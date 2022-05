Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 24 maggio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 24 maggio 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Don Matteo S13E9 – Il coraggio di credere

23:25 Porta a Porta

23:40 TG1 Sera

23:46 Porta a Porta

01:10 RaiNews24

01:45 Sottovoce

02:15 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 I Magnifici 7

23:45 Ti sento – Francesca Neri – 24/05/2022

00:50 Generazione Z

01:53 Meteo 2

01:55 I Lunatici

02:30 Sorgente di Vita – Puntata del 22/05/2022

03:00 Sara Kohr S1E1 – Fuga sulle Alpi

Rai 3 20:00 Blob – Puntata del 24/05/2022

20:20 La gioia della musica – WAGNER – Preludio dell’opera “Tristano e Isotta” – Puntata del 24/05/2022

20:45 Un posto al sole – Puntata del 24/05/2022 EP5952

21:20 #cartabianca – Puntata del 24/05/2022

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Fuori Dal Coro

00:52 Attrazione Mortale

02:48 Speciale – Harry Wild – la Signora del Delitto

03:00 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:20 Tre per una Grande Rapina

04:54 Popcorn 1980/81

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:22 Cinquanta Sfumature di Rosso

23:30 X-Style

00:00 Tg5

00:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

01:02 Nostalgia – Ciak Speciale

01:05 Uomini e Donne

04:05 Vivere III

Italia 1 20:24 Un Vecchio Caso per Bishop – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Le Iene Presentano Delitto di Garlasco: la Verità di Alberto Stasi

01:05 Brian Lo Scapolo – i Griffin

01:29 Scambio Equo – i Griffin

01:54 Nostalgia – Ciak Speciale

01:57 Studio Aperto – la Giornata

02:09 Sport Mediaset – la Giornata

02:24 Una Svista Mortale – Indagini Ad Alta Quota

03:10 Nessuno Al Comando – Indagini Ad Alta Quota

03:56 Una Sfida Dal Futuro – Le Avventure di Lupin III

04:17 Caccia Allo Smeraldo – Le Avventure di Lupin III

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:20 L’aria che tira

04:15 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8 20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Creed – Nato per combattere

00:05 La ragazza della porta accanto

02:00 3ciento – Chi l’ha duro… la vince!

03:30 Coppie che uccidono

04:20 Lady Killer

NOVE 20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Il mondo dei replicanti

23:15 Men in Black

01:15 Highway Security: Spagna

03:15 Airport Security: Europa

20 — Venti 20:13 La Termalizzazione dell’Escluso – The Big Bang Theory VIII

20:36 La Violazione dello Skywalker – The Big Bang Theory VIII

21:04 Mission: Impossible – Protocollo Fantasma

23:54 Io Sono Leggenda

01:54 Wanheda – I Parte – The 100 III

02:31 Wanheda – II Parte – The 100 III

03:10 L’ Economia Dei Sentimenti – Distretto di Polizia 8

03:50 Una Sconosciuta Tra Noi – Distretto di Polizia 8

04:26 Show Reel Serie Rete 20

Rai 4

20:31 Criminal Minds VI ep.18

21:20 Noah

23:40 Wonderland – Puntata del 24/05/2022

00:19 Anica appuntamento al cinema

00:22 Ip Man 3

02:08 Absentia S3E4 Alea iacta est

02:47 Cold Case VII ep.6

03:28 Cold Case VII ep.7

Iris 20:05 L’ Incubo – Walker Texas Ranger

21:00 L’ Uomo della Valle

22:41 Alfabeto

22:55 Cimarron (Di A. Mann)

01:42 Open Road

03:09 C’Era una Volta un Commissario

04:42 Mio Mao (Fatiche Ed Avventure di Alcuni Giovani Occidentali

Rai 5 20:16 Prossima fermata Australia – E5

21:16 L’affido – Una storia di violenza

22:50 Classic Albums: Gil Scott-Heron – Pieces of a Man

23:41 Il fenomeno Bob Dylan

00:42 Cantautori: Giorgio Gaber – Pt1

01:05 Rai News Notte

01:08 My Name is Ernest

02:07 Prossima fermata Australia – E5

03:16 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 20:45 Stanlio e Ollio – Sotto zero

21:10 The Constant Gardener – La cospirazione

23:15 The Eye – Lo sguardo

01:05 Anica – Appuntamento al cinema

01:10 Breaking at the Edge

02:35 Cell Block 99: Nessuno può fermarmi

Rai Premium 20:15 Che Dio ci aiuti S4E12 – Buone intenzioni

21:20 Katie Fforde – Senza passato… non c’è futuro

23:00 Cuori – S1E9 – Suzanne

23:55 Cuori – S1E10 – Corto circuito

00:50 Zodiaco – p.2

02:45 Hudson e Rex S2E15 – La tela del ragno

03:35 Hudson e Rex S2E14 – Una trappola perfetta

Cielo 20:15 Affari di famiglia

21:15 Fuga d’amore

23:00 Spogliando Valeria

00:50 Lovemobil – I caravan del sesso

02:50 Kinky Business – La bottega delle fantasie

03:45 Sexplora

04:10 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 20:03 La casa nella prateria

21:05 Mr. Crocodile Dundee II

23:08 Vizi di famiglia

00:54 Una mamma per amica

02:25 A-Team

03:50 TGcom 24

03:51 Chips

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

21:10 Gli uomini preferiscono le bionde

22:50 Retroscena

23:30 La compieta preghiera della sera

23:30 Santo Rosario

LA7d 20:10 La cucina di Sonia

21:20 Drop Dead Diva

00:40 La cucina di Sonia

01:10 Mica pizza e fichi

01:45 La Mala Educaxxxion

02:55 I menù di Benedetta

La 5 21:10 Un Principe Tutto Mio – Battibecchi D’Amore

23:20 Another Cinderella Story

01:03 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno

Real Time

20:20 Trasformazioni incredibili

21:20 Primo appuntamento crociera

22:50 Primo appuntamento

00:25 Il re del bisturi

01:25 The Bad Skin Clinic

Cine34 21:05 Selvaggi

22:52 Segreti di cinema – cine34 ’22

23:01 Toto’ contro Maciste

00:46 Il peso dell’aria

02:33 Senza famiglia, nullatenenti, cercano affetto

04:12 Dentro lo schermo – filler cine34

Focus 20:15 I Mostri Nucleari di Chernobyl – Cose di Questo Mondo VI

21:15 Oltre Ogni Limite – Sonora – il Deserto Che Vive

22:15 La Terra Dei Giganti – Sonora – il Deserto Che Vive

23:15 Sottomarini Ssbn: Missili Dagli Abissi

00:15 La Città Verticale – Super Grattacieli

01:15 Errori di Manutenzione – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

02:00 Karl Plagge: il Nazista Che Salvò Gli Ebrei

02:41 Tgcom24 Reti Free

02:45 Genserico, il Re Vandalo – Barbarians – Roma Sotto Attacco

04:00 Una Sopravvivenza Vitale – Attenborough e la Grande Barriera

Giallo 21:10 Delitto a Cadenet

23:10 Vera

01:10 Profiling

03:20 A Crime to Remember

TOP Crime

20:16 Momento Critico – Person Of Interest II

21:10 Destino di un Re – Forever

22:03 Ricordi Omicidi – Forever

22:58 Un Padre Modello – Law & Order: Unità Speciale Xii

23:52 Criminale – Law & Order: Unità Speciale Xii

00:45 Rosso, Bianco e Blu – The Mentalist V

01:38 Dietro il Sipario Rosso – The Mentalist V

02:34 Pronto A Tutto – Criminal Intent X

03:27 L’ Ultima Strada di Manhattan – Criminal Intent X

04:20 Tgcom24

Italia 2 20:20 E la Vacanza di Primavera – 2 Broke Girls

20:45 E Le Cavie Umane – 2 Broke Girls

21:15 Shark (Di K. Rendall)

23:05 Vino e Rose – Schitt’s Creek

23:35 Tiro Al Tacchino – Schitt’s Creek

00:00 Trucchi Piramidali – Schitt’s Creek

00:25 Il Funerale di Carl – Schitt’s Creek

00:55 Luna di Miele – Schitt’s Creek

01:21 Il Natale Degli Animaletti del Bosco – South Park

01:44 La Nuova Lussuosa Vagina di Mr. Garrison – South Park

02:04 Muori Hippie, Muori – South Park

02:24 Wing – South Park

02:51 Soliti Idioti Iv, 7 – i Soliti Idioti

03:18 Soliti Idioti Iv, 8 – i Soliti Idioti

03:38 Soliti Idioti Iv, 9 – i Soliti Idioti

03:58 Soliti Idioti Iv, 10 – i Soliti Idioti

04:20 Presagi di Sventura – The Originals

DMAX 21:25 Metal Detective

23:15 WWE Smackdown

01:05 Contact

02:55 Come fanno gli animali

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La guerra Italo-Turca e i profughi italiani – 15/02/2022

21:10 Storia della medicina. Farmaci o veleni – Le sostanze che ci curano e proteggono

22:10 La via della guerra

23:10 Telemaco (pt.3)

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Pittrici. Tamara De Lempicka

00:25 #Maestri pt.10

00:50 Passato e Presente – La guerra Italo-Turca e i profughi italiani – 15/02/2022

01:30 Italiani – Maria Bellonci

02:30 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo – La belle epoque finisce a Sarajevo

03:30 La croce e la spada. San Gennaro

Mediaset Extra