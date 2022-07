Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 14 luglio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 14 luglio 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetecheté

21:25 Don Matteo S12E7 – Non rubare

23:30 TG1 Sera

23:35 Speciale TG1 – Fame

00:35 La mafia uccide solo d’estate

02:10 RaiNews24

02:43 Che tempo fa

02:45 Le amiche

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 TIM Summer Hits – La musica dell’estate

00:00 Giovani e Droga – 07/10/2021

02:29 Meteo 2

02:30 Legend

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Viaggio in Italia

20:45 Un posto al sole

21:20 La croce e la svastica

23:10 Racconti criminali. L’incredibile sequestro Casana

00:00 TG3 Linea notte estate

00:30 Meteo 3

00:35 TG Magazine

00:45 Storie della Scienza – pt.16. Clima

01:50 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:20 Zona Bianca

00:37 Il Ragazzo di Campagna

02:29 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:51 Oh, Serafina!

04:18 1 – la Bugiarda

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Scherzi A Parte

00:40 Tg5

01:15 Paperissima Sprint Estate

01:42 Ci Vorrebbe un Amico – i Cesaroni II

02:54 Vivere III

6 Italia 1

20:24 Tieniti Stretti Gli Amici – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Biglietto Vincente – Fbi: Most Wanted

22:12 Scomparso Nel Nulla – Fbi: Most Wanted

23:08 Caccia, Intrappola, Stupra e Rilascia – Law & Order: Special

00:00 L’ Unica Via D’Uscita è Passarci Attraverso – Law & Order

00:55 Poliziotti A Scuola – Rush Hour

01:45 Studio Aperto – la Giornata

01:57 Sport Mediaset – la Giornata

02:12 Microfinger il Re Dei Falsari – Le Avventure di Lupin III

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Premier Servant of the People

01:30 Tg La7

01:40 L’aria che tira – Estate

03:40 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Cops – Una banda di poliziotti

23:15 Italia’s Got Talent

01:30 Big Mama

03:20 Coppie che uccidono

04:10 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Via dall’incubo

23:45 Presa mortale

01:35 Border Security: niente da dichiarare

20 Venti

20:13 L’ Ipotesi del Parassita Alieno – The Big Bang Theory IV

20:36 La Ricombinazione della Lega della Giustizia – The Big Bang Theory IV

21:04 Mine

23:24 Autobahn – Fuori Controllo

01:24 Il Muro dell’Omertà – Shades Of Blue III

02:05 La Resa Dei Conti – Shades Of Blue III

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds IX ep.20

21:23 Undisputed

23:00 Shaft il detective

00:47 Anica appuntamento al cinema

22 Iris

20:05 Arma Micidiale – Walker Texas Ranger

21:00 Il Fuggitivo

23:41 Sabrina

02:08 La Guerra di Charlie Wilson

03:49 American Graffiti

23 Rai 5

20:13 Ghost Town: Isole Svalbard – E1

21:15 OSN con Orozco-Estrada e Rachlin

22:47 Classic Albums – Peter Gabriel: So

23:47 The Doors – Mr. Mojo Risin’ The Story of L.A. Woman

00:48 Rock Legends: Abba

01:29 Art Night Puntata 42 – Leo Castelli

01:32 Rai News Notte

24 Rai Movie

21:10 Una doppia verità

22:50 Killing Season

00:20 Anica – Appuntamento al cinema

00:25 Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet

02:15 Il figlio del gangster

03:35 Banat – Il viaggio

25 Rai Premium

20:20 Nero a metà S3E2 – Segreti e bugie – 2a parte

21:20 Amore scolpito nel ghiaccio

22:55 Dolci e delitti – Un doppio mistero per Hannah

00:20 La Nuova Squadra – Ciro De Rosa era un eroe

01:10 La Nuova Squadra – Un centimetro alla volta

02:15 The Resident III – Amare sorprese ep.17

02:55 The Resident III – L’alba di un giorno che non verrà ep.18

03:35 The Resident III – Rete di supporto ep.19

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Volo Pan Am 73

23:30 The Right Hand – Lo stagista del porno

00:30 Mary Millington: le confessioni di una pornostar

01:30 After Porn Ends

03:15 Voyeur – Il piacere di guardare

04:00 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

21:08 Mr. Bean’s Holiday

22:54 Cattivi vicini 2

00:44 Una mamma per amica

02:15 A-Team

03:48 Chips

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Good Morning, Vietnam

23:10 Michelangelo a Roma

00:10 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 La cucina di Sonia

21:20 I segreti della corona

23:10 Downton Abbey

02:30 La Mala Educaxxxion

03:55 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Matrimonio con L’Ex – Battibecchi D’Amore

23:10 Bounce – Battibecchi D’Amore

01:17 Il Coraggio – la Dottoressa Giò II

31 Real Time

20:05 Primo appuntamento

21:20 Will e Kate: un matrimonio da sogno

22:20 Harry e Meghan: scene da un matrimonio reale

23:20 La clinica del pus

01:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

21:06 Il silenzio dei prosciutti

22:46 Svitati

00:29 Bambola

02:03 Gila and Rik

35 Focus

20:15 Lingue di Fuoco e Aloni Verdi – Stranezze di Questo Mondo I

21:15 La Terra Dopo L’Uomo II , 9 – la Terra Dopo L’Uomo II

22:15 La Terra Dopo L’Uomo II , 10 – la Terra Dopo L’Uomo II

23:15 Freedom Oltre il Confine, Pt.4 – Freedom Oltre il Confine

38 Giallo

21:10 Balthazar

23:30 Jack Taylor

01:20 Tandem

03:30 The Murder Shift

39 TOP Crime

20:16 Il Sig. Monk Bambino – Monk IV

21:10 Delitto sul Lago

22:58 Aspettare e Sperare – Prodigal Son I

49 Italia 2

20:20 Proposta di Matrimonio – Mom

20:45 Orgoglio e Pregiudizi – Mom

21:15 Atm – Trappola Mortale

23:10 All’Agenzia di Endeavor – My Hero Academia

23:40 Un Passo Alla Volta – My Hero Academia

00:10 Da Quanto Tempo, Selkie! – My Hero Academia

00:40 A Cena Dai Todoroki – My Hero Academia

01:11 Il Procione 2: il Senno di Poi – South Park

01:37 Segreto di Mysterion – Avvento di Mysterion – South Park

52 DMAX

21:25 Extreme Adventures con Danilo Callegari

22:35 Undercut: l’oro di legno

23:35 La febbre dell’oro: la sfida di Parker

00:30 Mountain Monsters

03:00 Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Costiera Amalfitana

20:35 Passato e Presente – Movimenti antirazzisti in USA

21:10 a.C.d.C. Révolution! p.1 Tra paura e speranza

22:10 a.C.d.C. Revolution! P.2 Dall’ardore al Terrore

23:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Costiera Amalfitana

23:10 Biografie – Angelo Guglielmi: dalla scrittura all’immagine

23:30 Visioni private – Angelo Guglielmi

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri: Melania Mazzucco – Maria Cristina De Sanctis P29

55 Mediaset Extra

21:15 Una Serata Bella per Te, Mogol!

00:31 Maurizio Costanzo Show – la Storia

01:35 Avanti un Altro