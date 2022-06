Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 25 giugno 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 25 giugno 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetecheté

21:25 Una voce per Padre Pio

00:00 TG1 Sera

00:05 Taobuk – Taormina International Book Festival

01:35 RaiNews24

02:10 Sottovoce

02:40 Mille e un Libro

03:40 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Nessuna bugia può rimanere nascosta

23:00 TG2 – Dossier

23:50 Meteo 2

23:55 TG2 – Storie. I racconti della settimana

00:40 TG2 Mizar

01:05 TG2 Cinematinée

01:10 TG2 Achab Libri

01:15 TG2 Sì, Viaggiare

01:25 TG2 Eat Parade

01:40 Appuntamento al cinema

01:45 RaiNews24

3 Rai 3

20:00 Blob Mundial – Blob

20:30 #GENERAZIONE BELLEZZA – La creatività, da Trento ad Agrigento

21:20 Atlante: la vera storia dell’Isola – Sapiens, un solo pianeta

23:35 TG3 Mondo

00:00 TG3 Agenda del Mondo

00:05 Meteo 3

00:10 Un giorno in Pretura – Donato Bilancia: l’abisso della crudeltà

01:15 TG3 Chi è di scena

01:30 Appuntamento al cinema

01:35 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:45 Il conformista

03:35 Strategia del ragno

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 Lo Chiamavano Bulldozer

23:49 Mediterraneo

01:55 Stramilano Ballando 1983

02:43 Hello Goggi Special 1981

03:36 Un Amore Targato Forlì

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Tu Si Que Vales

01:00 Tg5

01:35 Paperissima Sprint Estate

02:02 Vivere III

02:37 Chi Giace la Sotto – The Vampire Diaries V

03:24 Squadra Antimafia 6

6 Italia 1

20:24 Elliot – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Transformers – la Vendetta del Caduto

00:30 Sulle Tracce Dei Pitti – Cose di Questo Mondo

01:20 Vichinghi: Fra Mito e Realtà – Cose di Questo Mondo

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:27 Non Avere Paura del Buio

03:59 Non Avere Paura della Zia Marta

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Un colpo perfetto

23:15 Donnie Brasco

01:35 Anticamera con vista

01:45 In Onda

02:25 Like – Tutto ciò che Piace

03:30 Un americano a Roma

8 TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Flight

00:00 Cose nostre – Malavita

02:05 Hot Movie – Un film con il lubrificante

03:30 Lady Killer

04:20 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:05 I migliori Fratelli di Crozza

21:40 Maurizio Minghella – Il predatore

23:05 L’assassinio di Melania Rea

00:35 Sparita nel nulla – Il caso Elena Ceste

02:05 Cash or Trash – Chi offre di più?

20 20 — Venti

20:13 L’ Enigma del Regalo – The Big Bang Theory XII

20:36 Il Calcolo della Procreazione – The Big Bang Theory XII

21:04 Extraction

23:14 Codice Mercury

01:24 La Pista Dei Soldi – Murder in The First III

02:04 Sam e L’Arte della Fuga – Murder in The First III

21 Rai 4

20:31 Senza traccia IV ep.6

21:20 Escobar

23:20 Dead in the water

00:55 Anica appuntamento al cinema

00:58 Exodus – Dei e re

22 Iris

21:00 I Tre Giorni del Condor

23:28 Delitto Perfetto

01:37 The Killing Jar

03:02 Le Tre Eccetera del Colonnello

04:38 La Ciociara – Effetto Notte

23 Rai 5

20:47 Y’Africa – E6

21:15 Tesoro

22:27 Apprendisti stregoni – Teatro Brancaccio

23:23 Rumori del ‘900 – S2E6

24 Rai Movie

21:10 After Earth

22:50 Omicidio al Cairo

00:45 La giuria

02:50 Questi giorni

25 Rai Premium

21:20 Fino all’ultimo battito – S1E5 – Caronte

22:20 Fino all’ultimo battito – S1E6 – Il bacio di Giuda

23:20 Sotto copertura – La cattura di Zagaria – S2E3

00:25 Sotto copertura – La cattura di Zagaria – S2E4

01:25 Il Capitano – Jamila p.3

03:15 Una Donna per Amico S3E11

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Kreola

23:05 Angeles City – La meta del turismo sessuale

00:05 Alice Little – Storia di un bordello americano

00:40 Vita da escort

27 Twentyseven

21:08 Scoop

23:08 Asterix alle Olimpiadi

01:15 Duri si diventa

02:54 A-Team

04:24 TGcom 24

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Guerra e Pace

21:10 La leggenda di Bagger Vance

23:20 Effetto Notte – TV2000

23:50 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 La cucina di Sonia

21:20 Joséphine, Ange Gardien

01:00 La cucina di Sonia

30 La 5

21:10 Cantina Wader – Segreto di Famiglia

23:00 Inga Lindstrom – Le Nozze di Greta

00:50 X-Style

31 Real Time

21:20 Beatrice e Marco – Una storia d’amore

22:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

21:09 La scorta

23:00 Il branco

00:38 La gabbia

02:19 Spara che ti passa

35 Focus

20:15 Alieni Nel Ghiaccio e Meduse Celesti – Stranezze di Questo Mondo II

21:15 La Storia dell’Universo V , 1 – la Storia dell’Universo V

22:15 La Storia dell’Universo V , 2 – la Storia dell’Universo V

23:15 La Stagione della Speranza – Wild Romania

00:15 La Stagione dell’Abbondanza – Wild Romania

01:15 La Storia Proibita III , 1 – la Storia Proibita III

02:00 La Guerra Dei Kamikaze

03:30 Evolution Of Evil, 1 – Dittatori del Novecento

04:15 Patagonia, Avventura Tra i Ghiacci – Viaggiatori

38 Giallo

21:10 Grantchester

23:10 I misteri di Murdoch

01:10 Jack Taylor

03:00 Murder Comes to Town

39 TOP Crime

20:16 Simulazione 6.741 – Person Of Interest V

21:10 Chi Ha Rapito Johnny Waverly? – Poirot I

22:03 Legami di Sangue – Poirot II

22:57 La Zona D’Ombra – C.S.I. Miami II

23:51 Violenza Ripetuta – C.S.I. Miami II

49 Italia 2

20:20 Vacanze di Primavera – Mike & Molly

20:45 Party Planners – Mike & Molly

21:15 Gremlins 2 – La Nuova Stirpe

23:21 Ultimo Giorno di Gara – Blood Drive

00:03 All’Ultimo Sangue – Blood Drive

00:53 Traguardo – Blood Drive

01:37 Le Origini del Male

52 DMAX

21:15 I bunker di Hitler

00:10 Cacciatori di fantasmi

02:00 Mostri di questo mondo

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:15 Scritto, letto, detto: Nicola Nurra

20:25 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Arte rupestre della Valcamonica

20:30 Le Storie di Passato e Presente – Il progetto di conquista del III Reich – 19/10/2021

21:10 Un tranquillo posto di campagna

22:55 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Arte rupestre della Valcamonica

23:00 Lettere da Barbiana

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

55 Mediaset Extra

21:15 L’Isola Dei Famosi

01:05 Avanti un Altro

02:13 Tgcom24