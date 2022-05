Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 16 maggio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 16 maggio 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 A muso duro – Campioni di vita

23:30 Vite sospese e rinascite possibili – Via delle Storie

23:45 TG1 Sera

23:48 Vite sospese e rinascite possibili – Via delle Storie

00:40 Stefania Orlando e Ottavia Fusco – S’è fatta notte

01:10 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Made in Sud

00:15 Re Start

01:45 I Lunatici

02:30 Calcio Totale

03:30 La Santa

Rai 3 20:00 Blob

20:20 La gioia della musica – BEETHOVEN – Sinfonia n. 5 – Puntata del 16/05/2022

20:45 Un posto al sole – Puntata del 16/05/2022 EP5946

21:20 Report – Puntata del 16/05/2022

23:15 Il dilemma della verità – Dilemmi – Puntata del 16/05/2022

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:50 Vicolo Cieco – Motive II

01:52 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:14 La Cognatina

03:37 Ric e Gian Folies 1983

04:58 Juke Box

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 L’Isola Dei Famosi

01:15 Tg5

01:50 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:17 Nostalgia – Ciak Speciale

02:20 Uomini e Donne

04:50 Vivere II

Italia 1 20:24 Problema Doppio – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Fast & Furious 6

23:56 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Drive Up

02:35 Studio Aperto – la Giornata

02:47 Sport Mediaset – la Giornata

03:02 Un Dirottamento in Africa – Indagini Ad Alta Quota

03:48 Vivi per Miracolo – Indagini Ad Alta Quota

04:34 Studio Aperto – la Giornata

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 L’uomo della pioggia

00:00 Tg La7

00:10 Otto e mezzo

00:50 Camera con vista

01:15 L’aria che tira

03:00 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

04:45 Omnibus – Dibattito

TV8 20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 The Legend of Zorro

00:00 Dead Man Down – Il sapore della vendetta

02:05 UEFA Europa League Magazine

02:40 Babysitting – Una notte che spacca

04:10 Lady Killer

NOVE 20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Air Force One

23:50 Metal Detective

01:50 Airport Security: Spagna

20 — Venti 20:13 La Riverberazione della Sveltina – The Big Bang Theory VIII

20:36 L’ Attenuazione della Concentrazione – The Big Bang Theory VIII

21:04 Self/Less (Di T. Singh)

23:31 Run All Night – una Notte per Sopravvivere

01:46 La Gentilezza Degli Sconosciuti – The Originals V

02:26 Non Ci Resta Molto Tempo per Amare – The Originals V

03:05 L’ Ombra del Passato – Distretto di Polizia 7

03:45 La Falena – Distretto di Polizia 7

04:40 Show Reel Serie Rete 20

Rai 4

20:26 Criminal Minds VI ep.6

21:20 Alex Rider S1E5 Episodio 5

22:04 Alex Rider S1E6 Episodio 6

22:51 The Bouncer – L’infiltrato

00:25 Anica appuntamento al cinema

00:28 Absentia S2E1 – Causalities

01:13 Absentia S2E2 – Madness

01:58 Absentia S2E3 – Guilty

02:36 Cold Case VI ep.12

03:18 Cold Case VI ep.13

Iris 20:05 Il Matrimonio – II Parte – Walker Texas Ranger

21:00 Le Streghe di Eastwick

23:28 Scuola di Cult, 16

23:34 L’ Avvocato del Diavolo

02:14 Note di Cinema

02:19 Havana

04:43 La Battaglia Dei Giganti

Rai 5 20:14 Prossima fermata America – S3E10

21:15 Sciarada – Il circolo delle parole L’atlante che non c’è. I luoghi di Ulisse. Il sud Italia con gli occhi di Omero

22:11 Martin Eden

00:17 Culture Club Reunion

01:46 Save The Date – Speciale La Fenice per Venezia

02:10 Rai News Notte

02:13 Prossima fermata America – S3E10

03:20 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 20:40 Stanlio e Ollio – Il circo è fallito

21:10 Impiccalo più in alto

23:15 La battaglia di Alamo

02:10 Cate McCall – Il confine della verità

03:35 Il tesoro di Vera Cruz

Rai Premium 20:05 Che Dio ci aiuti S3E20 – Una spina nel cuore

21:20 Eurovision Song Contest 2022 Edizione Italiana – Finale del 14/05/2022

01:40 Un caso di coscienza 5 – Doppia verità

03:20 Piloti

03:40 Hudson e Rex S2E3 – Morte di un influencer

Cielo 20:25 Affari di famiglia

21:15 Il giocatore di scacchi

23:25 Lolita

01:55 Nymphomaniac – Volume 2

03:50 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 20:06 La casa nella prateria

21:06 Nudi e felici

22:53 Arma letale 2

00:57 Una mamma per amica

02:25 A-Team

03:55 TGcom 24

03:59 Chips

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Le chiavi del paradiso

23:40 Indagine ai confini del sacro

00:15 La compieta preghiera della sera

00:15 Santo Rosario

LA7d 20:10 La cucina di Sonia

21:20 Joséphine, Ange Gardien

01:00 ArtBox

01:30 La cucina di Sonia

02:00 Like – Tutto ciò che Piace

02:30 I menù di Benedetta

La 5 21:10 Inga Lindstrom – il Ritorno di Ellen

23:10 Uomini e Donne

00:38 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

03:40 Daydreamer – Le Ali del Sogno

04:24 Il Segreto Xxxvi , 2281 – il Segreto Xxxvi – L’Album Dei Ricordi

Real Time

20:20 Trasformazioni incredibili

21:25 Vite al limite

04:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34 21:05 Sms – Sotto mentite spoglie

22:47 Volesse il cielo

00:32 Amnesia

02:30 La cintura

04:01 Maciste alla corte dello Zar

Focus 20:15 Città Proibite – Cose di Questo Mondo III

21:15 A Caccia di Tombe Egizie, 1 – A Caccia di Tombe Egizie

22:15 A Caccia di Tombe Egizie, 2 – A Caccia di Tombe Egizie

23:15 The Assassination Of Jfk , 1 – 1963

00:15 The Assassination Of Jfk , 2 – 1963

01:15 Problemi in Pista – Mayday: Air Disaster – The Accident Files II

02:00 Guernsey – Le Basi Segrete Dei Nazisti

02:45 Viriato, il Pastore – Barbarians – Roma Sotto Attacco

03:30 Salvavita A Quattro Zampe – Super Cani Al Lavoro

04:30 Rana, Regina della Giungla – Into The Wild: India

Giallo 21:10 Alexandra

23:10 Vera

01:10 Profiling

03:15 A Crime to Remember

TOP Crime

20:16 Il Lupo e L’Agnello – Person Of Interest i

21:10 Smalto Rosso – The Mentalist V

22:03 La Ragazza Dal Vestito Rosso Sangue – The Mentalist V

22:58 Il Soccorso – Law & Order: Unità Speciale Xii

23:52 Scommesse Familiari – Law & Order: Unità Speciale Xii

00:45 Prova A Prendermi – Colombo

02:35 Law & Order True Crime: The Menendez Murders, 1

03:29 Law & Order True Crime: The Menendez Murders, 2

04:22 Tgcom24

Italia 2 20:20 Il Finanziamento – Friends

20:45 Matrimonio di Beneficenza – Friends

21:15 Il Nostro Calice Trabocca – Schitt’s Creek

21:40 La Perdita – Schitt’s Creek

22:05 Niente Paura. è Sua Sorella. – Schitt’s Creek

22:35 Pessimi Genitori – Schitt’s Creek

23:00 Lo Chalet – Schitt’s Creek

23:35 Willy il Coyote e una Bambola Indemoniata – Mom

00:00 Spalla di Maiale e un Passeggiatore del Centro Commerciale – Mom

00:25 Burro Fuso e Narcisismo Tossico – Mom

00:50 Un Cuore Fragile – Bob Hearts Abishola

01:12 I Nigeriani Non Fanno Cose Inutili – Bob Hearts Abishola

01:39 La Passione dell’Ebreo – South Park

02:05 Te Lo Sei Preso Nel Culo-Sfida All’Ultimo Rap – South Park

02:30 Fico-O – South Park

02:58 I Soliti Idioti II , 11

03:18 I Soliti Idioti II , 12

03:38 I Soliti Idioti II , 13

03:58 I Soliti Idioti II , 14

04:20 Addio Zombie – Izombie

DMAX 21:25 Alaska Survival

23:15 WWE Raw

01:15 Contact

03:05 Scherzi della natura

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: Adelaide di Borgogna, la prima imperatrice con la Prof.ssa Tiziana Lazzari

21:10 Volti dei Vangeli. Gli incontri di Gesù – Lo stupore e il mistero

21:40 Italia: viaggio nella bellezza. Sulle tracce del patrimonio mondiale. Il Medioevo delle cattedrali

22:40 Travelogue. Destinazione Italia. Herman Melville

23:30 Storia della medicina. Dalla superstizione alla scienza – La grande sfida della medicina

00:30 Rai News Notte

00:35 Il giorno e la storia

00:50 #Maestri pt.80

01:30 Passato e Presente: Adelaide di Borgogna, la prima imperatrice con la Prof.ssa Tiziana Lazzari

02:10 Guerra di Corea – Attacco cinese

03:00 Famiglia Famiglie – Matrimoni ed unioni

Mediaset Extra