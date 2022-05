Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 25 maggio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 25 maggio 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Il traditore

00:00 Porta a Porta

00:05 TG1 Sera

00:09 Porta a Porta

01:45 RaiNews24

02:20 Applausi

03:10 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor S5E13 – Troppo dolore

22:10 The Resident S4E13 – Una favola da raccontare

23:00 Una Pezza di Lundini

23:35 Zero – Puntata del 25/05/2022

00:30 Stupor Mundi Federico II

01:47 Meteo 2

01:50 I Lunatici

02:30 Sara Kohr S1E2 – Omicidio nell’Altes Land

Rai 3 20:00 Blob – Puntata del 25/05/2022

20:20 La gioia della musica – MOZART – “Non più andrai farfallone amoroso” da “Le nozze di Figaro” – Puntata del 25/05/2022

20:45 Un posto al sole – Puntata del 25/05/2022 EP5953

21:20 Chi l’ha visto? – Puntata del 25/05/2022

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Controcorrente Prima Serata

00:52 Il Vizio della Speranza

02:46 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:08 Interrabang

04:44 Chi Vuol Dormire Nel Mio Letto?

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:21 Riassunto – Giustizia per Tutti

21:22 Giustizia per Tutti

23:50 Maurizio Costanzo Show

02:00 Tg5

02:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

03:02 Nostalgia – Ciak Speciale

03:05 Uomini e Donne

04:50 Vivere III

Italia 1 20:24 Decompressione – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Le Iene

01:05 Evadere Sembra Facile Ma… – i Griffin

01:29 Top Model – i Griffin

01:54 Studio Aperto – la Giornata

02:06 Sport Mediaset – la Giornata

02:21 Schianto Sulla Collina – Indagini Ad Alta Quota

03:07 L’ Enigma di Heathrow – Indagini Ad Alta Quota

03:53 Studio Aperto – la Giornata

04:03 Una Trappola per Lupin – Le Avventure di Lupin III

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Like – Tutto ciò che Piace

02:20 L’aria che tira

04:15 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8 20:00 UEFA Conference League Prepartita

20:55 UEFA Europa Conference League

23:00 UEFA Conference League Postpartita

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Absolution – Le regole della vendetta

02:25 Lady Killer

04:15 Coppie che uccidono

NOVE 20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Johnny Depp contro Amber Heard – Il processo

01:35 Airport Security: Europa

20 — Venti 20:13 L’ Implementazione del Fortino – The Big Bang Theory VIII

20:36 Il Deterioramento della Comunicazione – The Big Bang Theory VIII

21:04 Colombiana

23:25 Mission: Impossible – Protocollo Fantasma

02:00 O Voi Che Qui Entrate – The 100 III

02:40 Diritto Al Trono – The 100 III

03:19 Fantasmi del Passato – Distretto di Polizia 8

03:59 L’ Arcano Senza Nome – Distretto di Polizia 8

04:35 Show Reel Serie Rete 20

Rai 4

20:33 Criminal Minds VI ep.20

21:20 Sei ancora qui – I Still See You

23:00 Chiamata senza risposta

00:32 Absentia S3E5 Quid pro quo

01:18 Absentia S3E6 In quo ego vado vos

02:10 Absentia S3E7 Liberavit

02:45 Cold Case VII ep.8

03:27 Cold Case VII ep.9

Iris 20:05 Ultima Chance – Walker Texas Ranger

21:00 Effetti Collaterali (Di S. Soderbergh)

23:08 Il Pescatore di Sogni

01:17 Piccola Peste

02:40 Java Heat

04:16 Il Bacio (Di M. Lanfranchi)

Rai 5 20:15 Prossima fermata Australia – E6

21:15 Prima della prima – Aida

21:48 Aida (Arena di Verona 2021)

00:18 Cream Total Rock Review

01:23 Rai News Notte

01:26 Prossima fermata Australia – E6

02:26 Di là dal fiume e tra gli alberi – S4E18

Rai Movie 20:20 Stanlio e Ollio – Andiamo a lavorare

20:45 Stanlio e Ollio – Gelosia

21:10 The Help

23:40 Movie Mag – Puntata del 25/05/2022

00:10 Qualcosa è cambiato

02:35 Un gelido inverno

Rai Premium 20:15 Che Dio ci aiuti S4E14 – Una goccia nel mare

21:20 Cuori – S1E11 – Miracoli

22:15 Cuori – S1E12 – La scelta di Mosca

23:15 A muso duro – Campioni di vita

01:10 Uniche – Annamaria Bernardini de Pace – 20/05/2022

01:35 La Stagione dei Delitti 2 – Sciarada per un assassino p.1

03:10 Piloti

03:35 Il mistero delle lettere perdute – La speranza torna a casa

Cielo 20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Flight of Fear – Terrore ad alta quota

23:05 La nipote

00:55 Emanuelle nera n° 2

02:35 Hugh Hefner, il padre di Playboy

03:35 Sex Workers

Twentyseven 20:06 La casa nella prateria

21:06 Cambio vita

23:08 Mr. Crocodile Dundee II

01:06 Una mamma per amica

02:35 A-Team

04:05 TGcom 24

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 La rete della libertà

00:00 La compieta preghiera della sera

00:00 Santo Rosario

LA7d 20:10 La cucina di Sonia

21:20 L’età dell’innocenza

00:10 Downton Abbey

02:10 La cucina di Sonia

02:40 I menù di Benedetta

La 5 21:10 Jenny’s Wedding

23:10 Uomini e Donne

00:38 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

03:40 Daydreamer – Le Ali del Sogno

04:24 Il Segreto Xxxvi , 2288 – il Segreto Xxxvi – L’Album Dei Ricordi

Real Time

20:20 Trasformazioni incredibili

21:20 Io e la mia ossessione

22:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34 21:09 Fantozzi alla riscossa

22:50 Basta che non si sappia in giro

00:47 Desiderando Giulia

02:01 Cameriera senza… malizia

03:19 Dentro lo schermo – filler cine34

03:54 Il peso dell’aria

Focus 20:15 La Maledizione dell’Isola Fantasma – Cose di Questo Mondo VI

21:15 Waterworld Africa, 5 – Waterworld Africa

22:15 Waterworld Africa, 6 – Waterworld Africa

23:15 Il Buco Nero Sagittarius A-Star

00:15 I Buchi Neri – Universo Ai Raggi X III

01:15 Indagini Ad Alta Quota V, 2 – Indagini Ad Alta Quota V

02:00 Nicholas Winton: L’Uomo Cha Salvò 669 Bambini

02:41 Tgcom24 Reti Free

02:45 L’ Acquedotto di Nimes – Segreti di Marmo

03:30 La Costa Dei Predatori

04:15 La Perla Bianca di Capoverde – Viaggiatori – uno Sguardo sul Mondo

Giallo 21:10 Vera

23:10 Grantchester

01:10 Profiling

03:20 A Crime to Remember

TOP Crime

20:15 Taxi Driver – Person Of Interest II

21:10 Accredo – Law & Order: Unità Speciale Xx

22:04 Esilio – Law & Order: Unità Speciale Xx

22:59 L’ Infiltrato – Law & Order: Unità Speciale Xii

23:53 Terra Bruciata – Law & Order: Unità Speciale Xiii

00:46 Destino di un Re – Forever

01:39 Ricordi Omicidi – Forever

02:35 Il Vino di George Washington – Criminal Intent X

03:28 Il Cadavere – Criminal Intent X

04:21 Tgcom24

Italia 2 20:20 E i Nuovi Orizzonti – II Parte – 2 Broke Girls

20:45 E il Bottino Nascosto – 2 Broke Girls

21:15 Lupin III – la Partita Italiana – Animazione

23:16 Shark (Di K. Rendall)

01:12 Muori Hippie, Muori – South Park

01:34 Wing – South Park

01:59 Migliori Amici per Sempre – South Park

02:19 Il Vantaggio Sprecato – South Park

02:42 Soliti Idioti Iv, 11 – i Soliti Idioti

03:15 Soliti Idioti Iv, 12 – i Soliti Idioti

03:35 Soliti Idioti Iv, 13 – i Soliti Idioti

03:55 Soliti Idioti Iv, 14 – i Soliti Idioti

04:20 Ultimatum – The Originals

DMAX 21:25 Vado a vivere nel bosco

23:15 Basket Zone Moments

23:45 NASA X-Files

01:35 Unexplained Files

02:30 Come fanno gli animali

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: L’eredità di Enrico Berlinguer con il Prof. Silvio Pons

21:10 Telemaco (pt.4)

22:10 Storia di Mi

23:00 Enrico Berlinguer 1972-1984

23:10 a.C.d.C. Apocalissi del passato – p.3 – Il mistero dei popoli del mare

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Pittrici. Frida Khalo

00:25 #Maestri pt.15

00:50 Passato e Presente: L’eredità di Enrico Berlinguer con il Prof. Silvio Pons

01:30 a.C.d.C. L’impero della Regina Vittoria p.3. La crociata morale

02:30 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo – Sarajevo: 28 giugno 1914

03:30 La croce e la spada Santa Rosalia

Mediaset Extra