Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 29 giugno 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 29 giugno 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Techetecheté

21:25 Modalità aereo

23:20 Porta a Porta

23:35 TG1 Sera

23:40 Porta a Porta

01:05 RaiNews24

01:40 Sottovoce – Puntata del 30/06/2022

02:10 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

20:55 Mondiali di Nuoto 2022 – Pallanuoto maschile – Quarti: Ungheria – Italia

22:10 La signora di Purity Falls

23:45 Una Pezza di Lundini

00:20 Il Mythonauta

01:18 Meteo 2

01:20 I Lunatici

02:30 Neverlake

03:55 Squadra Speciale Colonia S15E22 – L’appartamento

Rai 3 20:00 Blob – Puntata del 29/06/2022

20:20 #GENERAZIONE BELLEZZA – Dall’abbandono alla rinascita

20:45 Un posto al sole – Puntata del 29/06/2022 EP5978

21:20 Chi l’ha visto? – Puntata del 29/06/2022

00:00 TG3 Linea notte estate

00:30 Meteo 3

00:35 TG Magazine

00:45 Il mosaico medievale

01:15 RaiNews24

Rete 4 20:30 Controcorrente

21:20 Controcorrente Prima Serata

00:52 Il Dolce e L’Amaro

02:52 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:12 Il Muro di Gomma

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:22 L’ Ora – Inchiostro Contro Piombo

23:35 Tg5

00:11 La Migliore Offerta

02:40 Paperissima Sprint Estate

03:07 Oggi Sarà Diverso – The Vampire Diaries VIII

03:53 Squadra Antimafia 7

Italia 1 20:24 Qualcosa di Blu – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Un Turno Pazzesco – Chicago Fire

22:11 Decisioni Difficili – Chicago Fire

23:06 Vigile del Fuoco Nato – Chicago Fire

23:57 Il Nuovo Arrivato – la Brea

00:50 Scambio Equo – i Griffin

01:15 Evadere Sembra Facile Ma… – i Griffin

01:40 Top Model – i Griffin

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 Il Cavallo Favorito – Le Avventure di Lupin III

02:55 Margot Rapita – Le Avventure di Lupin III

03:16 Albatros Le Ali della Morte – Le Avventure di Lupin III

03:37 Lupin è Sconfitto – Le Avventure di Lupin III

03:58 La Sirena del Sole di Mezzanotte – Le Avventure di Lupin III

04:19 Strategia dell’Accerchiamento – Le Avventure di Lupin III

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

01:10 Tg La7

01:20 Otto e mezzo

02:00 Like – Tutto ciò che Piace

03:00 L’aria che tira – Estate

04:55 Omnibus – Dibattito

TV8 20:25 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Chi vuole sposare mia mamma?

23:15 Quattro matrimoni

01:15 Sex Movie in 4D

03:10 Lady Killer

04:50 Coppie che uccidono

NOVE 20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Stand Up – Comici in prova

23:35 Trappola in fondo al mare

01:35 Dal pollaio alla pista

03:30 Reperti d’assalto

20 — Venti 20:13 La Deviazione della Consumazione – The Big Bang Theory Xii

20:36 La Negazione della Citazione – The Big Bang Theory Xii

21:04 Twister

23:31 Overdrive

01:37 Tutti Sospettati – Longmire VI

02:37 Il Nuovo Hector – Longmire VI

03:37 Pirati – Distretto di Polizia 11

04:17 La Fabbrica Dei Cloni – Distretto di Polizia 11

Rai 4

20:30 Criminal Minds VIII ep.22

21:18 Departure S2E1 – Deragliamento

22:00 Departure S2E2

23:03 Jungle

01:05 The Strain II ep.8

01:49 The Strain II ep.9

02:32 Cold Case II ep.15

03:13 Cold Case II ep.16

03:56 Le regole del delitto perfetto S5E8

Iris 20:05 Lupo Solitario – Walker Texas Ranger

21:00 Insomnia (Di C. Nolan)

23:31 Una Storia Vera (Di D. Lynch)

01:29 Tempo di Terrore

03:16 Il Rapporto Pelican

Rai 5 20:24 Art Rider – Da Pietravairano a Cancello – S1E2

21:15 Opera – Adriana Lecouvreur (Teatro Filarmonico di Verona)

23:43 Paul Butterfield – Suonare con il cuore

01:18 Rai News Notte

01:21 I tre architetti: Frank Lloyd Wright – E1

02:18 Art Rider – Da Pietravairano a Cancello – S1E2

03:08 Di là dal fiume e tra gli alberi – S4E3

Rai Movie 21:10 Bombshell – La voce dello scandalo

23:00 La verità è che non gli piaci abbastanza

01:10 La Isla Minima

02:55 The Homesman

Rai Premium 20:25 Nero a metà – S1E4 – Una notte senza stelle

21:20 Lilly Schonauer – Io, mia madre e i miei

23:05 La fuggitiva – S1E3

00:50 La Stagione dei Delitti S2E6 – Seduzione fatale

02:25 Zoom ! – La satira in Tv: Quelli che si infuriano p.3

02:50 The Resident S2E20 – Nuvola nera

03:35 The Resident S2E21 – Tutto come previsto

Cielo 20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Killer Mountain

23:00 Non commettere atti impuri

00:45 La moglie dell’avvocato

02:40 Angeles City – La meta del turismo sessuale

03:30 L’Alieno – Conversazioni con Lasse Braun

04:10 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 21:06 Scemo & piu’ scemo

23:03 Un giorno per caso

00:59 Una mamma per amica

02:29 A-Team

04:00 TGcom 24

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 Paolo, apostolo di Cristo

23:30 La compieta preghiera della sera

23:30 Santo Rosario

LA7d 20:10 La cucina di Sonia

21:20 Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata

23:25 Amore mio aiutami

01:35 La cucina di Sonia

02:05 Urban Scouters

02:35 I menù di Benedetta

La 5 21:10 40 Giorni e 40 Notti – Battibecchi D’Amore

23:10 La Cucina del Cuore

00:55 Addio A Parco Paradiso/Questo Matrimonio S’Ha Da Fare

02:24 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 46

03:06 Il Segreto Xxxvi , 2313 – il Segreto Xxxvi – L’Album Dei Ricordi

03:48 Tempesta D’Amore 16, 292

04:49 1826 – Vivere VIII

Real Time

21:20 Io, tu e mamma

23:20 Sex, Lies and Chadia

00:40 Malattie imbarazzanti

Cine34 21:07 Le nuove comiche

23:00 Sogni mostruosamente proibiti

00:38 Undici giorni, undici notti 2

02:09 Ladies & Gentleman

03:35 Dentro lo schermo – filler cine34

04:11 Mondo Candido

Focus 20:15 Il Rifugio Segreto di Braveheart – Cose di Questo Mondo VII

21:15 Namibia – Feroci!

22:15 Sudafrica – Feroci!

23:15 La Storia dell’Universo V , 1 – la Storia dell’Universo V

00:15 La Storia dell’Universo V , 2 – la Storia dell’Universo V

01:15 Uno Squarcio Nella Fusoliera – Indagini Ad Alta Quota Xii

02:00 Las Vegas: una Città Dentro la Città – Megacostruzioni IV

02:45 La Grande Piramide di Cheope – Costruttori di Piramidi

03:30 I Re di Nsefu – Africa: Predatori Letali II

04:15 La Protezione – Beautiful Serengeti

Giallo 21:10 Annika

23:10 Grantchester

01:10 Tandem

03:10 Torbidi delitti

TOP Crime

20:15 Sacrificio Estremo – Person Of Interest V

21:10 Bordello – Law & Order: Unità Speciale Xx

22:04 Affrontare i Demoni – Law & Order: Unità Speciale Xx

22:59 Pregiudizi – Law & Order: Unità Speciale Xv

23:53 Affari di Famiglia – Law & Order: Unità Speciale Xv

00:46 Hic Sunt Dracones – Harrow i

01:39 Finis Vitae Sed Non Amoris – Harrow i

02:35 Indagine Compromessa – Bosch i

03:28 Prigioniero in Fuga – Bosch i

04:21 Tgcom24

Italia 2 20:20 L’ Eredità – Mom

20:45 Il Surrogato di Alvin – Mom

21:15 Lungimiranza – My Hero Academia

21:45 Il Terzo Scontro – My Hero Academia

22:15 La Conclusione del Terzo Scontro – My Hero Academia

22:45 Vince Chi Fa la Prima Mossa! – My Hero Academia

23:10 Final Destination

01:11 Riguardo la Scorsa Notte – Accadde una Notte – South Park

01:36 Elementary School Musical – High South Park Musical

02:02 L’ Impunibile – South Park

02:27 L’ Anello – South Park

02:54 Il Ringraziamento – Brooklyn Nine-Nine

03:14 Il Biglietto di Natale – Brooklyn Nine-Nine

03:35 Il Bandito delle Pontiac – Brooklyn Nine-Nine

03:55 La Scommessa – Brooklyn Nine-Nine

04:20 La Valle Dei Dinosauri – Dc’s Legends Of Tomorrow

DMAX 21:25 Life Below Zero: Canada

23:15 Questo strano mondo

00:10 Cacciatori di fantasmi

02:00 Pasqualo

03:50 Hanno ucciso il Megalodonte

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia

20:25 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Venezia e la sua laguna

20:30 Passato e Presente – La battaglia di Okinawa – 11/01/2022

21:10 Italiani con Paolo Mieli – Ruggero Orlando

22:10 L’Italia della Repubblica – Il confine conteso

23:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Venezia e la sua laguna

23:10 a.C.d.C. Giovanni Keplero. La tempesta celeste

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri pt.52

00:50 Passato e Presente – La battaglia di Okinawa – 11/01/2022

01:30 a.C.d.C. Il grande viaggio dei Vichinghi p.3. Una buona terra

02:30 L’Europa verso la catastrofe – La Guerra civile

03:30 Grandi discorsi della Storia – I Presidenti statunitensi

Mediaset Extra