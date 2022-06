Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 11 giugno 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 11 giugno 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio – UEFA Nations League 2022/23 Inghilterra – Italia

23:00 TG1 Sera

23:05 Un tirchio quasi perfetto

00:35 RaiNews24

01:10 Sottovoce

01:40 Mille e un Libro

02:40 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 Speciale TG2 Post

21:20 Nell’ombra del killer

23:00 TG2 – Dossier

23:48 Meteo 2

23:50 TG2 – Storie. I racconti della settimana

00:30 TG2 Mizar

01:00 TG2 Cinematinée

01:05 TG2 Achab Libri

01:10 TG2 Sì, Viaggiare

01:20 TG2 Eat Parade

01:35 Appuntamento al cinema

01:40 RaiNews24

3 Rai 3

20:00 1982 – Blob

20:30 Generazione bellezza – Il sogno di una comunità

21:20 Sapiens, un solo pianeta

23:35 TG3 Mondo

00:00 TG3 Agenda del Mondo

00:05 Meteo 3

00:10 Riunione di famiglia – Un giorno in Pretura

01:15 TG3 Chi è di scena

01:30 Appuntamento al cinema

01:35 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:05 Francisca

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 Innamorato Pazzo

23:42 Confessione Reporter

00:49 Lotta All’Ultimo Sangue

02:43 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:01 Concerto di Primavera 1985

04:28 I Giochi Proibiti De L’Aretino Pietro

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:21 Una Folle Passione

23:35 Tg5

00:11 Ti Presento un Amico

02:15 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:42 L’ Onore e il Rispetto – 2a parte

04:39 Vivere III

6 Italia 1

20:24 Il Gioco delle Tre Carte – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 E.T. L’Extraterrestre

23:49 La Famiglia del Professore Matto

01:54 E il Vincitore è… – American Dad

02:19 Studio Aperto – la Giornata

02:31 Sport Mediaset – la Giornata

02:46 Mai + Come Prima

04:25 Iago

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 The Queen – La regina

23:15 I Segreti della Corona

00:30 Tg La7

00:40 Anticamera con vista

00:50 In Onda

01:30 Like – Tutto ciò che Piace

02:00 Django

03:45 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Black or White

23:45 L’amore secondo Dan

01:40 La sposa fantasma

03:25 Lady Killer

9 NOVE

21:40 Sparita nel nulla – Il caso Elena Ceste

23:05 Scomparsa – Il caso Ragusa

00:50 Stevanin – Non ricordo di averle uccise

02:20 Cash or Trash – Chi offre di più?

20 Venti

20:13 La Reazione di Ritrazione – The Big Bang Theory XI

20:36 L’ Integrazione del Rilassamento – The Big Bang Theory XI

21:04 Speed 2: Senza Limiti

23:41 X-Men Le Origini – Wolverine

01:46 Non Autorizzato – Mr. Robot IV

02:26 Tutto Ha un Prezzo – Mr. Robot IV

03:05 Un Futuro Diverso – Distretto di Polizia 9

03:45 La Tentazione del Male – Distretto di Polizia 9

04:22 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:32 C.S.I.: Vegas S1E10 – Il caso è chiuso

21:19 I bambini di Cold Rock

23:09 Made in France – Obiettivo Parigi

00:46 Anica appuntamento al cinema

00:49 Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata

02:44 A Bluebird in My Heart

22 Iris

21:00 Arlington Road

23:30 Colpevole D’Omicidio

01:49 Creation

03:32 Un Acquisto Da Incubo

23 Rai 5

20:50 Racconti di Luce – S3E4

21:16 Afrodita y el juicio de Paris

22:20 Amati fantasmi

23:19 Rumori del ‘900 – S3E10

00:28 Rai News Notte

00:30 Art Night 2021/22 – E28

02:22 Beethoven: Missa Solemnis

03:45 Save the Date – Speciale Farnesina Digital Art Experience

24 Rai Movie

21:10 I ragazzi venuti dal Brasile

23:15 L’uomo nell’ombra

01:35 Charlie Countryman deve morire

03:20 Passo a due

25 Rai Premium

20:05 Ho sposato uno sbirro S2E16 – Vecchio conio

21:20 Fino all’ultimo battito – S1E1 – In nome del figlio

22:20 Fino all’ultimo battito – S1E2 – Vivere o morire

23:20 Sotto copertura – La cattura di Zagaria – S2E1

00:20 Il Capitano – La missione p.1

01:20 Sotto copertura – La cattura di Zagaria – S2E2

03:05 Una Donna per Amico S3E9

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 L’iniziazione

23:10 Cookie e Emily, due squillo a Londra

00:15 Porn Inc.

01:15 Ladyboy: il terzo sesso

02:20 La cultura del sesso

03:15 Sexplora

04:10 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

21:08 Colazione da Tiffany

23:27 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

01:17 Amore e altri enigmi

02:48 A-team

04:20 TGcom 24

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Soul

21:20 Cara, insopportabile Tess

23:05 Cinderella Man – Una ragione per lottare

01:55 La compieta preghiera della sera

02:15 Santo Rosario

02:40 Sulla Strada

29 LA7d

21:20 Ghost Whisperer

00:40 Ti lascio perché ti amo troppo

02:30 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Rosamunde Pilcher: Licenza di Tradire

22:55 Rosamunde Pilcher: Finalmente la Felicità

00:45 X-Style

31 Real Time

20:05 Il boss delle cerimonie

21:35 Vite al limite

34 Cine34

21:05 Sbirri

23:19 Teste rasate

01:11 Cuando calienta el sol… vamos alla plaia

02:43 Baila guapa

35 Focus

20:15 Fiumi Roventi e Angeli Elettrici – Stranezze di Questo Mondo II

21:15 La Storia dell’Universo V , 5 – la Storia dell’Universo V

22:15 La Storia dell’Universo V , 6 – la Storia dell’Universo V

23:15 Cina – Meraviglie della Natura

00:15 Islanda: Terra Estrema

01:15 Alla Scoperta dell’America: Kruscev e il Viaggio del 1959

02:00 Vite Cancellate – i Gulag Nel Sistema Sovietico

02:42 Tgcom24 Reti Free

02:45 Berlino: Fuga per la Libertà

03:30 Il Sogno di una Cosa , 1 – il Sogno di una Cosa

04:30 La Tomba del Re Bambino – Tesori Nascosti III

38 Giallo

21:10 Grantchester

23:15 I misteri di Murdoch

01:15 Jack Taylor

03:10 Murder Comes to Town

39 TOP Crime

20:16 Beta – Person Of Interest III

21:10 La Signora in Giallo: la Ballata del Ragazzo Perduto

22:58 Vacanze di Primavera – C.S.I. Miami I

49 Italia 2

20:20 Lasagne e Poesia – Mike & Molly

20:45 Peggy Va A Branson – Mike & Molly

21:15 A Doppio Lutto, Doppia Perdita! – Chucky

22:15 Scontro Finale – Chucky

23:05 Il Nuovo Leader – Blood Drive

23:56 Red River – Blood Drive

00:46 Split

52 DMAX

21:25 L’uomo che sussurra alle api

23:20 Destinazione paura

01:25 Case infestate: fuori in 72 ore

54 Rai Storia

20:00 Storie Benemerite – Tutelando madre natura

20:05 Il giorno e la storia

20:25 Scritto, letto, detto: Roberto Franchini

20:35 Le Storie di Passato e Presente – Gli esordi del nazismo

21:10 Da zero a dieci

23:00 Naples ’44

00:25 Rai News Notte

00:30 Il giorno e la storia

00:50 Le Storie di Passato e Presente – Gli esordi del nazismo

01:30 Cortoreale – Gli anni e gli autori del documentario italiano Il 1961

02:30 14-18 La Grande Guerra 100 anni dopo – La guerra è finita

03:30 Signorie. Mantova. I Gonzaga

55 Mediaset Extra

21:15 L’Isola Dei Famosi

01:05 Avanti un Altro

02:15 Colpo Grosso