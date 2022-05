Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 10 maggio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 10 maggio 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Eurovision Song Contest 2022 Edizione Italiana 1° Semifinale del 10/05/2022

23:15 Porta a Porta

23:30 TG1 Sera

23:38 Porta a Porta

01:00 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Gilles Villeneuve, l’Aviatore

23:40 Ti sento – Giancarlo Giannini – 10/05/2022

00:45 Generazione Z

01:46 Meteo 2

01:50 I Lunatici

02:30 Sorgente di vita – Puntata del 08/05/2022

03:00 Ora puoi uccidere la sposa

Rai 3 20:00 Blob

20:20 La gioia della musica – BEETHOVEN – Sinfonia n. 3 “Eroica” – Puntata del 10/05/2022

20:45 Un posto al sole

21:20 #cartabianca

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Fuori Dal Coro

00:52 Un Killer Dietro Le Quinte

02:49 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:09 Nelly e Mr. Arnaud

04:55 Due Soldi di Felicità

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:23 Spirale di Bugie – Un’Altra Verità

23:40 X-Style

00:10 Tg5

00:45 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

01:12 Uomini e Donne

04:05 Vivere II

Italia 1 20:24 Odio Virtuale – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Le Iene Presentano Paola Catanzaro: Da Mistico A Showgirl

01:06 Come Non Pagare Le Tasse – i Griffin

01:29 Tutto Accadde in una Scuola – i Griffin

01:54 Studio Aperto – la Giornata

02:06 Sport Mediaset – la Giornata

02:21 Un Tragico Equivoco – Indagini Ad Alta Quota

03:07 Bomba A Bordo – Indagini Ad Alta Quota

03:53 L’ Orfanella – Capitan Harlock

04:17 Val Più la Penna della Spada – Capitan Harlock

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:20 L’aria che tira

04:15 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8 20:25 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Sotto assedio – White House Down

23:50 The punisher

02:10 Babysitting – Una notte che spacca

03:35 Coppie che uccidono

04:25 Lady Killer

NOVE 20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 La rapina perfetta

23:35 Apocalypto

02:05 Airport Security: Spagna

20 — Venti 20:10 Studio Prepartita Internazionali Bnl D’Italia 2022

20:32 Internazionali Bnl D’Italia 2022: Martinez-Sinner

22:34 Mission: Impossible III

23:41 Automata

01:50 Il Sacrificio – The Originals IV

02:30 Dietro la Porta Rossa – The Originals IV

03:09 L’ Ultimo Colpo – Distretto di Polizia 7

03:49 Il Giorno Più Lungo – Distretto di Polizia 7

04:25 Show Reel Serie Rete 20 Rai 4

20:33 Criminal Minds V ep.21

21:21 C’era una volta a… Hollywood

00:10 Wonderland: Speciale “Torino magica” – 10/05/2022

00:49 Anica appuntamento al cinema

00:53 Ip Man

02:38 Pagan Peak S1E3 – L’uomo della foresta

03:29 Cold Case VI ep.2

Iris 20:05 La Notte dell’Odio – Walker Texas Ranger

21:00 El Dorado (Di H. W. Hawks)

23:36 Alfabeto

23:52 Tomahawk, Scure di Guerra

01:38 La Pasion Turca

03:36 Spy Game (Di T. Scott)

Rai 5 20:15 Prossima fermata America – S3E6

21:15 Il gioco delle coppie

23:01 The Rolling Stones: Havana Moon in Cuba

00:47 Jannacci in L’importante è esagerare – E8

01:17 Rai News Notte

01:20 Darcey Bussell – In cerca di Margot Fonteyn

02:13 Prossima fermata America – S3E6

03:13 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 20:45 Stanlio e Ollio – Anniversario di nozze

21:10 Cell Block 99: Nessuno può fermarmi

23:20 Suburbicon

01:15 Anica – Appuntamento al cinema

01:20 Doppio taglio

03:05 Arrivano Joe e Margherito

Rai Premium 20:15 Che Dio ci aiuti S3E12 – L’amore che resta

21:20 Un’ estate a Barcellona

22:55 Cuori – S1E5 – Tradimenti

00:00 Cuori – S1E6 – Porte girevoli

00:45 La Pietra di Marco Polo 2

01:15 Regina di Fiori

03:35 Hudson e Rex S1E11 – Acqua assassina

Cielo 20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 La tête en friche – La testa tra le nuvole

23:00 La vita di Adele

02:25 Nymphomaniac – Volume 1

04:30 Sexy Missionaries – Redenzione a Las Vegas

Twentyseven 20:08 La casa nella prateria

21:05 Io sono tu

23:01 Tu, io e Dupree

00:57 Una mamma per amica

02:24 A-Team

03:50 TGcom 24

03:52 Chips

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

21:10 La segretaria quasi privata

23:00 Retroscena

23:40 La compieta preghiera della sera

23:40 Santo Rosario

LA7d 20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Drop Dead Diva

00:50 Mica pizza e fichi

01:25 La Mala Educaxxxion

02:45 I menù di Benedetta

La 5 21:20 Something New -1° parte

22:14 Tgcom24

22:17 Meteo.it

22:19 Something New 2°parte

23:17 Uomini e donne

00:43 L’isola dei Famosi ’22

Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:25 Primo appuntamento crociera

23:00 Primo appuntamento

00:30 Sex Tape

01:25 The Bad Skin Clinic

Cine34 21:06 Com’e’ bello far l’amore

22:53 Segreti di cinema – cine34 ’22

23:02 Toto’ e Peppino divisi a Berlino

00:50 Il lupo – PrimaTv

02:21 Willy Signori e vengo da lontano

04:03 Dentro lo schermo – filler cine34

Focus 20:15 L’ Impero Perduto – Cose di Questo Mondo III

21:15 North America’s National Parks, 6

22:15 Una Vita in Volo – Le Meraviglie del Parco di Yellowstone

23:15 Come Demolire un Sommergibile Nucleare

00:15 Nausicaà- L’Acquario Più Grande D’Europa

01:15 Linate. una Tragedia Italiana – Indagini Ad Alta Quota XI

02:00 Navi Soccorso – Navi Da Guerra – Combat Ships

02:45 Alla Scoperta di Dahshur – Piramidi: i Misteri Svelati

03:45 Una Vita Sugli Alberi – Amazzonia Selvaggia

04:30 Verso Saturno, Sola Andata: Storia della Missione Cassini-Huygens

Giallo 21:10 Delitto in Martigues

23:10 Vera

01:10 Profiling

03:20 A Crime to Remember

TOP Crime

20:16 Una Voce Dal Passato – Person Of Interest i

21:10 Il Bagnante Nudo – Forever

22:03 I Lupi Dei Bassifondi di Brooklyn – Forever

22:58 Il Bersaglio – Law & Order: Unità Speciale Xii

23:52 La Prigioniera – Law & Order: Unità Speciale Xii

00:45 Il Fienile Rosso – The Mentalist V

01:38 Denti e Artigli Rossi – The Mentalist V

02:33 La Vacuità del Potere – Shades Of Blue III

03:26 Ossessione e Follia – Shades Of Blue III

04:19 Tgcom24

Italia 2 20:20 A Casa per Natale – Friends

20:45 Brutte Sorprese – Friends

21:15 Warcraft – L’Inizio

23:30 Rush Hour – Missione Parigi

01:21 Cristiani Pestano Duro-Christian Rock Censurata – South Park

01:41 Alba Grigia-Vecchi Alla Riscossa – South Park

02:06 Casa Bonita – South Park

02:26 Tutto Sui Mormoni – South Park

02:53 I Soliti Idioti i , 5

03:13 I Soliti Idioti i , 6

03:30 I Soliti Idioti i , 7

03:55 I Soliti Idioti i , 8

04:20 Ed Egli Sarà un Uomo Buono – Izombie

DMAX 21:25 Metal Detective

23:25 WWE Smackdown

01:10 Ed Stafford: duro a morire

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: Thutmosis III il Faraone guerriero con la Prof.ssa Patrizia Piacentini

21:10 Storia della medicina. Dalla superstizione alla scienza – La grande sfida della medicina

22:10 Guerra di Corea – Attacco cinese

23:00 Telemaco (pt.1)

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri pt.81

01:00 Passato e Presente: Thutmosis III il Faraone guerriero con la Prof.ssa Patrizia Piacentini

01:40 Italiani – Gino Bartali, il campione giusto

02:35 Piccolo Re. Cugini terribili

03:30 L’italia vista dal cielo. Emilia Romagna e Marche

Mediaset Extra