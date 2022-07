Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 5 luglio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 5 luglio 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Techetecheté – Raffaella, amore mio

21:25 Ricatto d’amore

23:25 Premio Biagio Agnes

23:50 TG1 Sera

23:55 Premio Biagio Agnes

01:35 RaiNews24

02:08 Che tempo fa

02:10 Italia viaggio nella bellezza. Il patrimonio sommerso. Un museo sul fondo del mare

03:10 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Dalla strada al palco

23:50 Back2Back Speciale Let’s Play! – Noemi

01:15 Meteo 2

01:20 I Lunatici

02:30 Il grande racket

Rai 3 20:00 Blob – Puntata del 05/07/2022

20:20 Generazione bellezza – La via degli dei – Puntata del 25/12/2021

20:45 Un posto al sole

21:20 Filorosso – Puntata del 05/07/2022

00:00 TG3 Linea notte estate

00:30 Meteo 3

00:35 TG Magazine

00:45 Sorgente di vita – Puntata del 19/06/2022

01:15 Sulla via di Damasco – “Essere famiglia” – 19/06/2022

01:50 RaiNews24

Rete 4 20:30 Controcorrente

21:25 Dynasties – L’Avventura della Vita

23:40 Raffaella Carrà Special

01:37 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:57 Sexy Ad Alta Tensione

03:30 I Due della Legione

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Sono Tornato

23:20 Tg5

23:55 Uccidi il Mostro – Shades Of Blue II

00:55 Paperissima Sprint Estate

01:22 I L’ Ultima Occasione – i Cesaroni

02:14 Vivere III

03:24 Abbiamo un Passato Che Ci Lega – The Vampire Diaries VIII

04:04 Squadra Antimafia 7

Italia 1 20:24 Le Ferite dello Spirito – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Battiti Live – Radio Norba Cornetto Battiti Live

00:56 La Notte del Giudizio

02:39 Studio Aperto – la Giornata

02:51 Sport Mediaset – la Giornata

03:06 Il Furto della Mela – Le Avventure di Lupin III

03:26 Rischio Calcolato – Le Avventure di Lupin III

03:46 Danza Pericolosa – Le Avventure di Lupin III

04:06 La Cassa del Tesoro – Le Avventure di Lupin III

LA7 20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Premier Servant of the People

01:30 Tg La7

01:40 ArtBox

02:15 L’aria che tira – Estate

04:40 Omnibus – Dibattito

TV8 20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Snitch – l’infiltrato

23:35 Escape Room

01:30 3ciento – Chi l’ha duro… la vince!

02:55 Coppie che uccidono

03:40 Lady Killer

NOVE 20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Outlander – L’ultimo vichingo

23:50 Conan il barbaro

02:05 Highway Security: Spagna

20 — Venti 20:13 La Mobilitazione Dei Luminari – The Big Bang Theory Xii

20:36 La Deprivazione dell’Ispirazione – The Big Bang Theory Xii

21:04 Oldboy

23:21 L’ Uomo D’Acciaio

02:06 Il Laneview Club – Imposters

02:46 Nel Gioco – Imposters

03:25 Il Ricordo di Chiara – Distretto di Polizia 11

04:05 Scelte – Distretto di Polizia 11

Rai 4

20:33 Criminal Minds IX ep.6

21:19 Hansel e Gretel – Cacciatori di Streghe

22:48 The Planets – Mondi interni

23:40 Nemesi

01:20 Anica appuntamento al cinema

01:23 The Strain III ep.3

02:09 The Strain III ep.4

02:47 Cold Case III ep.1

03:30 Cold case III ep.2

Iris 20:05 Il Toro delle Vedove – Walker Texas Ranger

21:00 Posta Grossa A Dodge City

23:06 Alfabeto

23:20 Passaggio di Notte

01:12 Moglie A Sorpresa

02:56 Walker Texas Ranger: Colpo Grosso A Fort Worth

04:27 Un’ Adorabile Idiota

Rai 5 20:24 Art Rider – Da Monte D’Accoddi a Sant’Antioco – S1E6

21:16 Marie Heurtin – Dal buio alla luce

22:47 Classic Albums – Duran Duran: Rio

23:41 Bee Gees – In Our Own Time – E1

00:41 Rai News Notte

00:42 Art Night Puntata 38 – Transavanguardia

01:20 Art Night Puntata 36 – Pino Pascali

01:48 Visioni: Scoprire Luigi Nono – E3

02:20 Art Rider – Da Monte D’Accoddi a Sant’Antioco – S1E6

03:12 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 21:10 Swimming Pool

22:55 La piscina

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 Il poliziotto della brigata criminale

03:05 Scemo & + Scemo 2

Rai Premium 20:15 Nero a metà – S1E12 – Una questione in sospeso – Seconda parte

21:20 Un professore – S1E9 – Stuart Mill

22:20 Un professore – S1E10 – Schopenhauer

23:20 Katie Fforde – Ritorno a East Point

01:00 L’Isola – p.4

02:55 The Resident S3E4 – Sistema di valori

03:40 The Resident S3E5 – Un disastro annunciato

Cielo 20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Le mie grosse grasse vacanze greche

23:05 Desideria: La vita interiore

01:00 The Right Hand – Lo stagista del porno

02:10 Sex diaries

03:05 Strippers – Vite a nudo

04:05 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 21:10 Che cosa aspettarsi quando si aspetta

23:19 In ricchezza e in povertà

01:26 Una mamma per amica

02:54 A-Team

04:25 Chips

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Attenti alle vedove

22:40 Music Graffiti

00:40 La compieta preghiera della sera

00:40 Santo Rosario

LA7d 20:10 La cucina di Sonia

21:20 Lie to me

00:40 La cucina di Sonia

01:10 La Mala Educaxxxion

03:25 I menù di Benedetta

La 5 21:10 The Twilight Saga: Breaking Dawn (Part 2) – The Twilight Saga

23:20 Tutti i Mostri di Malivore Portano A Questo Livello di Consapevolezza…

00:15 Tutto è Bene Quel Che Finisce Bene – Legacies III

01:10 Non Puoi Scappare Da Quello Che Sei – Legacies III

02:06 Il Dilemma – la Dottoressa Giò i

03:44 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 50

04:28 Il Segreto Xxxvi , 2317 – il Segreto Xxxvi – L’Album Dei Ricordi

Real Time

20:05 Primo appuntamento

21:20 Primo appuntamento crociera

22:45 Primo appuntamento

00:10 The Bad Skin Clinic

Cine34 21:05 South Kensington

23:19 Piccolo grande schermo ’21

23:39 Il deserto rosso

01:46 Pierino colpisce ancora

03:16 4 marmittoni alle grandi manovre

04:52 Le tre spade di Zorro

Focus 20:15 Catastrofi Ambientali – Cose di Questo Mondo VII

21:15 Megacoccodrillo Contro Superserpente: una Guerra Preistorica

22:15 Canada 2011: Storia di Un’Indagine Paleontologica

23:15 Engineered, 1 – Engineered

00:15 Engineered, 2 – Engineered

01:15 La Tragedia della Squadra Lokomotiv – Indagini Ad Alta Quota Xii

02:00 Megacostruzioni V, 1 – Megacostruzioni V

02:45 Le Città – i Semi dell’Impero

03:30 Cuore di Leonessa

04:45 Strane Alleanze – Focus Natura – un Mondo Perfetto

Giallo 21:10 Le due facce della legge

23:15 Vera

01:15 Tandem

03:20 Delitti di provincia

TOP Crime

20:16 Padre Sandunguero – Law & Order: Unità Speciale XVI

21:10 Non Sum Qualis Eram – Harrow i

22:03 Aurum Potestas Est – Harrow i

22:58 Sotto Processo – Law & Order: Unità Speciale Xv

23:52 Ricatti – Law & Order: Unità Speciale Xv

00:45 Il Grande Drago Rosso – The Mentalist VI

01:38 John il Rosso – The Mentalist VI

02:34 La Donna di Normandy – Murder in The First III

03:27 Tropico del Cancro – Murder in The First III

04:20 Tgcom24

Italia 2 20:20 Ritorno di Fiamma – Mom

20:45 Maledette Tentazioni – Mom

21:15 Final Destination 3

23:10 Sebastien Raine – Schitt’s Creek

23:35 Smettetela di Dire Pidocchi! – Schitt’s Creek

00:00 Amici e Familiari – Schitt’s Creek

00:25 La Festa del Diploma – Schitt’s Creek

00:50 Un Morto Nella Stanza 4 – Schitt’s Creek

01:21 Barbagrassa – South Park

01:46 Morti Celebri – South Park

02:11 Le Mignott-One di Butters – South Park

02:38 Isolamento – Brooklyn Nine-Nine

03:00 Uspis – Brooklyn Nine-Nine

03:20 Viaggio di Lavoro – Brooklyn Nine-Nine

03:41 Il Ritorno del Bandito delle Pontiac – Brooklyn Nine-Nine

04:00 L’ Appostamento – Brooklyn Nine-Nine

DMAX 21:25 Questo strano mondo

23:15 WWE Smackdown

01:05 Ed Stafford: scontro fra titani

02:55 Bear Grylls: terapia d’urto

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia

20:30 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Centro Storico di Napoli

20:35 Passato e Presente – Giovanni Paolo II

21:10 La bussola e la clessidra – L’assedio di Vienna

22:10 Donne di Calabria. Caterina Palumbo Tufarelli

22:55 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Centro Storico di Napoli

23:00 Italiani con Paolo Mieli – Ruggero Orlando

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 #Maestri pt.77

01:05 Passato e Presente – Giovanni Paolo II

01:45 L’Italia della Repubblica – Il confine conteso

02:40 Pietro Badoglio: Da Caporetto a Vittorio Veneto e Fiume

03:30 Grandi discorsi della storia – I Presidenti della Repubblica Italiana

Mediaset Extra