Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 4 agosto 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 4 agosto 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetecheté

21:25 Don Matteo S12E9 – Non desiderare la donna d’altri

23:30 TG1 Sera

23:35 Tutto quello che vuoi

01:30 RaiNews24

01:58 Che tempo fa

02:05 Tito e gli alieni

03:40 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Aspettando TIM Summer Hits

21:25 TIM Summer Hits – La musica dell’estate

00:00 Help ho un dubbio

01:02 Meteo 2

01:05 Ecco fatto

02:40 La piovra S3E3

03:40 La piovra S3E4

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Viaggio in Italia

20:45 Un posto al sole

21:20 La Grande Opera all’Arena di Verona: Nabucco

23:40 Blob

00:00 TG3 Linea notte estate

00:30 Meteo 3

00:35 Storie della Scienza – pt.19. Numeri

01:40 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:20 Zona Bianca

00:37 Ave, Cesare!

02:39 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:03 Certo, Certissimo, Anzi… Probabile

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Giù Le Mani Dalle Nostre Figlie

23:30 Xstraordinary People

00:00 Tg5

00:35 Paperissima Sprint Estate

01:01 Sogno O Son Giulio – i Cesaroni II

6 Italia 1

20:24 Piccola Esca – N.C.I.S. New Orleans

21:20 Occhio per Occhio – Fbi: Most Wanted

22:10 Festa di Matrimonio – Fbi: Most Wanted

23:05 Le Nostre Parole Rimarranno Inascoltate – Law & Order: Special

23:56 Saluta il Mio Piccolo Amico – Law & Order: Organized Crime

00:47 Law & Order True Crime: The Menendez Murders, 3

01:40 Orso Nero – Caccia Alla Spia – The Enemy Within

02:20 Studio Aperto – la Giornata

02:30 Sport Mediaset – la Giornata

02:45 Il Prezioso Robot – Le Avventure di Lupin III

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Premier Servant of the People

01:00 Tg La7

01:10 L’aria che tira – Estate

03:35 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Tonno spiaggiato

23:05 Italia’s Got Talent

01:10 Io vengo ogni giorno

02:50 Coppie che uccidono

03:35 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Robin Hood – La leggenda

23:35 Lara Croft: Tomb Raider

01:35 Airport Security: Spagna

20 20 — Venti

20:13 Il Riflesso del Conto Alla Rovescia – The Big Bang Theory V

20:36 L’ Insufficienza Da Hofstadter – The Big Bang Theory VII

21:04 Colpo Grosso Al Drago Rosso – Rush Hour 2

23:09 Solo per Vendetta

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds XI ep.3

21:20 L’uomo della scatola magica

23:07 L’uomo venuto dall’impossibile

01:07 Anica appuntamento al cinema

01:10 Supernatural XIV ep.4 Condizioni ottime

01:56 Supernatural XIV ep.5 Incubo logico

02:35 Cold Case IV ep.22

22 Iris

20:05 Il Presidente – I Parte – Walker Texas Ranger VIII

21:00 The Water Diviner

23:23 We Were Soldiers

02:01 Questo Pazzo Sentimento

03:44 A Wong Foo, Grazie di Tutto! Julie Newmar

23 Rai 5

20:16 Prossima fermata America S3E4 – Da Monterey a Los Angeles

21:16 Art Night 2021/22 – E18

23:20 When You’re Strange – A Film About The Doors

00:44 Rock Legends: Paul Simon

01:07 Rai News Notte

01:08 Life on Mart

24 Rai Movie

21:10 Il disordine

22:55 Il buon soldato

00:40 Anica – Appuntamento al cinema

00:45 Un amore una vita

02:55 La storia vera della Signora dalle Camelie

25 Rai Premium

21:20 Amore e altre sciagure

23:05 Dolci e Delitti – La gara di cucina

00:40 La Nuova Squadra – L’uomo in scatola p.7

02:15 Un amore scolpito nel ghiaccio

03:35 Zoom ! – Il cibo in Tv p.1

26 Cielo

20:05 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Taxxi

22:55 The Right Hand – Lo stagista del porno

27 Twentyseven

20:11 La casa nella prateria

21:30 Animal House

23:39 Superman II

02:00 Una mamma per amica

03:30 A-team

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Un tè con Mussolini

23:00 La pittura più bella del mondo

00:05 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 La cucina di Sonia

21:20 I segreti della corona

23:10 Downton Abbey

02:30 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Tumbledown – Gli Imprevisti della Vita

23:15 5 Anni di Fidanzamento

31 Real Time

20:00 Primo appuntamento crociera

21:20 Harry e William: conflitto reale

22:20 Da Lady D. a Meghan: i segreti dei matrimoni reali

23:15 SOS Oggetti incastrati

00:10 The Bad Skin Clinic

34 Cine34

21:05 Box Office 3d – Il film dei film

23:12 Killer per caso

00:52 Erotic family

02:10 Animali metropolitani

03:41 L’ esercito piu’ pazzo del mondo

35 Focus

20:15 Alieni Nel Ghiaccio e Meduse Celesti – Stranezze di Questo Mondo II

21:15 Segreti Nel Ghiaccio II, 3 – Segreti Nel Ghiaccio II

22:15 Segreti Nel Ghiaccio II, 4 – Segreti Nel Ghiaccio II

23:15 Freedom Oltre il Confine, 7 – Freedom Oltre il Confine

01:15 Sopravvissuti – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

02:00 Le Montagne Russe Più Veloci Al Mondo – Giga Strutture II

02:45 Obiettivo Tutankhamon

38 Giallo

21:10 Balthazar

23:30 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

01:30 Cherif

03:40 Murder Comes to Town

39 TOP Crime

20:16 La Città Santuario – II Parte – Major Crimes VI

21:10 Delitto Nel Berry

22:57 Agatha Christie: Assassinio Allo Specchio

00:44 Una Famiglia in Ostaggio – Law & Order: Unità Speciale XVII

01:38 Incomprensioni – Law & Order: Unità Speciale XVII

49 Italia 2

20:20 Tiny Dancer e un Picnic Improvvisato – Mom

20:45 Klondike-5 e una Famiglia Segreta – Mom

21:15 Aiuto Vampiro

23:24 Lupin: il Tesoro del Titanic – Animazione

01:20 Un Braccialetto per una Causa – South Park

52 DMAX

21:25 Extreme Adventures con Danilo Callegari

22:20 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume

00:10 Mountain Monsters

02:50 Ed Stafford: scontro fra titani

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Genova: le strade nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli

20:35 Passato e Presente – Maria José, la regina di maggio

21:10 a.C.d.C. Per la fede e per il trono p.5. Fratelli nemici

22:10 a.C.d.C. Per la fede e per il trono p.6. L’ultimo dei Valois

23:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Genova: le strade nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli

23:10 E’ l’Italia, bellezza! Pt. 2

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

55 Mediaset Extra

21:15 Colorado

00:31 Maurizio Costanzo Show – la Storia

01:35 Avanti un Altro

02:32 Tgcom24