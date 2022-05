Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 23 maggio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 23 maggio 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa – E2

23:35 Via delle Storie

23:50 TG1 Sera

23:53 Via delle Storie

00:50 S’è fatta notte

01:20 RaiNews24

01:54 Che tempo fa

01:55 Francesca Morvillo, donna di legge

02:50 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Made in Sud

00:15 Re Start

01:40 I Lunatici

02:30 Calcio Totale

03:30 The President’s Staff

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 La gioia della musica – ROSSINI – “La calunnia è un venticello” da “Il Barbiere di Siviglia”

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

23:15 Dilemmi

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:50 Una Bionda Assassina – Motive II

01:52 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:14 Eva Nera

03:40 Ric e Gian Folies 1983

04:58 Nostalgia – Ciak Speciale

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 L’Isola Dei Famosi

01:15 Tg5

01:50 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:17 Nostalgia – Ciak Speciale

02:20 Uomini e Donne

04:26 Vivere II

6 Italia 1

20:24 Il Treno della Vita – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Fast & Furious 7

23:55 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Drive Up

02:35 Studio Aperto – la Giornata

02:47 Sport Mediaset – la Giornata

03:02 L’ Aereo Fantasma – Indagini Ad Alta Quota

03:48 Pressione Mortale – Indagini Ad Alta Quota

04:34 Furto Alla Cassa della Banca Centrale – Le Avventure di Lupin III

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Giovanni Falcone

23:30 La7 Ricorda: Giovanni Falcone

01:30 Tg La7

01:40 Otto e mezzo

02:20 Camera con vista

02:45 L’aria che tira

04:45 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8 TV8

20:20 Prepartita Eto’o

20:40 Eto’o Integration Heroes

22:40 Impiegato del mese

00:50 UEFA Europa League Magazine

01:25 Una notte in giallo

03:10 Lady Killer

04:50 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Ex – Amici come prima!

23:30 Il contadino cerca moglie – I protagonisti

00:55 Metal Detective

04:15 Highway Security: Spagna

20 Venti

20:13 L’ Accelerazione dell’Intimità – The Big Bang Theory VIII

20:36 Il Modulo della Colonizzazione – The Big Bang Theory VIII

21:04 Io Sono Leggenda

23:19 Sopravvissuti

01:19 Pericolo! – The Fix

01:59 Making A Murderer – The Fix

02:38 L’ Ultimo Viaggio – Distretto di Polizia 8

03:18 Invisibili – Distretto di Polizia 8

03:55 Show Reel Serie Rete 20

04:38 Sotto Shock – Carabinieri 4

21 Rai 4

20:32 Criminal Minds VI ep.16

21:20 Alex Rider S1E7

22:04 Alex Rider S1E8

22:50 American Ultra

00:35 Anica appuntamento al cinema

00:38 Absentia S3E1 Tabula rasa

01:27 Absentia S3E2 Capta est

02:12 Absentia S3E3 Nosce inimicum

02:49 Cold Case VII ep.4

03:31 Cold Case VII ep.5

22 Iris

20:05 Ladro di Bambini – Walker Texas Ranger

21:00 Il Tocco del Male

23:36 L’ Esercito delle Dodici Scimmie

02:06 Note di Cinema

02:11 Superman IV

03:41 Scandalo Al Sole

23 Rai 5

20:15 Prossima fermata Australia – E4

21:15 Visioni – Cenere. Storia di un depistaggio

21:47 Speciale Medea. Un canto per Falcone e Borsellino

22:55 Falcone – Il tempo sospeso del volo

00:20 L’ordine delle cose

02:11 Rai News Notte

02:14 Prossima fermata Australia – E4

03:14 Evolution – Il viaggio di Darwin puntata

24 Rai Movie

20:45 Stanlio e Ollio – Un’idea geniale

21:10 Io sono Valdez

22:45 La strage del 7º Cavalleggeri

00:35 Io non credo a nessuno

02:15 The Square

25 Rai Premium

20:25 Che Dio ci aiuti S4E10 – Come si cambia

21:20 Un’estate a Parigi

22:55 Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò cosa nostra

01:05 Un caso di coscienza 5 – Una promessa mantenuta

02:50 Allora in onda – Il Maresciallo Rocca

03:35 Hudson e Rex S2E13 – Un cane brillante

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Zona ostile

23:10 Sesso: quello che le donne vogliono

00:15 Debbie viene a Dallas

01:25 Le ragazze di Phnom Penh

02:35 I’m a Stripper So What? – Vita da spogliarellista

03:15 Love, Scott

04:35 Sexplora

27 Twentyseven

20:06 La casa nella prateria

21:07 Vizi di famiglia

22:54 Arma letale 3

00:57 Una mamma per amica

02:24 A-Team

03:54 TGcom 24

03:55 Chips

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Il filo della memoria

22:20 Rita da Cascia

00:10 Indagine ai confini del sacro

00:40 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 La cucina di Sonia

21:20 Joséphine, Ange Gardien

00:55 La cucina di Sonia

01:25 ArtBox

01:55 Like – Tutto ciò che Piace

02:25 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Inga Lindstrom – il Segreto Dei Nordquist

23:10 Uomini e Donne

00:38 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

03:40 Daydreamer – Le Ali del Sogno

31 Real Time

20:20 Trasformazioni incredibili

21:20 Vite al limite

04:45 Matrimonio a prima vista Italia

34 Cine34

21:09 Tiramisu’

22:53 Classe Z

00:32 Volesse il cielo

02:09 Spie contro il mondo

03:48 Dentro lo schermo – filler cine34

04:24 Il trafficone

35 Focus

20:15 Il Triangolo delle Bermude dello Spazio – Cose di Questo Mondo VI

21:15 Il Genio Degli Antichi Romani – Enigmi Svelati II

22:15 Il Futuro Nelle Stelle – Enigmi Svelati II

23:15 Misteriosi Oggetti Volanti – I Parte

00:15 Misteriosi Oggetti Volanti – II Parte

01:15 Morte Dall’Alto – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

02:00 Dag Bromberg – Le Basi Segrete Dei Nazisti

02:41 Tgcom24 Reti Free

02:45 Attila, il Flagello di Dio – Barbarians – Roma Sotto Attacco

03:30 L’ Ultima Oasi

04:15 Polinesia, Viaggio in Paradiso – Viaggiatori – uno Sguardo sul Mondo

38 Giallo

21:10 Alexandra

23:10 Vera

01:10 Profiling

03:15 A Crime to Remember

39 TOP Crime

20:16 Prima Pagina – Person Of Interest II

21:10 Rosso, Bianco e Blu – The Mentalist V

22:03 Dietro il Sipario Rosso – The Mentalist V

49 Italia 2

20:20 E la Vicina del Piano di Sopra – 2 Broke Girls

20:45 E il Punto Cieco – 2 Broke Girls

21:15 Vino e Rose – Schitt’s Creek

21:40 Tiro Al Tacchino – Schitt’s Creek

22:05 Trucchi Piramidali – Schitt’s Creek

22:35 Il Funerale di Carl – Schitt’s Creek

23:00 Luna di Miele – Schitt’s Creek

23:35 Tonno Alla Fiorentina e una Consegna Pulita – Mom

00:00 A Catafascio e una Mostra Felina – Mom

00:25 Una Piccola Incisione e un Abito Da Defunta – Mom

00:50 Un Uccello Può Amare un Pesce – Bob Hearts Abishola

01:12 Hamburger Quadrato, Panino Rotondo – Bob Hearts Abishola

52 DMAX

21:25 Alaska Survival

23:15 WWE Raw

01:15 Contact

03:05 Come fanno gli animali

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Falcone e Borsellino, l’impegno e il coraggio

21:10 Francesca Morvillo, donna di legge

22:10 C’era una volta a Palermo… Falcone e Borsellino

23:40 Libero Grassi

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Pittrici. Suzanne Valadon

00:40 #Maestri pt.64

01:20 Passato e Presente – Falcone e Borsellino, l’impegno e il coraggio

02:00 Guerra di Corea – Gli eroi del ghiaccio

03:00 Piersanti Mattarella 6 gennaio 1980

55 Mediaset Extra

21:40 Karol, un Papa Rimasto Uomo

01:37 Avanti un Altro

02:34 Tgcom24