Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 14 giugno 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 14 giugno 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Calcio – UEFA Nations League 2022/23, Lega A: Germania – Italia

23:00 Porta a Porta

23:15 TG1 Sera

23:21 Porta a Porta

00:45 RaiNews24

01:20 Magnifiche. Storia e storie di Università Roma – La Sapienza

02:15 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Boss in Incognito

23:30 Back2Back Speciale Let’s Play!

00:47 Meteo 2

00:50 I Lunatici

01:30 Nuoto – Mondiali paralimpici 2022 – 3a giornata

02:00 Mortdecai

03:40 Appuntamento al cinema

03:45 Squadra Speciale Stoccarda S7E15 – Il Blog

Rai 3 20:00 Blob – Puntata del 14/06/2022

20:25 Un posto al sole – Puntata del 14/06/2022 EP5966-67

21:20 #cartabianca – Puntata del 14/06/2022

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Professione futuro. Pt2. Istruzione professionale

01:40 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:25 Il Piccolo Lord

23:46 Daylight – Trappola Nel Tunnel

02:13 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:35 Male D’Amore

04:06 Il Colpaccio

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 La Scelta – The Choice

23:40 X-Style

00:10 Tg5

00:45 Una Casa Divisa – Shades Of Blue II

01:45 Paperissima Sprint Estate

02:12 I il Superdotato – i Cesaroni

03:09 486 – Vivere III

03:44 Ragazza Perduta – The Vampire Diaries V

04:29 Squadra Antimafia 5

Italia 1 20:24 Pagare per Giocare – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Un’ Estate Al Mare

23:50 Vacanze in America

01:39 Gli Stregoni di Langley – American Dad

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 L’ Isola del Casinò – Le Avventure di Lupin III

02:53 Ispettore Innamorato – Le Avventure di Lupin III

03:15 Il Vecchio Ladro e il Pappagallo – Le Avventure di Lupin III

03:37 La Colubrina D’Oro – Le Avventure di Lupin III

03:58 L’ Occhio del Salomone – Le Avventure di Lupin III

04:19 Il Congresso Internazionale del Furto – Le Avventure di Lupin III

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:20 L’aria che tira

04:15 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8 20:25 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Due cuori e una provetta

23:25 Il cacciatore di ex

01:30 American Pie 6: Beta House

03:00 Coppie che uccidono

03:45 Lady Killer

NOVE 20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Unico testimone

23:25 Air Force One

02:05 Airport Security: Spagna

03:55 Deal With It – Stai al gioco

20 — Venti 20:13 La Rigenerazione del Protone – The Big Bang Theory XI

20:36 La Metodologia della Geologia – The Big Bang Theory XI

21:04 Man Of Tai Chi

00:00 La Fredda Luce del Giorno

01:55 Necessaria Autenticazione Proxy – Mr. Robot IV

02:35 Errore 408, Richiesta Scaduta – Mr. Robot IV

03:14 Atto di Accusa – Distretto di Polizia 10

03:54 Ricordi e Bugie – Distretto di Polizia 10

04:30 Show Reel Serie Rete 20

Rai 4

20:31 Criminal Minds VII ep.24

21:20 Before I Go to Sleep

22:56 Wonderland Pt.38

23:32 I bambini di Cold Rock

01:20 Anica appuntamento al cinema

01:23 Eli Roth’s History of Horror S2E5

02:09 Eli Roth’s History of Horror S2E6

02:49 Cold Case ep.11

03:32 Cold Case ep.12

Iris 20:05 Il Coraggio di Jacob – Walker Texas Ranger

21:00 Il Vendicatore del Texas (Di T. Garnett)

23:10 Alfabeto

23:25 I Dominatori della Prateria

01:19 Scherzare col Fuoco

03:09 The War

Rai 5 20:15 Prossima fermata Australia – E4

21:16 Legend

23:24 Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E2

00:23 Cocktail Bar – Storie jazz di Roma, di note, di amori

01:33 Rai News Notte

01:35 Save the Date 2021/22 – E11

02:12 Prossima fermata Australia – E4

03:13 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 21:10 Un tranquillo weekend di paura

23:05 L’uomo sul treno

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 Forza maggiore

03:00 Il caro estinto

Rai Premium 20:20 Che Dio ci aiuti S6E2 – Posto di blocco

21:20 Un professore – S1E3 – Kant

22:20 Un professore – S1E4 – Platone

23:20 Cuori – S1E15 – Cuori a metà

00:05 Cuori – S1E16 – Fino all’ultimo respiro

01:15 L’Isola – p.1

03:00 Cult Fiction – p.1

03:35 The Resident – S1E13 – Corri dottore corri

Cielo 20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:15 Due fidanzati per Juliette

23:05 Provocazione

00:40 Gola profondissima

01:45 Matrimonio a luci rosse

02:25 Strippers – Vite a nudo

03:20 Sexplora

04:10 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 21:09 Una moglie per papa’

23:23 Innamorati cronici

01:12 Una mamma per amica

02:37 A-team

04:08 TGcom 24

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 TGTG

21:10 Quando la moglie è in vacanza

23:05 Scoprendo Forrester

01:30 La compieta preghiera della sera

01:30 Santo Rosario

LA7d 20:10 La cucina di Sonia

21:20 Lie to me

00:40 La cucina di Sonia

01:10 Mica pizza e fichi

01:45 La Mala Educaxxxion

03:05 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

La 5 21:10 New Moon – The Twilight Saga

23:35 Salvatore – il Musical! – Legacies III

00:25 Tieniti Stretto – Legacies III

01:21 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:23 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 35

Real Time

21:20 Primo appuntamento crociera

22:50 Primo appuntamento

00:15 Il re del bisturi

01:15 The Bad Skin Clinic

Cine34 21:06 Se sei cosi’, ti dico si’

23:08 Segreti di cinema – cine34 ’22

23:25 Risate all’italiana

01:11 Pierino contro tutti

02:43 Zero in condotta

04:15 Fellini monografie

Focus 20:15 La Maledizione di Re Artù – Cose di Questo Mondo VI

21:15 Primi Passi – Nati Sulle Montagne Rocciose

22:15 I Rigori dell’Inverno – Nati Sulle Montagne Rocciose

23:15 Automobili: Le Grandi Fabbriche II, 4 – Automobili

00:15 Come Si Fabbrica una Aston Martin – Automobili: Le Grandi Fabbriche i

01:15 Fuoco in Cabina – Mayday: Air Disaster – The Accident Files i

02:00 Concentrato di Potenza Su Binari – Uomini & Macchine

02:45 Il Mistero Dei Teschi Romani

03:30 Parco Nazionale delle Everglades

04:15 L’ Isola delle Conchiglie – Viaggiatori – uno Sguardo sul Mondo

Giallo 21:10 Delitto a Biot

23:10 Vera

01:10 Profiling

03:20 Torbidi delitti

TOP Crime

20:16 La Fratellanza – Person Of Interest IV

21:10 Quella Sera – Forever

22:03 L’ Ultima Morte di Henry Morgan – Forever

22:58 Lucida Follia – Law & Order: Unità Speciale XIV

23:52 Un’ Amicizia Sbagliata – Law & Order: Unità Speciale XIV

00:45 Fiori Rossi Nel Deserto – The Mentalist VI

01:38 Il Cardinale Rosso – The Mentalist VI

02:35 The Sinner II , 1

03:29 The Sinner II , 2

04:22 Tgcom24

Italia 2 20:20 E il Proprio Fallimento – 2 Broke Girls

20:45 E Le Due Inaugurazioni – I Parte – 2 Broke Girls

21:15 Blu Profondo 3

23:20 La Banda del Latte – Schitt’s Creek

23:45 I Nudi di Moira – Schitt’s Creek

00:10 La Festa di Ronnie – Schitt’s Creek

00:40 L’ Ospite del Motel – Schitt’s Creek

01:05 I Cartelli Elettorali – Schitt’s Creek

01:31 Fantastico Speciale di Pasqua – South Park

01:56 Lesbiche Alla Riscossa – South Park

02:21 La Notte Dei Barboni Viventi – South Park

02:48 Soliti Idioti Iv, 11 – i Soliti Idioti

03:15 Soliti Idioti Iv, 12 – i Soliti Idioti

03:35 Soliti Idioti Iv, 13 – i Soliti Idioti

03:55 Soliti Idioti Iv, 14 – i Soliti Idioti

04:20 La Vita Era Molto Più Facile Quando Mi Importava Solo di Me Stessa

DMAX 21:25 Metal Detective

23:20 WWE Smackdown

01:05 Destinazione paura

02:55 Alaska: gli alieni sono tra noi

Rai Storia 20:05 Il giorno e la storia

20:25 e – Archeo Parchi archeologici Alba Fucens

20:30 Passato e Presente – Turchia, la costruzione di una nazione – 02/02/2022

21:10 La bussola e la clessidra – La battaglia di Maratona

22:10 Storie della tv. Domenica è sempre domenica

23:00 e – Archeo Parchi archeologici Alba Fucens

23:05 Italiani. Margherita Hack

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 #Maestri pt.11

01:00 Passato e Presente – Turchia, la costruzione di una nazione – 02/02/2022

01:40 L’Italia della Repubblica – L’Italia nella guerra fredda

02:30 1919-1922 Cento anni dopo E2 – Politica di massa e partiti di massa

03:30 Signorie – Urbino – I Montefeltro

Mediaset Extra