Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 30 giugno 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 30 giugno 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetecheté

21:25 Don Matteo S12 E5

23:30 Porta a Porta

23:45 TG1 Sera

23:51 Porta a Porta

01:15 RaiNews24

01:50 Alvaro piuttosto corsaro

03:30 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Tim Summer Hits – La musica dell’estate

00:00 Anni 20 Notte

01:47 Meteo 2

01:55 I Lunatici

02:30 Teneramente folle

3 Rai 3

20:00 Atletica Diamond League – Stoccolma

22:00 L’uomo che voleva diventare Cesare

23:40 Blob

00:00 TG3 Linea notte estate

00:30 Meteo 3

00:35 TG Magazine

00:45 Storie della Scienza – pt.13 Evoluzione Biologica

01:50 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Tgcom 24 – Palinsesti 2022 – Sistema

20:32 Controcorrente

21:20 Zona Bianca

00:39 Profondo Rosso

03:00 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:22 Giugno: Sbarcheremo in Normandia

04:56 3 – la Romana

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:45 Paperissima Sprint Estate

21:20 Scherzi A Parte

00:40 Tg5

01:15 Paperissima Sprint Estate

01:42 I Houston, Abbiamo un Problema – i Cesaroni

02:14 Vivere III

6 Italia 1

20:23 Tgcom24 Palinsesti 2022

20:29 Rendezvous – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Sensi di Colpa – Fbi: Most Wanted

22:10 La Bilancia della Giustizia – Fbi: Most Wanted

23:06 Ricordami in Quarantena – Law & Order: Special Victims Unit

00:00 Cieco in una Terra Selvaggia – Law & Order: Special Victims Unit

00:55 Il Quinto Paragrafo – Agent X

01:45 Studio Aperto – la Giornata

01:57 Sport Mediaset – la Giornata

02:12 Rapina Alla Banca di Miami – Le Avventure di Lupin III

02:33 Il Bersaglio A 555 Metri – Le Avventure di Lupin III

02:55 Furto Alla Mecca – Le Avventure di Lupin III

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La figlia del generale

23:30 Fuga di mezzanotte

01:45 Otto e mezzo

02:25 L’aria che tira – Estate

04:20 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:25 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Antonino Chef Academy

23:20 Italia’s Got Talent

01:25 Horror movie

03:05 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Mr. & Mrs. Smith

23:35 Una settimana da Dio

01:35 Dal pollaio alla pista

03:30 Reperti d’assalto

20 Venti

20:12 L’ Illuminazione del Vcr – The Big Bang Theory XII

20:35 Sistema – Tgcom 24 – Palinsesti 2022

20:41 La Dispersione del Paintball – The Big Bang Theory XII

21:04 Blade II

23:31 Twister

01:46 Droghe e Farmaci – Longmire VI

02:46 Il Rapinatore – Longmire VI

21 Rai 4

20:23 Criminal Minds VIII ep.24

21:23 Master Z: Ip Man Legacy

23:09 La leggenda dei 7 vampiri d’oro

00:50 Anica appuntamento al cinema

00:53 The Strain II ep.10

01:35 The Strain II ep.11

02:22 Cold Case II ep.17

22 Iris

20:05 Doppia Identità – Walker Texas Ranger

20:30 Sistema – Tgcom24 Palinsesti 22

21:00 Resa Dei Conti A Little Tokyo

22:51 Everest

01:13 I Due Presidenti

02:50 Dark Places

04:39 L’ Uovo del Serpente

23 Rai 5

20:45 Visioni – Festival Teatro Greco Siracusa 2022

21:15 OSN: Alexander Gadjiev debutta con l’Orchestra Rai diretta da Fabio Luisi

22:48 Rock Legends: Van Halen

23:32 Bee Gees – In Our Own Time – E1

00:29 Quando mi prende una canzone

01:22 Rai News Notte

01:25 I tre architetti: Mies Van Der Rohe – E2

24 Rai Movie

21:10 Tutti i soldi del mondo

23:30 I guerrieri

02:05 Anica – Appuntamento al cinema

02:10 Un tranquillo weekend di paura

03:55 Stanlio e Ollio – Allegri vagabondi

25 Rai Premium

20:25 Nero a metà – S1E6 – Per amore

21:20 Katie Fforde – Ritorno a East Point

23:05 Lilly Schonauer – Io, mia madre e i miei

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 The Grey

23:25 The Right Hand – Lo stagista del porno

00:30 Mostly Sunny – Dal porno a Bollywood

02:00 Il porno messo a nudo

27 Twentyseven

20:07 La casa nella prateria

20:38 Tg5 start

21:09 Elf

22:57 Scemo & più scemo

00:51 Una mamma per amica

02:20 A-Team

03:52 Chips

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Music Graffiti

22:45 Voci dal silenzio

23:45 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 La cucina di Sonia

21:20 I segreti della corona

23:10 Downton Abbey

01:30 La cucina di Sonia

02:00 La Mala Educaxxxion

03:20 I menù di Benedetta

30 La 5

21:00 Sistema – Tgcom 24 – Palinsesti 2022

21:10 Tiramisù – Romantico Italiano

23:10 Al Cuore Si Comanda – Romantico Italiano

31 Real Time

21:20 Harry e Meghan – Il lato oscuro della corona

22:20 Harry e Meghan: erede in arrivo

23:20 Piedi al limite

34 Cine34

20:36 Tgcom 24 – palinsesti 2022

21:10 Fracchia, la belva umana

23:01 Dottor Jekyll e gentile signora

00:48 La terza madre

02:25 Il merlo maschio

04:11 Dentro lo schermo – filler cine34

35 Focus

20:15 Il Grande Esercito Dei Vichinghi – Cose di Questo Mondo VII

20:34 Sistema – Tgcom 24 – Palinsesti 2022

21:15 La Terra Dopo L’Uomo II , 5 – la Terra Dopo L’Uomo II

22:15 La Terra Dopo L’Uomo II , 6 – la Terra Dopo L’Uomo II

23:15 Freedom Oltre il Confine, 2 – Freedom Oltre il Confine

38 Giallo

21:10 Van Der Valk

23:10 Jack Taylor

01:10 Tandem

03:10 Torbidi delitti

39 TOP Crime

20:16 Sistema – Tgcom 24 – Palinsesti 2022

20:22 Fine Programma – Person Of Interest V

21:10 Delitto Sulla Loira – il Mistero del Corpo Senza Testa

49 Italia 2

20:20 Una Nuova Vita per Violet – Mom

20:35 Tgcom 24 – Palinsesti 2022 Sistema

20:40 L’ Ultima Tentazione di Bonnie – Mom

21:15 The Gallows: L’Esecuzione

22:50 Lungimiranza – My Hero Academia

23:20 Il Terzo Scontro – My Hero Academia

23:50 La Conclusione del Terzo Scontro – My Hero Academia

00:20 Vince Chi Fa la Prima Mossa! – My Hero Academia

52 DMAX

21:25 Undercut: l’oro di legno

23:15 La febbre dell’oro: la sfida di Parker

00:10 Cacciatori di fantasmi

02:00 Alla deriva con gli squali

03:50 Squali contro tutti

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:25 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – La piazza del Duomo di Pisa

20:30 Passato e Presente – Italia – Marocco. De Amicis alla corte del Sultano

21:10 a.C.d.C.. Torre Eiffel. Storia di una scommessa incredibile

22:10 a.C.d.C. Il grande viaggio dei Vichinghi p.4. L’ultima battaglia

23:00 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – La piazza del Duomo di Pisa

23:05 Cronache di donne leggendarie – Elena: la santa imperatrice

23:30 Pt.4 – I Flavi: il nuovo volto del potere

00:00 Rai News Notte

55 Mediaset Extra

21:15 I Tre Tenori

23:00 Crociera Vianello

00:31 Maurizio Costanzo Show – la Storia

01:35 Avanti un Altro