Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 12 maggio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 12 maggio 2022, in onda in prima e in seconda serata

con la programmazione completa di oggi.

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Eurovision Song Contest 2022 Edizione Italiana 2° Semifinale del 10/05/2022

23:15 Porta a Porta

23:30 TG1 Sera

23:38 Porta a Porta

01:00 RaiNews24

01:35 Cinematografo

02:25 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il Giustiziere della notte – Death Wish

23:20 Anni 20 Notte

01:07 Meteo 2

01:10 I Lunatici

02:30 Radio Corsa

02:50 Squadra Speciale Lipsia S16E15 – L’argine

03:35 Squadra Speciale Lipsia S16E16 – Linea 131

Rai 3 20:00 Blob

20:20 La gioia della musica – VIVALDI – Le quattro stagioni – La Primavera – Puntata del 12/05/2022

20:45 Un posto al sole – Puntata del 12/05/2022 EP5944

21:20 The Tomorrow Man

23:00 Una mattina d’agosto

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:50 Slow Tour Padano

01:57 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:19 Dieci Bianchi Uccisi Da un Piccolo Indiano

03:44 2 – Mamma Lucia

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:21 Un Figlio di Nome Erasmus

23:35 Tg5

00:11 Vizi di Famiglia

02:10 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:37 Uomini e Donne

04:50 Vivere II

Italia 1 20:24 L’ Isola Che Non C’è – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Safe House – Nessuno è Al Sicuro

23:41 Shutter Island

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:27 Un Treno Fuori Controllo – Indagini Ad Alta Quota

03:13 Un Bambino Ai Comandi – Indagini Ad Alta Quota

03:59 Studio Aperto – la Giornata

04:09 L’ Invasione – Capitan Harlock

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:20 L’aria che tira

04:15 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8 20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Se solo fosse vero

23:20 (S)ex list

01:20 Sex Movie in 4D

03:25 Coppie che uccidono

04:15 Lady Killer

NOVE 20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 King Arthur

00:05 La rapina perfetta

02:05 Airport Security: Spagna

20 — Venti 20:13 La Riverberazione della Sveltina – The Big Bang Theory VIII

20:36 L’ Attenuazione della Concentrazione – The Big Bang Theory VIII

21:04 Focus – Niente è Come Sembra

23:21 The Foreigner

01:36 La Festa di Tutti i Peccatori – The Originals IV

02:16 Ritorno A New Orleans – The Originals V

02:55 L’ Angelo della Morte – Distretto di Polizia 7

03:35 Un Grido D’Aiuto – Distretto di Polizia 7

04:12 Show Reel Serie Rete 20

Rai 4

20:31 Criminal Minds VI ep.2

21:19 C.S.I.: Vegas S1E1 – Eredità

22:04 C.S.I.: Vegas S1E2 – Oggi sposi

22:51 Alien: la clonazione

00:39 Pagan Peak S1E6 – Di carne e sangue

01:32 Pagan Peak S1E7 – La tempesta

02:23 Anica appuntamento al cinema

02:26 Cold Case VI ep.7

03:08 Cold Case VI ep.8

03:49 Cold Case VI ep.9

Iris 20:05 Territorio di Conquista – Walker Texas Ranger

21:00 All Is Lost

23:16 Scuola di Cult, 15

23:22 Air America

01:36 Entourage

03:22 Wimbledon

04:56 Quel Movimento Che Mi Piace Tanto

Rai 5 20:15 Prossima fermata America – S3E8

21:16 Pappano e la Messa di Gloria di Puccini

22:51 Fleetwood Mac – Their Own Way

23:52 Brian Johnson Una vita on The Road – S2E1

00:38 Save the Date – Speciale Farnesina Digital Art Experience

01:05 Rai News Notte

01:16 Elliott Erwitt – Il silenzio ha un bel suono

02:10 Prossima fermata America – S3E8

03:11 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 20:40 Stanlio e Ollio – Non abituati come siamo

21:10 Runner Runner

22:45 Boston – Caccia all’uomo

00:50 Addio mia Regina

02:30 Anica – Appuntamento al cinema

02:35 Movie Mag

03:00 Bel Ami – Storia di un seduttore

Rai Premium 20:15 Che Dio ci aiuti S3E16 – Il vero coraggio

21:20 Katie Fforde – La casa dalla porta rossa

23:00 Un’estate in Scozia

00:35 La Squadra 8 – Giochi pericolosi p.18

02:25 Un’estate in Portogallo

Cielo 20:05 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:20 The Asian Connection

23:10 Debbie viene a Dallas

00:20 9 to 5: Days in Porn

02:00 Viaggio nel desiderio femminile

03:05 Arakimentari – L’arte dell’erotismo

04:30 Sexplora

Twentyseven 21:08 Mr.Bean: L’ultima catastrofe

22:41 Tre all’improvviso

00:43 Una mamma per amica

02:12 A-Team

03:41 TGcom 24

03:43 Chips

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

21:10 Edie

22:55 Il Nostro Paese

23:20 La compieta preghiera della sera

23:20 Santo Rosario

LA7d 20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Downton Abbey

00:40 La Mala Educaxxxion

02:00 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

La 5 21:10 I Segreti di Osage County

23:40 Uomini e Donne

01:03 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno

Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:25 Io e la mia ossessione

22:55 Piedi al limite

Cine34 21:06 I due carabinieri

23:19 Il tenente dei Carabinieri

01:13 Joan lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedi’

03:49 Fellini monografie

03:55 Venuto al mondo

Focus 20:15 Alla Ricerca di El Dorado – Cose di Questo Mondo III

21:15 The Assassination Of Jfk , 1 – 1963

22:15 The Assassination Of Jfk , 2 – 1963

23:15 Freedom Oltre il Confine – 21

01:15 Collisioni Letali – Mayday: Air Disaster – The Accident Files II

02:00 I Grandi Velieri Da Guerra – Navi Da Guerra – Combat Ships

02:45 Abu Rawash e la Piramide Perduta – Piramidi: i Misteri Svelati

03:30 Fanjove Paradiso Disabitato – Viaggiatori – uno Sguardo sul Mondo

03:45 La Giungla Dei Cuccioli – Amazzonia Selvaggia

04:30 Emergency Rescue: in Volo con il 15° Stormo, 1

Giallo 21:10 Shetland

23:20 Delitto in Martigues

01:10 Profiling

03:20 A Crime to Remember

TOP Crime

20:16 Corruzione – Person Of Interest i

21:10 Il Laboratorio – C.S.I. Miami i

22:03 La Legge del Contrappasso – C.S.I. Miami i

22:58 Il Marchio – Law & Order: Unità Speciale Xii

23:52 Il Trofeo – Law & Order: Unità Speciale Xii

00:46 Diventare Uomo – Law & Order: Unità Speciale Xx

01:40 Uomo A Terra – Law & Order: Unità Speciale Xx

02:35 La Resa Dei Conti – Shades Of Blue III

03:28 Dritto Al Cuore – Shades Of Blue III

04:21 Tgcom24

Italia 2 20:20 La Sera delle Stelle – Friends

20:45 Il Test della Fertilità – Friends

21:15 Chips (Di D. Shepard)

23:20 Dragon Ball Z: il Diabolico Guerriero Degli Inferi – Animazione

00:20 Dragon Ball Z: L’Eroe del Pianeta Conuts – Animazione

01:21 Culacchioni-Butta la Ciccia – South Park

01:40 Raisins – South Park

02:05 è Natale in Canada – South Park

02:30 Divertirsi con Le Armi – South Park

02:58 I Soliti Idioti II , 3

03:18 I Soliti Idioti II , 4

03:38 I Soliti Idioti II , 5

03:58 I Soliti Idioti II , 6

04:20 Il Progetto Z – Izombie

DMAX 21:25 I pionieri dell’oro

23:15 Metal Detective

00:25 NASA X-Files

02:05 Unexplained Files

02:55 Ed Stafford: duro a morire

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: La linea Maginot con il Prof. Andrea Santangelo

21:10 a.C.d.C. Apocalissi del passato – p. 2 – La distruzione di Sodoma: tra leggenda e realtà

22:10 a.C.d.C. L’impero della Regina Vittoria p. 2. Passaggio in India

23:00 Italia: Viaggio nella Bellezza Un arcangelo nelle grotte: il culto di S. Michele nell’Italia Medievale

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri pt.14 11/03/2021

01:00 Passato e Presente: La linea Maginot con il Prof. Andrea Santangelo

01:40 Travelogue. Destinazione Italia. J.W. Goethe

02:35 Piccolo Re. Le grandi scelte

03:30 L’italia vista dal cielo. Sicilia

Mediaset Extra