Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 11 luglio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 11 luglio 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Techetecheté

21:25 Il Viaggio degli eroi

23:00 Cose Nostre – L’avamposto degli uomini perduti

23:55 TG1 Sera

00:20 Sottovoce – Puntata del 12/07/2022

00:50 RaiNews24

01:24 Che tempo fa

01:25 Italiani con Paolo Mieli – Quel supplemento d’anima – Matilde Serao

02:30 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 9-1-1 S4E8 – Punto di rottura

22:10 9-1-1 Lone Star S2E8 – Scelta sbagliata

23:00 Calcio Totale Estate

00:21 Meteo 2

00:25 I Lunatici

02:15 Cassandra crossing

Rai 3 20:00 Blob – Puntata del 11/07/2022

20:20 Viaggio in Italia – Puntata del 11/07/2022

20:45 Un posto al sole

21:20 Report – Puntata del 06/06/2022

23:15 Gli spaesati – Il Fattore Umano – Puntata del 11/07/2022

00:00 TG3 Linea notte estate

00:30 Meteo 3

00:35 TG Magazine

00:45 O anche no

01:20 Sorgente di vita – Puntata del 03/07/2022

01:50 RaiNews24

Rete 4 20:30 Controcorrente

21:20 Zona Bianca

00:35 Angeli con la Faccia Sporca – Motive II

01:37 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:59 Sette Ragazze di Classe

03:24 Vota la Voce Story

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Zelig

00:30 Tg5

01:05 Paperissima Sprint Estate

01:32 Se la Bomba Non Scoppia – i Cesaroni II

02:59 è Stata Un’Avventura – The Vampire Diaries VIII

03:39 Ci Sposeremo A Giugno – The Vampire Diaries VIII

04:19 La Violenza – Distretto di Polizia 1

Italia 1 20:24 Oltre la Linea – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 La Cosa Giusta – Chicago P.D.

22:10 Corsa Contro il Tempo – Chicago P.D.

23:05 Regali di Nozze – The Cleaning Lady

00:01 Spiders (Di T. Takacs)

01:51 Studio Aperto – la Giornata

02:03 Sport Mediaset – la Giornata

02:18 Legge Marziale – Le Avventure di Lupin III

02:38 La Piramide – Le Avventure di Lupin III

02:58 Ciao, Cenerentola – Le Avventure di Lupin III

03:18 Scuola di Recitazione – Le Avventure di Lupin III

03:38 Il Sapore della Vittoria – Le Avventure di Lupin III

03:58 Rapina Su Commissione – Le Avventure di Lupin III

04:18 Il Mistero del Quadro – Le Avventure di Lupin III

LA7 20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Domina

00:45 Tg La7

00:55 In Onda

01:35 Camera con vista

02:05 Bell’Italia in viaggio

03:20 L’aria che tira – Estate

TV8 20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Gomorra – La serie

23:40 Sarah – La ragazza di Avetrana

02:05 Scomparsi

03:55 Lady Killer

04:45 Coppie che uccidono

NOVE 20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Amiche da morire

23:35 I migliori Fratelli di Crozza

01:05 Questo strano mondo

03:05 Airport Security: Europa

20 — Venti 20:13 La Deviazione del Troll Virtuale – The Big Bang Theory IV

20:36 L’ Emanazione Empirica dell’Angoscia – The Big Bang Theory IV

21:04 Il Cavaliere del Santo Graal

23:31 Van Helsing

02:02 Extreme e 2022: Italia

04:01 Il Mondo Ha Bisogno di Eroi. Passo – Imposters II

Rai 4

20:29 Criminal Minds IX ep.14

21:20 Stargirl II ep.1

22:03 Stargirl II ep.2

22:50 Hansel e Gretel – Cacciatori di Streghe

00:22 Anica appuntamento al cinema

00:25 The Strain IV ep.1

01:11 The Strain IV ep.2

01:56 The Strain IV ep.3

02:33 Cold Case III ep.9

03:16 Cold Case III ep.10

03:55 Madam Secretary S5E7 – Piccoli passi

Iris 20:05 La Vera Forza – Walker Texas Ranger

21:00 Contagious

23:07 Frequency-Il Futuro è in Ascolto

01:25 Note di Cinema

01:30 Fur-Un Ritratto Immaginario di Diane Arbus

03:32 Aquile D’Attacco

Rai 5 20:25 Art Rider – Da Bassano del Grappa a Negrar di Valpolicella – S2E4

21:16 Nessun Dorma 2022 Puntata 7

22:18 La veduta luminosa

23:47 Classic Albums – Duran Duran: Rio

00:40 Fabrizio de André in tournée

01:31 Rai News Notte

01:32 Le stanze di Raffaello

02:32 Save the Date 2021/22 – E27

03:04 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 21:10 Appuntamento per una vendetta

22:45 Speciale Movie Mag – La piazza che verrà – 11/07/2022

23:55 Il giorno dei lunghi fucili

01:55 La strada per Fort Alamo

03:10 Submergence

Rai Premium 20:20 Nero a metà S2E8 – Un gioco pericoloso

21:20 Vivi e lascia vivere – p.6

23:15 Un professore – S1E9 – Stuart Mill

00:15 Un professore – S1E10 – Schopenhauer

01:10 Rossella – p.6

02:55 The Resident S3E2 – Carne della mia carne

03:35 The Resident III – Conrad torna in gioco

Cielo 20:25 Affari di famiglia

21:15 Il mistero di Donald C.

23:10 Heliopolis, il paradiso dei nudisti

00:15 Amore e sesso in India

01:10 Colombia: l’altra faccia del piacere

02:05 I miei 100.000 amanti

02:55 Mother’s Balls: il mondo di Amber Vineyard

03:50 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 21:08 St. Vincent

23:13 Caro zio Joe

01:19 Una mamma per amica

02:52 A-Team

04:25 Chips

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Cirillo e Metodio – Apostoli degli slavi

22:45 Indagine ai confini del sacro

23:15 La compieta preghiera della sera

23:15 Santo Rosario

LA7d 20:10 La cucina di Sonia

21:20 Padre Brown

01:00 La cucina di Sonia

01:30 ArtBox

02:00 Like – Tutto ciò che Piace

03:00 La Mala Educaxxxion

04:10 I menù di Benedetta

La 5 21:10 Gioco D’Amore

23:50 Orgoglio e Pregiudizio (Di J.Wright)

02:15 La Scelta – la Dottoressa Giò II

03:54 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 55

04:39 Il Segreto Xxxvi , 2321 – il Segreto Xxxvi – L’Album Dei Ricordi

Real Time

20:05 Primo appuntamento

21:20 Vite al limite

01:20 Sorelle al limite

Cine34 21:04 L’allenatore nel pallone

22:58 Ovosodo

00:59 Il presidente del Borgorosso Football Club

03:01 Zitti e mosca

04:34 L’inquilina del piano di sopra

Focus 20:15 La Città Fantasma – Cose di Questo Mondo VII

21:15 Un Falso Faraone? – i Segreti delle Mummie

22:15 La Regina Dimenticata – i Segreti delle Mummie

23:16 La Terra Dopo L’Uomo II , 7 – la Terra Dopo L’Uomo II

00:15 La Terra Dopo L’Uomo II , 8 – la Terra Dopo L’Uomo II

01:15 Manovra Estrema – Indagini Ad Alta Quota Xix

02:00 Megacostruzioni V, 5 – Megacostruzioni V

02:43 11/07/2022 – Meteo Focus

02:45 Le Strade – la Rete dell’Impero – Capolavori dell’Ingegneria Romana

03:30 La Terra del Rinoceronte Misterioso – Into The Wild: India

04:15 Baleari, Sogno D’Estate – Viaggiatori – uno Sguardo sul Mondo

Giallo 21:10 I misteri di Murdoch

23:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

01:10 Tandem

03:20 The Murder Shift

TOP Crime

20:16 Il Sig. Monk Ritorna A Casa – Monk IV

21:10 Il Mio Paradiso Blu – The Mentalist VI

22:03 Pollice Verde – The Mentalist VI

22:58 L’ Ossessione della Bestia – Law & Order: Unità Speciale Xv

23:52 Post Mortem Blues – Law & Order: Unità Speciale Xv

00:45 Incidente Premeditato – Colombo

02:34 Il Sacrificio – Murder in The First III

03:27 Rispetto – Criminal Intent X

04:20 Tgcom24

Italia 2 20:20 Alta Moralità – Mom

20:45 Mano Cattiva e Mano Buona – Mom

21:15 Test di Gravidanza – Schitt’s Creek

21:40 La Festa dell’Amianto – Schitt’s Creek

22:05 Serata Tra Ragazze – Schitt’s Creek

22:35 Rip Moira Rose – Schitt’s Creek

23:00 Open Mic – Schitt’s Creek

23:35 S’More e un Bozzolo di Tristezza – Mom

00:00 Moncone Sanguinante e una Puzza Chimica – Mom

00:25 Randy il Mandriano – Bob Hearts Abishola

00:50 Sulla Panchina di un Defunto – Bob Hearts Abishola

01:12 Parigi è per Gli Amanti, Non per Le Madri – Bob Hearts Abishola

01:39 Pollo Terapeutico – South Park

02:04 Hai Zero Amici – South Park

02:32 L’ Assassino del Tè Blu – Brooklyn Nine-Nine

02:52 Halloween 3 – Brooklyn Nine-Nine

03:12 Nel Bosco – Brooklyn Nine-Nine

03:32 Il Materasso – Brooklyn Nine-Nine

03:54 Ava – Brooklyn Nine-Nine

04:20 Caccia Alla Strega – Dc’s Legends Of Tomorrow

DMAX 21:25 Sopravvivenza estrema

23:15 WWE Raw

01:15 Ed Stafford: scontro fra titani

03:00 Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto

Rai Storia 20:05 Il giorno e la storia

20:25 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Centro storico della città di Pienza

20:35 Passato e Presente – Fuga mundi, i primi monaci e Benedetto

21:10 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Gli invisibili di Pompei

22:15 Storia delle nostre città p.3. Perugia

23:15 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Centro storico della città di Pienza

23:20 La bussola e la clessidra – L’assedio di Vienna

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 #Maestri pt.57

01:05 Passato e Presente – Fuga mundi, i primi monaci e Benedetto

01:45 Donne di Calabria. Caterina Palumbo Tufarelli

02:30 1939-1945. La II Guerra Mondiale – L’Europa alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale

03:30 Adamas, diamond, diamante p 1

Mediaset Extra