Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 8 giugno 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 8 giugno 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 Reazione a Catena

20:00 Tg1

20:35 Soliti Ignoti

21:25 Torno indietro e cambio vita

Marco e Claudio sono amici da una vita, l’uno sposato e realizzato, l’altro single e insoddisfatto. Ma non è tutto oro quel che luccica: quando la moglie di Marco annuncia al marito di voler chiedere la separazione l’uomo, disperato chiede aiuto all’amico. Un incidente improvviso porterà i due indietro nel tempo, dando loro la possibilità di correggere gli errori fatti e cambiare la loro vita.

23:00 Porta a Porta (Tg1 alle 23:15)

Rai 2

19:05 Blue Bloods

19:50 Drusilla e l’almanacco del giorno dopo

20:30 Tg2

21:05 Tg2 Post

23:00 Una Pezza di Lundini

23:35 Il Santone #LePiubellefrasidiOscio 1×03-04 1a tv

Rai 3

20:00 Blob

20:20 La gioia della musica

20:45 Un posto al Sole 1a Tv

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 Linea Notte

Canale 5

18:50 Avanti un altro

20:00 Tg5

20:35 Striscia la notizia

21:45 L’ora Inchiostro contro piombo 1×01 1a tv

00:05 Tg5



Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI Miami

20:30 NCIS 13

21:20 Chicago Fire 9×01-02-03 1a tv

23:50 La Brea 1×01 1a tv



Rete 4

19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Stasera Italia

21:25 Controcorrente

00:55 Onda su onda



La7

17:00 Speciale Tg

20:00 Tg La7

20:30 In onda

21:15 Atlantide

Tv8 (Sky 121)

19:15 Home Restaurant 1a tv

20:25 Alessandro Borghese – Celebrity Chef 1a tv

21:30 Quattro Matrimoni (3 episodi)

Nove (Sky 149)

19:00 Little Big Italy

20:20 Deal with It

21:30 Un Paese a Dieta 1a tv

23:10 Sapore di mare



Serie tv e film stasera in Tv Guida Tv Mercoledì 8 giugno 2022

Le Serie Tv in Chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Departure 1×01-02 1a tv

(ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Departure 1×01-02 1a tv Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Cuori 1×15-16

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Cuori 1×15-16 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 Vera 11×06 1a Tv

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 Vera 11×06 1a Tv Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Law & Order: SVU 20×09-10

Le Serie Tv sui Canali Sky

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 The Staircase 1×01-02 1a tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×01-02 1a tv Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Hotel Portofino 1×03-04

(ch. 112) ore 21:15 1×03-04 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Bull 5×07-08

(ch. 114) ore 21:15 5×07-08 Fox (ch. 116) ore 21:00 This is us 6×11-12

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch 20 e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Doom

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Il cardellino

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 L’uomo sul treno

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Artic Apocalypse

TwentySeven (ch. 27 dtt 158 Sky) ore 21:10 Non mi scaricare

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:20 Prime

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Fantozzi in Paradiso

Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:10 Lupin III – Prigioniero del passato 1a tv

I Film sulle pay tv Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Pazze di me

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Monrise Kingodm

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:00 Jurassic Park 3

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Oceani

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Bastardi di guerra

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 DellaMorte dellAmore

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Disobedience

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Lasciali parlare

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Tower Heist Colpo ad alto livello

Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv questa sera?