Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 9 maggio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 9 maggio 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Anteprima Eurovision Song Contest 2022

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Nero a metà S3E11 – A viso scoperto

22:30 Nero a metà S3E12 – Per una figlia

23:35 Via delle Storie

23:50 TG1 Sera

23:56 Via delle Storie

00:45 S’è fatta notte

01:20 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Made in Sud

00:15 Re Start

01:40 I Lunatici

02:30 Calcio Totale

03:30 Il commissario Lanz S7E2 – Tradimenti

Rai 3 20:00 Blob

20:20 La gioia della musica – ROSSINI – ouverture del Guglielmo Tell – Puntata del 09/05/2022

20:45 Un posto al sole – Puntata del 09/05/2022 EP5941

21:20 Report – Puntata del 09/05/2022

23:15 Il dilemma del fine vita – Dilemmi – Puntata del 09/05/2022

00:00 TG3 Linea notte

01:05 RaiNews24

01:05 Meteo 3

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:50 Illusioni – Motive II

01:52 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:12 Siamo Tutti Pomicioni

03:52 Ric e Gian Folies 1983

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 L’Isola Dei Famosi

01:15 Tg5

01:50 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:17 Uomini e Donne

04:50 Vivere II

Italia 1 20:23 Deja Vu – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Fast & Furious 5

23:55 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Drive Up

02:35 Studio Aperto – la Giornata

02:47 Sport Mediaset – la Giornata

03:02 Fuori Controllo – Indagini Ad Alta Quota

03:48 Attacco Suicida – Indagini Ad Alta Quota

04:34 Tutto è Bene Quel Che Finisce Bene – Rossana

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Premier Servant of the People

00:00 Zelensky – The Story

01:30 Tg La7

01:40 Otto e mezzo

02:20 Camera con vista

02:50 L’aria che tira

04:45 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8 20:55 TV8 Sport

21:30 F1 – Pit Walk Gara

21:55 Paddock Live

22:55 F1

01:10 Paddock Live

01:30 Finalmente maggiorenni

03:15 Coppie che uccidono

04:15 Lady Killer

NOVE 20:05 Little Big Italy

21:40 Apocalypse: L’ascesa di Hitler

23:30 Apocalypse: La Seconda Guerra Mondiale

02:30 In officina con Ema

03:25 Apocalypse: La Seconda Guerra Mondiale

03:25 Donne mortali

20 — Venti 20:13 La Trasmutazione di Proton – The Big Bang Theory VII

20:36 La Dissoluzione del Gorilla – The Big Bang Theory VII

21:04 Automata

23:25 I Vichinghi

01:25 L’ Ultimo Servo – The Originals IV

02:05 La Verità sul Vuoto – The Originals IV

02:44 Accusa Infamante – Distretto di Polizia 7

03:24 L’ Albero del Male – Distretto di Polizia 7

04:01 Show Reel Serie Rete 20 Rai 4

20:35 Criminal Minds V ep.19

21:23 Alex Rider S1E3

22:08 Alex Rider S1E4

22:55 Highwaymen – I banditi della strada

00:15 Pagan Peak S1E1 – Buio

01:05 Pagan Peak S1E2 – La stagione rossa

02:02 Anica appuntamento al cinema

02:05 Cold case V ep.16

02:47 Cold case V ep.17

03:26 Cold case V ep.18

Iris 20:05 L’ Angelo della Morte – Walker Texas Ranger

21:00 L’ Avvocato del Diavolo

23:51 Contact (Di R. Zemeckis)

02:36 Note di Cinema

02:41 Public Enemy

04:15 Arlington Road

Rai 5 20:15 Prossima fermata America – S3E5

21:15 Sciarada – Il circolo delle parole L’atlante che non c’è: Il mondo di Pinocchio. Un luna park per indigenti

22:11 Figlia mia

23:48 Rock Legends: Prince

00:33 Jannacci in L’importante è esagerare – E7

01:02 Rai News Notte

01:03 Darcey Bussell in cerca di Fred Astaire

01:59 Prossima fermata America – S3E5

03:02 Scrivere un classico nel Novecento – Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello

03:14 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 21:10 Balla coi lupi

00:15 Il kentuckiano

02:10 La giungla degli implacabili

03:40 L’avamposto telegrafico

Rai Premium 20:15 Che Dio ci aiuti S3E10 – Solo un gioco

21:20 Un’estate in Scozia

23:00 Aldo Moro, il Professore

00:35 Ransom S3E11 Verità e riconciliazione

01:20 Ransom S3E12 Far finta di essere Dio

02:05 Ransom S3E13 Storia di un altro giorno

02:55 Hudson e Rex S1E8 – La zia in giallo

03:35 Hudson e Rex S1E9 – Alta Tensione

Cielo 20:20 Affari di famiglia

21:15 I fiumi di porpora

23:15 Guilty of Romance

01:25 Arakimentari – L’arte dell’erotismo

02:50 Sesso: quello che le donne vogliono

03:55 Art Paul of Playboy – L’uomo dietro le conigliette

Twentyseven 20:08 La casa nella prateria

21:06 Tu, io e Dupree

23:01 Arma letale

00:58 Una mamma per amica

02:26 A-team

03:09 A-Team

03:54 TGcom 24

03:56 Chips

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Sansone e Dalila

23:30 Indagine ai confini del sacro

00:00 La compieta preghiera della sera

00:00 Santo Rosario

LA7d 20:50 Mica pizza e fichi

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 Secretary

03:00 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

La 5 21:10 Inga Lindstrom – Benvenuta A Soderholm

23:10 Uomini e Donne

00:38 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

03:40 Daydreamer – Le Ali del Sogno

04:24 Il Segreto Xxxv , 2275 – il Segreto Xxxv – L’Album Dei Ricordi

Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:25 Vite al limite

04:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34 21:06 Attenti al gorilla

22:44 Cetto c’e’ senzadubbiamente

00:22 Viuuulentemente… mia

01:52 Le leggi del desiderio

03:36 Fellini monografie

04:15 Segreti di cinema – Cine34

Focus 20:15 Il Sangue di Petra – Cose di Questo Mondo III

21:15 L’ Antico Mondo di Tikal

22:15 Machu Picchu – Le Megastrutture delle Antiche Civiltà

23:15 La Guerra Nel Sottosuolo – i Tunnel Segreti di Parigi

00:15 Camp Century – un Segreto della Guerra Fredda

01:15 Blocco Ai Reattori – Indagini Ad Alta Quota XI

02:00 Le Navi Da Combattimento della Guerra Fredda – Navi Da Guerra

02:45 Meidum e il Mistero della Falsa Piramide – Piramidi: i Misteri Svelati

03:30 L’ Isola delle Conchiglie – Viaggiatori – uno Sguardo sul Mondo

03:45 Riprodursi O Morire – Amazzonia Selvaggia

04:30 La Costa Dei Predatori

Giallo 21:10 Vera

23:00 Shetland

01:20 Elementary

03:10 I Am Homicide

04:50 A Crime to Remember

TOP Crime

20:16 Orchidee Bianche – The Mentalist VII

21:10 Il Fienile Rosso – The Mentalist V

22:03 Denti e Artigli Rossi – The Mentalist V

22:58 Figlio Conteso – Law & Order: Unità Speciale XI

23:52 La Copia – Law & Order: Unità Speciale Xii

00:45 Ciak Si Uccide – Colombo

02:33 Bambole A Pezzi – Shades Of Blue II

03:26 Poliziotti Buoni – Shades Of Blue III

04:19 Tgcom24

Italia 2 20:20 Cena per Sei – Friends

20:45 La Tata Maschio – Friends

21:15 Rush Hour – Missione Parigi

23:00 Audrey Hepburn e un Jalapeno Popper – Mom

23:25 Papi Papi e un Puma – Mom

23:55 Yogurt di Capra e Ampio Parcheggio – Mom

00:20 Gli Omini Girevoli e una Sporcacciona – Mom

00:45 Falso Bacon e un Piano per Ucciderci Tutti – Mom

01:16 Avarizia del Pellerossa-L’Avidità Dei Pellerossa – South Park

01:38 South Park è Gay!

01:57 Cristiani Pestano Duro-Christian Rock Censurata – South Park

02:22 Alba Grigia-Vecchi Alla Riscossa – South Park

02:50 I Soliti Idioti i , 1

03:10 I Soliti Idioti i , 2

03:30 I Soliti Idioti i , 3

03:55 I Soliti Idioti i , 4

04:20 Pazzia di un Cervello Germofobico – Izombie

DMAX 21:25 Border Security: niente da dichiarare

23:15 Bodycam – Agenti in prima linea

00:10 Indagini paranormali con Josh Gates

02:00 I segreti delle strutture

03:50 Ufo: i testimoni

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia

20:30 Vittime del terrorismo

20:35 Passato e Presente: Giornalisti nel mirino delle BR con il Prof. Agostino Giovagnoli

21:10 Volti dei Vangeli. Gli incontri di Gesù raccontati da Papa Francesco – Seconda puntata

21:40 Italia: Viaggio nella Bellezza Un arcangelo nelle grotte: il culto di S. Michele nell’Italia Medievale

22:40 Travelogue. Destinazione Italia. J.W. Goethe

23:40 Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte

01:00 Rai News Notte

01:05 Il giorno e la storia

01:20 #Maestri pt.42

02:00 Passato e Presente: Giornalisti nel mirino delle BR con il Prof. Agostino Giovagnoli

02:30 La guerra segreta. L’ascesa di Tito

03:30 L’italia vista dal cielo Basilicata e Calabria

Mediaset Extra