Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 14 maggio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 14 maggio 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Eurovision Song Contest 2022 – Finale

00:45 RaiNews24

01:20 Sottovoce – Puntata del 15/05/2022

01:50 Mille e un Libro

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 Speciale TG2 Post

21:20 F.B.I. S4E16 – Vittime del sistema

22:10 F.B.I. International S1E15 – Non avrei dovuto lasciarla

23:00 TG2 – Dossier

23:43 Meteo 2

23:45 TG2 – Storie. I racconti della settimana

00:30 TG2 Mizar

00:55 TG2 Cinematinée

01:00 TG2 Achab Libri

01:05 TG2 Sì, Viaggiare

01:20 TG2 Eat Parade

01:30 Appuntamento al cinema

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Le parole

21:50 The Informer – Tre secondi per sopravvivere

23:40 TG3 Mondo

00:05 TG3 Agenda del Mondo

00:10 Meteo 3

00:15 Un giorno in Pretura Marta Russo: una storia italiana

01:20 TG3 Chi è di scena

01:35 Appuntamento al cinema

01:40 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:55 Sull’Hyperion: un incontro con Marcello Panni e Salomè Bene

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 Don Camillo e L’Onorevole Peppone

23:44 Nodo Alla Gola/Cocktail per un Cadavere

01:27 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:45 I Ragazzi Irresistibli

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:21 Amici Come Prima

23:20 Tg5

23:56 Nonno Scatenato

02:00 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:27 Nostalgia – Ciak Speciale

6 Italia 1

20:24 Lavoro di Squadra – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 L’ Era Glaciale 4 – Continenti Alla Deriva

23:10 Gladiatori di Roma

01:01 Berlino – Campionato Formula e

02:01 Studio Aperto – la Giornata

02:13 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Il processo di Norimberga

00:45 Tg La7

00:55 Anticamera con vista

01:05 In Onda

01:45 Like – Tutto ciò che Piace

02:20 La classe

8 TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Dark Tide

23:40 Turistas

01:25 Epic Movie

02:50 Lady Killer

9 NOVE

20:00 Fratelli di Crozza

21:40 Putin – Potere senza confini

23:20 Minaccia nucleare – La sfida di Putin

00:20 Apocalypse: L’ascesa di Hitler

20 Venti

20:13 La Soluzione del Professore Associato – The Big Bang Theory VIII

20:36 L’ Insufficienza del Primo Lancio – The Big Bang Theory VIII

21:04 Codice: Swordfish

23:19 Repo Men

01:28 Ultimatum – The Originals V

02:08 Le Colpe di Klaus – The Originals V

02:47 Un Caso di Coscienza – Distretto di Polizia 7

21 Rai 4

20:35 C.S.I.: Vegas S1E2 – Oggi sposi

21:23 The Bouncer – L’infiltrato

22:53 Il ribelle

00:41 Anica appuntamento al cinema

00:44 L’uomo senza sonno

02:25 Kristen

22 Iris

21:00 Presunto Innocente

23:37 La Giusta Causa

01:41 The Courier

03:10 Tre per una Grande Rapina

23 Rai 5

21:16 Il malato immaginario

23:08 Personaggi in cerca d’attore – S3E7

23:35 Apprendisti stregoni Il metodo Visconti

00:35 Rumori del ‘900 – S3E6

01:38 Rai News Notte

01:40 Art Night 2021/22 – E24

24 Rai Movie

21:10 Magnolia

00:20 Quel che sapeva Maisie

02:05 A Hong Kong è già domani

25 Rai Premium

21:20 Lea – Un nuovo giorno – S1E3 – Verità difficili

22:15 Lea – Un nuovo giorno – S1E4 – Vie di fuga

23:15 La vita promessa S2E1

01:05 Blu notte: Il caso Michele Sindona

02:00 Blu Notte 4: Il Caso Graziella Campagna p.2

02:40 Allora in onda – Gian Burrasca

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Malizia erotica

23:00 Kink

00:35 Vite da pornostar

02:15 Io, Anders e le altre 23 donne

03:50 Sexplora

27 Twentyseven

20:03 La casa nella prateria

21:06 James Bond 007 – Casino Royale

23:25 Mars Attacks!

01:17 Bed & breakfast with love

02:44 A-Team

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Soul

21:20 Simon Birch

23:30 Santo Rosario

00:30 Seaside Hotel

02:00 La compieta preghiera della sera

02:20 Santo Rosario

29 LA7d

20:10 La cucina di Sonia

21:30 Ghost Whisperer

00:50 È arrivato nostro figlio

02:50 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Rosamunde Pilcher: una Storia Complicata

23:00 Rosamunde Pilcher: la Lettera

00:47 X-Style

01:20 1 – L’Onore e il Rispetto – Parte Seconda

31 Real Time

20:10 Questa è casa mia!

34 Cine34

21:13 Dimenticare Palermo

23:07 Il pentito

01:16 L’ amica di mia madre

02:45 Campagnola bella

35 Focus

20:15 Simboli sul Fondo dell’Oceano – Stranezze di Questo Mondo II

21:15 Il Sistema Solare – Universo Ai Raggi X II

22:15 Il Lato Oscuro dell’Universo – Universo Ai Raggi X II

23:15 North America’s National Parks, 6

00:15 Una Vita in Volo – Le Meraviglie del Parco di Yellowstone

01:15 La Vera Maria Maddalena – la Storia Proibita IV

02:00 Il Boia di Hitler – la Storia Proibita IV

02:45 1944 – la Liberazione della Provenza – Campi di Battaglia V

38 Giallo

21:10 I misteri di Murdoch

23:05 L’Ispettore Barnaby

01:05 Elementary

02:55 Murder Comes to Town

39 TOP Crime

20:16 Quattro Numeri – Person Of Interest I

21:10 Agatha Christie: 13 A Tavola

22:57 Aspettare e Sperare – Prodigal Son I

23:50 La Cruna dell’Ago – Prodigal Son I

00:43 Sotto Copertura – Chicago Fire VII

01:36 Uomini Onesti – Chicago P.D. VI

02:29 Illusioni – Motive II

03:22 Vicolo Cieco – Motive II

49 Italia 2

20:20 E Le Ristrutturazioni Urgenti – 2 Broke Girls

20:45 E il Senso della Tartaruga – 2 Broke Girls

21:15 The Hitcher

22:50 La Notte del Giudizio – Election Year

00:56 Piccoli Ferma Crimine-Mini Nemici del Crimine – South Park

01:26 Avarizia del Pellerossa-L’Avidità Dei Pellerossa – South Park

52 DMAX

21:25 I segreti delle strutture

23:15 SOS Paranormal

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Maria Giuseppina Muzzarelli

20:30 Passato e presente – Carlo VIII in Italia

21:10 In nome del popolo sovrano

23:40 Genitori

00:35 Rai News Notte

55 Mediaset Extra

21:15 L’Isola Dei Famosi

02:15 Avanti un Altro