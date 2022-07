Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 2 luglio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 2 luglio 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetecheté

21:25 Il Volo. Tributo a Ennio Morricone

23:40 TG1 Sera

23:45 I nostri Angeli: Premio Luchetta

01:35 RaiNews24

02:10 Sottovoce

02:40 Mille e un Libro

03:40 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:05 Inganno letale

22:45 The Blacklist – L’agenzia Wellstone

23:30 TG2 – Dossier

00:15 Meteo 2

00:20 TG2 – Storie. I racconti della settimana

01:05 TG2 Mizar

01:30 TG2 Sì, Viaggiare

01:40 TG2 Eat Parade

01:55 Appuntamento al cinema

02:00 RaiNews24

3 Rai 3

20:00 RaffaXsempre! – Blob

20:30 Everest – Un mito da esplorare – Sapiens Doc

21:20 Alighieri Durante detto Dante

23:00 TG3

23:10 Meteo 3

23:15 Quando il destino uccide – Un giorno in Pretura – 25/09/2021

00:17 Appuntamento al cinema

00:25 Fuori Orario. Cose (mai) viste

00:35 Delta – I luoghi dimenticati del cinema

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:27 Matrimonio Alle Bahamas

23:37 Ravanello Pallido

01:31 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:49 Superclassifica Show – Sanremo Story (1982-1983)

03:39 Quella Provincia Maliziosa

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:45 Paperissima Sprint Estate

21:20 Tu Si Que Vales

01:00 Tg5

01:35 Paperissima Sprint Estate

02:02 L’ Onore e il Rispetto – Parte Seconda

6 Italia 1

20:24 Due Al Prezzo di uno – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Transformers 3

00:25 Storia Tra Le Paludi in Lousiana – Cose di Questo Mondo

01:15 La Città Perduta Dei Vampiri – Cose di Questo Mondo

02:06 Marrakesh – Campionato Formula e

03:06 Studio Aperto – la Giornata

03:18 Sport Mediaset – la Giornata

03:33 Guardo, Ci Penso e Nasco

04:58 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Eden – Un Pianeta da Salvare

00:15 Tg La7

00:25 Otto e mezzo

01:05 L’aria che tira – Estate

03:05 Omnibus – Dibattito

04:45 Coffee Break

8 TV8

20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 I delitti del BarLume – La briscola in cinque

23:15 Gomorra – La serie

02:00 Scomparsi

04:00 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

23:00 La confessione

00:10 I migliori Fratelli di Crozza

01:35 Highway Security: Spagna

20 Venti

20:12 La Rivelazione del Meteorite – The Big Bang Theory XII

20:35 Tgcom 24 – Palinsesti 2022

20:41 L’ Oscillazione della Donazione – The Big Bang Theory XII

21:04 Le Belve

23:49 Superman Returns

02:41 La Mia Falsa Moglie – Imposters

21 Rai 4

20:31 Senza traccia IV ep.16

21:18 Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana

23:07 Murder Maps: Jack lo Squartatore ep.1

23:56 Anica appuntamento al cinema

23:59 Fuga nella giungla

01:46 Kiss Kiss Bang Bang

03:25 Before I Go to Sleep

22 Iris

21:00 L’ Ultimo Appello

23:14 Spy

01:34 Ragtime

04:07 Le Avventure di Scaramouche

23 Rai 5

20:18 Io suono italiano: Romanza italiana

20:51 Immersive World – E5

21:15 Le Baccanti, Teatro Greco di Siracusa

23:38 Rumori del ‘900 – S2E7

00:36 Rai News Notte

00:43 Art Night 2021/22 – E6

02:41 Visioni – Lo sguardo di Sciascia

03:16 Evolution – Il viaggio di Darwin puntata

24 Rai Movie

21:10 Regole d’onore

23:15 Tutti i soldi del mondo

01:35 La guerra dei Roses

03:25 Nessuno mi crederà

25 Rai Premium

21:20 Purché finisca bene – Mia moglie, mia figlia, due bebè

23:05 Sotto copertura – La cattura di Zagaria – S2E4

01:05 Il Capitano – Il lavandaio p.4

03:05 Una Donna per Amico S3E12

26 Cielo

20:00 Affari di famiglia

21:20 Desideria: La vita interiore

23:05 Prostituzione in Corea – Una realtà nascosta

00:15 Sex diaries

01:15 Webcam Girls

02:25 La cultura del sesso

03:15 Né Eva, né Adamo – Una storia intersessuale

04:15 More Sex Please, We’re British

27 Twentyseven

20:05 La casa nella prateria

21:06 To Rome with love

23:12 Beetlejuice – Spiritello porcello

00:53 Space Jam

02:26 A-Team

03:57 Chips

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Guerra e Pace

20:55 Genio per amore

22:30 Effetto Notte – TV2000

23:05 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 La cucina di Sonia

21:20 Joséphine, Ange Gardien

01:00 La cucina di Sonia

01:30 La Mala Educaxxxion

02:55 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Cantina Wader – Passione e Coraggio

23:10 Amami O Muori

00:55 L’ Incontro – The Baker And The Beauty

01:35 L’ Appuntamento – The Baker And The Beauty

02:15 L’ Onore e il Rispetto – Parte Quarta , 3

03:52 Tempesta D’Amore 16, 295

04:43 1835 – Vivere VIII

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:20 Chiamatemi Tony King

00:20 The Bad Skin Clinic

34 Cine34

20:46 Tgcom 24 – palinsesti 2022

21:09 Cari fottutissimi amici

23:17 Un bugiardo in paradiso

00:57 Il gatto mammone

02:31 Elena si, ma… di troia

03:53 Dentro lo schermo – filler cine34

04:41 Sollazzevoli storie di mogli gaudenti e mariti penitenti

35 Focus

20:15 Neve in Fiamme e Un’Apocalittica Cupola Rossa

21:15 La Storia dell’Universo V , 3 – la Storia dell’Universo V

22:15 La Storia dell’Universo V , 4 – la Storia dell’Universo V

23:15 I Magici Colori della Natura

00:15 La Stagione del Cambiamento – Wild Romania

01:15 L’ Uomo con la Maschera di Ferro – la Storia Proibita III

02:00 La Costruzione del Titanic

02:45 La Guerra Nel Sottosuolo – i Tunnel Segreti di Parigi

03:30 I Bombardieri – Aerei Da Combattimento – Wings Of War

04:15 Evolution Of Evil, 2 – Dittatori del Novecento

38 Giallo

21:10 Alice Nevers – Professione Giudice

23:10 Le due facce della legge

01:10 Tandem

03:15 Torbidi delitti

39 TOP Crime

20:16 Requiem per una Pornostar – Law & Order: Unità Speciale XVI

21:10 Omicidio Al Terzo Piano – Poirot I

22:03 Triangolo A Rodi – Poirot i

22:58 La Stretta Mortale – C.S.I. Miami II

23:51 La Miglior Difesa – C.S.I. Miami II

00:44 Strike: Career Of Evil, 1 – Strike – la Via del Male

01:37 Strike: Career Of Evil, 2 – Strike – la Via del Male

02:32 La Congrega delle Streghe – Rizzoli & Isles II

03:25 Il Mio Peggior Nemico – Rizzoli & Isles II

04:18 Tgcom24

49 Italia 2

20:20 Un’ Esperienza Traumatica – Mike & Molly

20:40 Un Aiuto Inaspettato – Mike & Molly

21:15 Critters Attack! – il Ritorno Degli Extraroditori

23:12 Con Gli Occhi dell’Assassino

01:29 Ore Super Felici – South Park

52 DMAX

21:25 World Ufo Day

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Telmo Pievani

20:30 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale Unesco. I Sassi ed il Parco delle Chiese Rupestri di Matera

20:35 Le Storie di Passato e Presente – Il primo dopoguerra

21:10 Il giorno di San Sebastiano

22:35 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale Unesco. I Sassi ed il Parco delle Chiese Rupestri di Matera

22:40 Tuttinsieme

00:00 Rai News Notte

55 Mediaset Extra

21:15 L’Isola Dei Famosi

01:05 Avanti un Altro