Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 27 luglio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 27 luglio 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Techetecheté

21:25 SuperQuark – Puntata del 27/07/2022

23:40 TG1 Sera

23:45 SuperQuark Natura – Puntata del 27/07/2022

00:55 RaiNews24

01:27 Che tempo fa

01:30 Sottovoce – Puntata del 28/07/2022

02:00 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in Paradiso S11E1 Le apparenze ingannano

22:30 Professor T (UK) S1E1 – Anatomia di un ricordo

23:30 Nudes – S1E1 – Vittorio – 1

23:50 Nudes – S1E2 – Vittorio – 2

00:10 Nudes – S1E3 – Vittorio – 3

00:30 Nudes – S1E4 – Vittorio – 4

00:55 Crazy Ex-Girlfriend S4E5

01:45 Cosmopolis

03:30 La piovra S1E5

Rai 3 20:00 Blob – Puntata del 27/07/2022

20:20 Viaggio in Italia – Puntata del 27/07/2022

20:50 Calcio. Euro donne Inghilterra 2022 Semifinale Germania – Francia

23:00 TG3 Linea notte estate

23:30 Meteo 3

23:35 La favorita

01:30 The Creation of Frankenstein. Chapter 2

02:10 RaiNews24

Rete 4 20:30 Controcorrente

21:20 Controcorrente Prima Serata

00:37 La Terra

02:48 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:10 Caldo Soffocante

04:49 Matia Bazar

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Segreti di Famiglia – la Strada del Silenzio

22:15 Vecchie Storie – la Strada del Silenzio

23:10 L’ Orchestratore – la Strada del Silenzio

00:30 Tg5

01:05 Paperissima Sprint Estate

01:31 La Chiave Inglese – i Cesaroni II

03:04 Vivere III

03:39 Dietro la Porta Rossa – The Originals IV

04:19 Chinatown – I Parte – Distretto di Polizia 2

Italia 1 20:24 Casa Dolce Casa! – N.C.I.S. New Orleans

21:20 La Cosa Giusta – Chicago Fire

22:10 Duecento – Chicago Fire

23:05 Nessuna Via D’Uscita – Chicago Fire

00:00 Topanga – la Brea

00:55 Caccia All’Uomo – Caccia Alla Spia – The Enemy Within

01:50 Studio Aperto – la Giornata

02:00 Sport Mediaset – la Giornata

02:15 L’ Oro di Gengis Khan – Le Avventure di Lupin III

02:40 Scacco All’Interpol – Le Avventure di Lupin III

03:03 I Diamanti di Hong Kong – Le Avventure di Lupin III

03:26 Il Missile Scomparso – Le Avventure di Lupin III

03:49 Il Segreto della Principessa Kaguya – Le Avventure di Lupin III

04:12 L’ Uomo di Pechino – Le Avventure di Lupin III

LA7 20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

00:35 Tg La7

00:45 In Onda

01:25 Like – Tutto ciò che Piace

01:55 L’aria che tira – Estate

04:20 Omnibus – Dibattito

TV8 20:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Chi vuole sposare mia mamma?

23:15 Quattro matrimoni

01:10 Perché te lo dice mamma

02:55 Lady Killer

04:30 Coppie che uccidono

NOVE 20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Mai stati uniti

23:30 La lupa

01:35 Airport Security: Spagna

20 — Venti 20:13 L’ Acquisizione della Sputacchiera di Fuoco – The Big Bang Theory V

20:36 La Riproposizione del Bullismo – The Big Bang Theory V

21:04 Amici per la Morte

23:19 Drive Angry

01:24 Solo – Taken

02:05 Leah – Taken

02:43 Tra la Vita e la Morte – R.I.S. Delitti Imperfetti III

03:23 Folle di Paura – R.I.S. Delitti Imperfetti III

04:09 Show Reel Serie Rete 20

Rai 4

20:34 Criminal Minds X ep.14

21:20 The Prodigy – Il figlio del male

22:56 Thelma

00:56 Supernatural S13E15 Un uomo santissimo

01:40 Supernatural XIII ep.16 Scoobynatural

02:24 Cold Case IV ep.10

03:07 Cold Case IV ep.11

03:49 Madam Secretary S6E9 – Carpe Diem

Iris 20:05 Killer di Professione – I Parte – Walker Texas Ranger

21:00 Match Point

23:36 Lost in Translation-L’Amore Tradotto

01:40 La Proposta

03:23 Somewhere

04:58 Pressed

Rai 5 21:15 The Sense of Beauty – E2

21:16 Concerto per l’Italia (Accademia Chigiana)

23:17 Adolfo Celi, un uomo per due culture

00:50 Rock Legends: Beastie Boys

01:12 Rai News Notte

01:15 Keith Haring – Street Art Boy

02:09 Prossima fermata Australia – E4

03:08 The Sense of Beauty Ep 2

03:09 Di là dal fiume e tra gli alberi – S4E6

Rai Movie 21:10 Il Vegetale

22:40 Speciale Movie Mag: Cinema per ragazzi – 27/07/2022

23:05 Scusate se esisto!

00:55 La tenda rossa

03:15 Respiro

Rai Premium 21:20 Dolci e Delitti – Una ricetta buona da morire

22:55 Vite in fuga – p.3

00:55 Caccia al Re: La Narcotici S1E4

02:35 30 caffè per innamorarsi

Cielo 20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Circondati

23:00 Amori, letti e tradimenti

01:00 Justine ovvero le disavventure della virtù

03:05 Violently Happy – Piacere estremo

04:05 More Sex Please, We’re British

Twentyseven 21:10 Superman

00:01 Amori in citta’… e tradimenti in campagna

01:56 Una mamma per amica

03:22 A-Team

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 Speciale Diario Viaggio di Papa Francesco in Canada

22:00 Viaggio di Papa Francesco in Canada

23:45 La compieta preghiera della sera

23:45 Santo Rosario

LA7d 20:10 La cucina di Sonia

21:20 Come farsi lasciare in 10 giorni

23:35 Il giocatore – Rounders

01:45 La Mala Educaxxxion

03:10 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

La 5 21:10 Terapia di Coppia per Amanti – Romantico Italiano

23:10 Un Amore di Strega – Romantico Italiano

00:57 Solo per Amore, 5

02:24 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 68

03:19 Tempesta D’Amore 16, 321

04:18 1914 – Vivere IX

Real Time

21:20 Catfish: False Identità

23:20 Sex Tape Italia

00:35 Body Bizarre

01:30 L’uomo senza arti

02:25 La bambina sirena

03:15 Il mio nuovo volto

04:10 Storie straordinarie Cine 34

21:05 Acqua e sapone

23:18 Il corpo

01:02 La ragazza fuoristrada

02:34 I crudeli

04:02 Calde labbra (excitation)

Focus 20:15 Simboli sul Fondo dell’Oceano – Stranezze di Questo Mondo II

21:15 Big Cat Country, 1 – Big Cat Country

22:15 Big Cat Country, 2 – Big Cat Country

23:15 Il Buio della Notte – Mayday: Air Disaster – The Accident Files IV

00:15 Sos Motori – Mayday: Air Disaster – The Accident Files IV

01:15 Problemi Al Motore – Mayday: Air Disaster – The Accident Files II

02:00 Giga-Tunnel di Montagna – Giga Strutture II

02:45 Il Regno Perduto del Nord America – Tesori Nascosti III

03:30 Waterworld Africa, 4 – Waterworld Africa

04:15 Croazia, un Mare di Meraviglie – Viaggiatori – uno Sguardo sul Mondo

Giallo 21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Balthazar

01:20 Tandem

03:15 Murder by Numbers

TOP Crime

20:15 La Lista Dei Rancori – Major Crimes V

21:10 Supposizioni – Law & Order: Unità Speciale Xx

22:04 Fine Dei Giochi – Law & Order: Unità Speciale Xx

22:59 L’ Incubo di Ogni Genitore – Law & Order: Unità Speciale XVI

23:53 Conflitto D’Interessi – Law & Order: Unità Speciale XVI

00:46 Abo Imo Pectore/Dal Profondo del Mio Cuore – Harrow II

01:39 Audere Est Facere/Abbiate il Coraggio di Fare – Harrow II

02:36 Law & Order True Crime: The Menendez Murders, 6

03:30 Law & Order True Crime: The Menendez Murders, 7

04:23 Tgcom24

Italia 2 20:20 Papi Papi e un Puma – Mom

20:45 Yogurt di Capra e Ampio Parcheggio – Mom

21:15 Sad Man’s Parade – My Hero Academia

21:45 Shimura Tenko: Le Origini – My Hero Academia

22:15 Shigaraki Tomura: Le Origini – My Hero Academia

22:45 Il Cielo è Alto e Blu – My Hero Academia

23:15 Zodiac: il Segno dell’Apocalisse

01:06 1% – South Park

01:16 La Storia del Giorno del Ringraziamento – South Park

01:31 Il Bambino Povero – South Park

01:54 Seduta Inversa – South Park

02:15 Compro Oro – South Park

02:38 O la Borsa, O il Carovita! – Angie Tribeca

03:03 Gelidamente Drammatico! – Angie Tribeca

03:28 Dietro Al Mega-Scandalo ! – Angie Tribeca

03:58 Pesticida Non Ti Temo! – Angie Tribeca

04:20 Lacrime e Silenzio – Containment

DMAX 21:25 Life Below Zero: Canada

23:15 Questo strano mondo

00:10 Mountain Monsters

02:50 Ed Stafford: duro a morire

Rai Storia 20:05 Il giorno e la storia

20:25 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani

20:30 Passato e presente – El Alamein: la battaglia

21:10 Storie della tv – La parodia in tv: dal Quartetto al Trio

22:10 Giuseppe De Rita, l’osservatore permanente

23:00 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo – La belle epoque finisce a Sarajevo

23:45 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani

23:50 a.C.d.C. Per la fede e per il trono p.1. La guerra delle Dame

00:35 Rai News Notte

00:40 Il giorno e la storia

01:00 Passato e presente – El Alamein: la battaglia

01:45 a.C.d.C. Per la fede e per il trono p.2. In nome di Dio

02:30 1939-1945. La II Guerra Mondiale Gli internati militari italiani

03:30 La Sicilia rivisitata pt. 4

Mediaset Extra