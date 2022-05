Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 18 maggio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 18 maggio 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Il coraggio di essere Franco

23:30 Porta a Porta

23:45 TG1 Sera

23:48 Porta a Porta

01:15 RaiNews24

01:50 Applausi

02:40 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor S5E12 – Periodo di siccità

22:10 The Resident S4E12 – Con gli occhi chiusi

23:00 Una Pezza di Lundini

23:35 Zero – Puntata del 18/05/2022

00:34 Meteo 2

00:35 I Lunatici

02:30 La nostra seconda vita

Rai 3 20:00 Blob – Puntata del 18/05/2022

20:20 La gioia della musica – CAJKOVSKIJ –Valzer dei fiori dal “Lago dei cigni” – Puntata del 18/05/2022

20:45 Un posto al sole – Puntata del 18/05/2022 EP5948

21:20 Chi l’ha visto? – Puntata del 18/05/2022

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Controcorrente Prima Serata

00:50 Franco Battiato Special 2

02:11 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:33 Il Dolce Corpo di Deborah

04:05 Come Eravamo

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:21 Giustizia per Tutti

23:50 Maurizio Costanzo Show

02:00 Tg5

02:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

03:02 Nostalgia – Ciak Speciale

03:05 Uomini e Donne

04:29 Vere Bugie – The Vampire Diaries V

Italia 1 20:24 Emulazioni – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Le Iene

01:06 Amicizia Tradita – i Griffin

01:29 Genio Ritardato – i Griffin

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:27 Atterraggio Alla Cieca – Indagini Ad Alta Quota

03:13 Pericolo Nascosto – Indagini Ad Alta Quota

03:59 Studio Aperto – la Giornata

04:09 La Barriera Invisibile – Le Avventure di Lupin III

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Like – Tutto ciò che Piace

02:20 L’aria che tira

04:15 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8 20:30 UEFA Europa League Prepartita

20:55 UEFA Europa League

23:00 UEFA Europa League Postpartita

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Welcome to the Punch – Nemici di sangue

02:20 Lady Killer

NOVE 20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Men in Black 3

23:35 Se scappi, ti sposo

01:35 Airport Security: Spagna

20 — Venti 20:13 L’ Equivalenza del Ballo – The Big Bang Theory VIII

20:36 La Deviazione del Setto – The Big Bang Theory VIII

21:04 La Guerra Dei Mondi (Di S. Spielberg)

23:31 Mission: Impossible III

01:56 Racconto di Due Lupi – The Originals V

02:37 La Promessa – The Originals V

03:15 Nella Morsa dell’Ingranaggio – Distretto di Polizia 7

03:55 Il Tempo Che Ci Resta – Distretto di Polizia 8

04:32 Show Reel Serie Rete 20

Rai 4

20:32 Criminal Minds VI ep.10

21:20 The Domestics

22:59 Franklyn

00:39 Absentia S2E5 – Bolo

01:25 Absentia S2E6 – Cover

02:13 Absentia S2E7 – Boom

02:50 Cold Case VI ep.17

03:32 Cold Case VI ep.18

Iris 20:05 Uno Spettro del Passato – Walker Texas Ranger

21:00 Cavalli Selvaggi (Di R. Duvall)

23:36 Nessuna Verità

02:05 La Storia di una Monaca

04:35 King Of New York (Re di New York)

Rai 5 20:04 Correggio. Dall’ombra alla luce

21:02 Musei di Villa Torlonia

21:18 Baia

22:11 Museo Nazionale Romano – Crypta Balbi

22:21 Life on Mart

23:15 Casa Museo Hendrik Christian Andersen

23:26 Viaggio nella bellezza – La bellezza addormentata: alla scoperta dei depositi museali

00:20 Rai News Notte

00:25 Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano

00:38 Museo Italia: Il museo diffuso – E5

01:29 Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps

01:41 Museo Italia: Musei Capitolini – E1

02:33 La diplomazia dell’arte

03:22 Parmigianino. Il prodigio e la sconfitta

Rai Movie 20:30 Stanlio e Ollio – L’eredità

21:10 Stai lontana da me

22:40 Movie Mag – Puntata del 18/05/2022

23:15 Il grande spirito

01:05 Single ma non troppo

03:00 Il favoloso mondo di Amélie

Rai Premium 20:15 Che Dio ci aiuti S4E4 – Colpire non subire

21:20 Cuori – S1E9 – Suzanne

22:10 Cuori – S1E10 – Corto circuito

23:10 Nero a metà S3E11 – A viso scoperto

00:10 Nero a metà S3E12 – Per una figlia

01:10 Uniche – Tamara Donà – 13/05/2022

01:35 La Stagione dei Delitti – I sogni nel cassetto

03:35 Hudson e Rex – S2E7 – Un aroma prezioso

Cielo 20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Shockwave: countdown per il disastro

22:55 Malizia erotica

00:35 Tra le gambe

02:50 Debbie viene a Dallas

04:05 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 20:01 La casa nella prateria

21:07 Duri si diventa

22:57 Baywatch

01:09 Una mamma per amica

02:37 A-Team

04:01 TGcom 24

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 Teresa D’Avila – Il Castello Interiore

23:45 La compieta preghiera della sera

23:45 Santo Rosario

LA7d 20:10 La cucina di Sonia

21:20 L’aereo più pazzo del mondo

23:15 Fuga dal Natale

01:05 La cucina di Sonia

01:35 La Mala Educaxxxion

03:00 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

La 5 21:10 Something Borrowed – L’Amore Non Ha Regole

23:16 Uomini e Donne

00:38 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

03:40 Daydreamer – Le Ali del Sogno

04:24 Il Segreto Xxxvi , 2283 – il Segreto Xxxvi – L’Album Dei Ricordi

Real Time

20:35 Trasformazioni incredibili

21:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34 21:04 Fantozzi va in pensione

22:54 Quelle strane occasioni

01:00 Femmina

02:35 Terrenuove…

04:12 Puerto Escondido

Focus 20:15 Il Labirinto Perduto di Imhotep – Cose di Questo Mondo VI

21:15 Waterworld Africa, 3 – Waterworld Africa

22:15 Waterworld Africa, 4 – Waterworld Africa

23:15 Il Sistema Solare – Universo Ai Raggi X II

00:15 Il Lato Oscuro dell’Universo – Universo Ai Raggi X II

01:15 Conseguenze Fatali – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

02:00 Villa Winter – Le Basi Segrete Dei Nazisti

02:45 Arminio, il Selvaggio – Barbarians – Roma Sotto Attacco

03:40 A Los Roques Via col Vento – Viaggiatori – uno Sguardo sul Mondo

04:15 Genesis

Giallo 21:10 Vera

23:10 I misteri di Murdoch

01:10 Profiling

03:10 A Crime to Remember

TOP Crime

20:15 Crisi D’Identità – Person Of Interest i

21:10 Tolleranza Zero – Law & Order: Unità Speciale Xx

22:04 Vendetta – Law & Order: Unità Speciale Xx

22:59 Corruzione – Law & Order: Unità Speciale Xii

23:53 Il Miliardario – Law & Order: Unità Speciale Xii

00:46 I Diamanti Sono per Sempre – Forever

01:39 Espiazione – Forever

02:36 Law & Order True Crime: The Menendez Murders, 5

03:30 Law & Order True Crime: The Menendez Murders, 6

04:23 Tgcom24

Italia 2 20:20 Arrivi e Partenze – I Parte – Friends

20:45 Arrivi e Partenze – II Parte – Friends

21:15 Dragon Ball Special-La Nascita Degli Eroi

23:00 Hurricane – Allerta Uragano

01:11 I Jefferson – South Park

01:38 Immigrati Dal Futuro-Ritorno Al Futuro – South Park

02:03 Peretta Gigante e Panino Alla Merda-Peretta e Cacca – South Park

02:28 Arriva il Wall Mart – Qualcosa di Wall

02:55 I Soliti Idioti III , 5

03:15 I Soliti Idioti III , 6

03:35 I Soliti Idioti III , 7

03:55 I Soliti Idioti III , 8

04:20 Il Conflitto – The Originals

DMAX 21:25 Vado a vivere nel bosco

23:15 Basket Zone Moments

23:45 NASA X-Files

01:30 Unexplained Files

03:20 Scherzi della natura

Rai Storia 20:00 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: Kissinger, il mestiere del mediatore con il Prof. Marco Del Pero

21:10 Telemaco (pt.3)

22:10 Italiani con Paolo Mieli – Maria Bellonci

23:00 a.C.d.C. Apocalissi del passato – p. 2 – La distruzione di Sodoma: tra leggenda e realtà

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri pt.86

01:00 Passato e Presente – Kissinger, il mestiere del mediatore – 18/05/2022

01:40 a.C.d.C. L’impero della Regina Vittoria p. 2. Passaggio in India

02:40 Famiglia famiglie – Divisioni e ricostruzioni

03:30 L’italia vista dal cielo. Puglia

Mediaset Extra