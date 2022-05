Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 20 maggio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Rai 1

18:45 L’Eredità

20:00 Tg 1

20:30 Soliti Ignoti

21:30 The Band

00:10 Tv7

Rai 2

19:00 Blue Bloods

19.40 The Good Doctor 3×18

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 NCIS 19×13 1a tv

22:10 NCIS Hawaii 1×14 1a tv

23:00 Ore 14 Speciale

23:55 Vitalia – Alle origini della Festa – Il culto delle Madonne nere

Rai 3

19:30 TG R

20:00 Blob

20:15 La gioia della Musica

20:45 Un Posto al sole

21:20 Chiedi chi era Giovanni Falcone

23:15 Io Li conoscevo Bene

00:00 Linea Notte

Canale 5

18:50 Avanti un altro

20:00 Tg5

20:35 Striscia La notizia

21:40 L’isola dei famosi

01:35 Tg5

Italia 1

19:30 CSI Miami

20:30 NCIS

21:20 Rocky Balboa

23:35 Mad Max Fury Road

Rete 4

19:40 Stasera Italia

21:30 Quarto Grado

00:50 Training Day 1×05



La7

20:00 TgLa7

20:30 Otto e Mezzo

21:15 Propaganda live



Tv8 (Sky 125)

19:15 Masterchef

20:25 Celebrity Chef 1a tv

21:30 Name that Tune 1a Tv

23:55 Name that tune (r)



Nove (Sky 149)

19:30 Cash or Trash 1a tv

20:30 Deal with It 1a tv

21:30 Fratelli di Crozza

22:50 La confessione

Serie Tv e Film in Tv – Guida Tv Venerdì 20 maggio 2022

Le Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:20 Alice Nevers – professione giudice

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:20 Alice Nevers – professione giudice Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Chicago PD 6×16-17

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Blocco 181 1×01-02 1a tv

(ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Blocco 181 1×01-02 1a tv Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Divorce 1×07-08 + Enlightened 1×07-08

(ch. 112) ore 21:15 1×07-08 1×07-08 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Hammarvik Amori e Altri Omicidi 1×05-06

(ch. 114) ore 21:15 1×05-06 Fox (ch. 116) ore 21:00 How I Met Your Mother 5

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Hellboy The Golden Army

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Ip Man 3

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 U-571

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 After

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:10 A muso duro – Campioni di vita

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Spogliando Valeria

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:05 Beeltejuce Spiritello porcello

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:20 Miss Detective

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 L’insegnante va in collegio



Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 La prima notte del giudizio 1a tv

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Il truffacuori



Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Blocco 181 1×01-02

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Oblivion

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Dragon Girl

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Mortal Kombat

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 The Jacket

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 L’ultimo bacio

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 La neve cade sui cedri

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Bob & Marys Criminali a domicilio

