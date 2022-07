Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 30 luglio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 30 luglio 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetecheté

21:25 The Voice Senior

00:10 TG1 Sera

00:15 Parlami di te

02:00 RaiNews24

02:34 Che tempo fa

02:35 Sottovoce

2 Rai 2

20:30 TG2 -20.30

21:00 TG2 Post

23:00 TG2 – Dossier

23:54 Meteo 2

23:55 TG2 – Storie. I racconti della settimana

00:45 TG2 Mizar

01:10 TG2 Sì, Viaggiare

01:20 TG2 Eat Parade

01:35 Appuntamento al cinema

3 Rai 3

20:00 Totti una sera a cena – Blob

20:30 Okavango – Il delta magico dell’Africa – Sapiens Doc – Puntata del 16/08/2020

21:20 Antenati & figli – La fabbrica del mondo – Puntata del 22/01/2022

23:20 TG3

23:30 Meteo 3

23:35 Un giorno in Pretura Delitto sul Po – Puntata del 23/10/2021

00:45 Appuntamento al cinema

00:50 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:00 Dora Nelson

02:19 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:25 Quartieri alti

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 Il Mistero della Parrucca Divertente di Nonna Susan – Harry Wild

22:30 Nessuno Esce Vivo Da Qui – Harry Wild – la Signora del Delitto

23:32 Bianco Rosso e Verdone

01:49 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:09 Superclassifica Show – Sanremo 1987

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Lo Show Dei Record

00:40 Marilyn la Diva – Speciale Tg5

01:40 Tg5

02:15 Paperissima Sprint Estate

03:10 L’ Onore e il Rispetto – Parte Terza

04:40 527 – Vivere III

6 Italia 1

20:24 Maestro dell’Orrore – N.C.I.S. New Orleans

21:20 Uomo D’Acciaio – Superman & Lois

22:10 Tenere la Chiave – Superman & Lois

23:05 I Doveri di un Padre – Superman & Lois

00:00 Violenza Su Tela – Batwoman II

00:55 Non Rianimare – Batwoman II

01:50 Londra – Campionato Formula e

02:50 Studio Aperto – la Giornata

03:00 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Collateral

23:45 Domina

02:05 Anticamera con vista

02:15 In Onda

8 TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Balla coi lupi

00:45 Il triangolo delle Bermuda – Mare del Nord

03:20 Lady Killer

9 NOVE

20:10 I migliori Fratelli di Crozza

21:35 Suicidio apparente – Il caso Mario Biondo

23:00 Una famiglia scomparsa – Il caso Carretta

00:40 I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena?

20 Venti

20:13 L’ Imposizione della Vacanza – The Big Bang Theory V

20:36 La Disintegrazione di Rothman – The Big Bang Theory V

21:04 The Island (Di M. Bay)

23:54 L’ Ultima Discesa

01:54 Il Sorgere della Luna Cattiva – The Vampire Diaries II

02:34 Il Viale Dei Ricordi – The Vampire Diaries II

03:18 Show Reel Serie Rete 20

03:23 Prigioniera – R.I.S. Delitti Imperfetti III

21 Rai 4

20:32 Senza Traccia VI ep.6

21:19 Il Negoziatore

23:44 Murder Maps: Barbablù Henri Désiré Landru

00:36 Anica appuntamento al cinema

00:39 L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot

02:19 Infamous – Belli e dannati

22 Iris

21:00 Danko

23:16 Un Poliziotto Alle Elementari

01:28 Assalto Alla Diligenza

02:55 The Burning Plain

04:39 Operazione Simpatia – Storie Italiane Classe di Ferro

23 Rai 5

21:15 Edipo Re

23:06 Rumori del ‘900 – S2E11

00:07 Art Night 2021/22 – E20

02:26 Rai News Notte

24 Rai Movie

21:10 Nessuna pietà

23:00 Trappola in alto mare

00:50 Una stagione da ricordare

02:30 Charlot – Chaplin

25 Rai Premium

21:20 Màkari – S1E2 – La regola dello svantaggio

23:20 Il Sistema S1E4

01:20 Il Capitano 2 – Operazione Tritolo 2° pa

03:00 Zoom ! – La satira in Tv: Quelli che scherzano pt2

03:30 Commesse S1E4 – Paola

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Peccato veniale

23:05 C’era una volta il porno

00:35 Sesso prima degli esami

01:30 Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

27 Twentyseven

21:08 Magic in the moonlight

23:12 Poliziotto a quattro zampe

01:03 Piccola peste si innamora

02:41 A-team

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Papà ho trovato un amico

23:10 Amori e inganni

00:55 La compieta preghiera della sera

01:15 Santo Rosario

29 LA7d

20:10 La cucina di Sonia

21:20 Ghost Whisperer

00:40 Secretary

30 La 5

21:10 Marie Is On Fire – Mai Sola

23:00 La Vendetta di una Donna – Ossessioni Pericolose

00:41 Capitolo Uno: Talenti Incompresi – Katy Keene

01:33 Capitolo Due: Non Mettere Fretta All’Amore – Katy Keene

31 Real Time

20:10 Il castello delle cerimonie

21:20 Seconda vita

34 Cine34

21:04 Roma a mano armata

23:07 La citta’ gioca d’azzardo

00:59 Scusi, lei è normale?

02:31 Lezioni private

35 Focus

20:15 Segreti Nel Ghiaccio II, 2 – Segreti Nel Ghiaccio II

21:15 Scelte Letali – Mayday: Air Disaster – The Accident Files IV

22:15 Atterraggi Impossibili – Mayday: Air Disaster – The Accident Files IV

38 Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:05 I misteri di Murdoch

39 TOP Crime

20:16 Bugie Bianche – III Parte – Major Crimes V

21:10 La Dama Misteriosa – Poirot i

22:03 La Miniera D’Oro – Poirot i

22:58 Testimone Oculare – C.S.I. Miami II

23:52 Il Carnefice – C.S.I. Miami II

49 Italia 2

20:20 Tutti Pazzi per il Piccolo – Mike & Molly

20:45 è Arrivato L’Amore – Mike & Molly

21:15 Amityville III

23:05 Il Quarto Tipo

01:06 Associazione Atletica Crack Dipendenti – South Park

01:36 Personalità Multiple – South Park

02:12 Stai Invecchiando – South Park

52 DMAX

20:20 Sopravvivenza estrema

21:20 L’attacco dei calabroni assassini

23:10 Destinazione paura

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Massimo Osanna

20:30 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale Unesco. Le città tardo barocche del Val di Noto

20:35 Le Storie di Passato e Presente – Le forme della Resistenza – 18/11/2021

21:10 La ragazza con la valigia

23:05 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale Unesco. Le città tardo barocche del Val di Noto

23:10 I Ragazzi di via Giulia

00:10 Rai News Notte

55 Mediaset Extra

21:15 Festivalbar. – Festivalbar 2002

23:15 Festivalbar. – Festivalbar – Galà

01:15 Avanti un Altro