Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 5 agosto 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 5 agosto 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 Reazione a Catena

20:00 Tg 1

20:30 Techetechetè

21:30 Una Serata tra Amici R

00:00 Codice la vita è digitale

Rai 2

19:00 Hawaii Five-0

19.40 Blue Bloods

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 NCIS 19x21a tv

22:10 NCIS Hawaii 1×22 1a tv

23:00 The Blacklist 8 1a tv

Rai 3

19:30 TG R

20:00 Blob

20:20 Viaggio in Italia

20:45 Un Posto Al sole

21:20 Per un Pugno di Dollari

23:15 Hudson & Rex 4×01

00:00 Linea Notte

Canale 5

18:50 Avanti un altro

20:00 Tg5

20:35 Paperissima Sprint

21:40 Grand Hotel 3 1a tv

00:45 Tg5

Italia 1

17:50 Coppa Italia: Udinese – FeralpiSalò

20:05 Coppa Italia Live (programma)

21:20 Sampdoria – Reggina

23:25 Coppa Italia Live (programma)

00:03 Vita Smeralda

Rete 4

20:00 Tempesta d’amore

20:30 Controcorrente Estate

21:30 Terzo Indizio

00:45 Criminal Intent 10×2



La7

18:10 Padre Brown

20:00 TgLa7

20:30 In Onda

21:15 Eden – Un pianeta da salare



Tv8 (Sky 125)

19:15 4 Ristoranti

20:20 4 Hotel

21:30 Un due tre Stella – I delitti del BarLume

23:15 La Battaglia Navale – I Delitti del Barlume

Nove (Sky 149)

19:30 Cash or Trash

20:30 Deal with It 1a tv

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

23:00 Carta Canta Il quiz

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Vite in Fuga 1×09-10

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Vite in Fuga 1×09-10 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:20 Alice Nevers – professione giudice

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:20 Alice Nevers – professione giudice Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Law & Order: SVU 17×13-14

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 The Rising 1×07-08

(ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×07-08 Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Sex and the City 2×09-10-11-12

(ch. 112) ore 21:15 2×09-10-11-12 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Morgane Detective Geniale 1×05-06

I Film sulle tv in chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Come ti ammazzo il Bodyguard

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 King of Thieves

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Non Succede, ma se succede…

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Malizia

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:05 Casa, dolce casa?

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:20 Matrimonio Impossibile

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 La Liceale al mare con l’amica di papà



Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Hidden – Senza via di Scampo

I Film Sky

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Black Sea

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Marilyn

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Jurassic World

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Corto Circuito

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Edge of Tomorrow – Senza domani

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Occhiali Neri 1a Tv.

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Rifkin’s Festival

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Penguin Bloom

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Sole a Catinelle

Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv?