Notte

01:26 La diplomazia dell’arte

02:17 Prossima fermata Australia – E1

03:16 Wild Corea – E1

24 Rai Movie

21:10 L’armata Brancaleone

23:20 Venezia Daily

23:35 Telefoni bianchi

01:40 Anica – Appuntamento al cinema

01:45 Tommaso

03:10 Nati stanchi

25 Rai Premium

21:20 Un romantico blackout

22:55 La Dottoressa dell’Isola – La scelta

00:35 La Nuova Squadra – Fidati che ‘sta cosa la risolvo

02:20 Quattro delitti: Per due testoni

03:20 Doc Martin- S9E5

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Banlieue 13

27 Twentyseven

20:06 La casa nella prateria

21:08 Il grande Lebowski

23:20 Come ti rovino le vacanze

01:05 Shameless

02:53 A-Team

04:26 Hazzard

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Ithaca – L’attesa di un ritorno

22:35 Zona Rossa sempre

23:10 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 La cucina di Sonia

21:20 I segreti della corona

02:50 La cucina di Sonia

03:20 A te le chiavi

03:55 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

21:10 Alex & Me – Love Education

22:57 Bravetown

01:07 Padri e Figli/Segreti – Al di Là del Lago

31 Real Time

20:15 Cortesie per gli ospiti

21:20 The Diana Investigations

22:15 Quando il mondo perse Lady D

23:10 Bellezza su misura

00:10 Piedi al limite

34 Cine34

21:01 Il sorpasso

23:20 Piccolo grande schermo

23:27 I mostri

01:48 In nome del popolo italiano

03:35 Gialloparma

35 Focus

20:15 Roswell – Cose di Questo Mondo V

21:15 Secrets in The Ice, 3 – Segreti Nel Ghiaccio I

38 Giallo

21:10 Balthazar

23:30 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

01:30 Profiling

03:40 Nightmare Next Door

39 TOP Crime

20:16 Salto Nel Vuoto – Major Crimes III

21:10 Delitto A Tahiti

22:57 La Signora in Giallo: Vagone Letto con Omicidio

00:44 Terapie Particolari – Law & Order: Unità Speciale XI

01:38 Stato di Estrema Agitazione – Law & Order: Unità Speciale XI

49 Italia 2

20:20 Serata di Beneficenza – Modern Family

20:45 Spirito Competitivo – Modern Family

21:15 Contagious

23:16 Le Avventure di Lupin III: il Ritorno del Mago – Animazione

00:05 Lupin III – la Partita Italiana – Animazione

01:57 Grappoli di Ricordi – South Park

02:17 Caccia Al Troll – South Park

02:39 Vivere Biblicamente – Living Biblically

02:59 Falsi Idoli – Living Biblically

03:19 Ama il Prossimo Tuo! – Living Biblically

52 DMAX

21:25 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume

00:10 Mountain Monsters

02:00 I mostri della palude

02:50 Ed Stafford: duro a morire

54 Rai Storia

20:10 Il Giorno e la Storia del 1 settembre 2022

20:30 Patrimonio immateriale e patrimonio subacqueo UNESCO – Festa della Perdonanza Celestiniana

20:35 Passato e Presente – Gorbaciov: fine di un impero

21:10 a.C.d.C. Costruttori di castelli Ep. 1 Mastri e muratori

22:10 a.C.d.C. La via della seta pt.1

55 Mediaset Extra

21:15 Colorado

00:31 Maurizio Costanzo Show – la Storia

01:35 Caduta Libera

02:34 Dritto e Rovescio