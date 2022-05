Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 2 maggio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 2 maggio 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Nero a metà S3E9 – Colpevoli omissioni

22:30 Nero a metà S3E10 – Ah, l’amore, l’amore

23:30 Via delle Storie

23:45 TG1 Sera

23:47 Via delle Storie

00:45 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Made in Sud

00:15 Re Start

01:35 Meteo 2

01:40 I Lunatici

02:30 Calcio Totale

03:25 Inganno in Paradiso

Rai 3 20:00 Blob

20:20 Bangla – La serie – S1E4 – Baci con moderazione

20:45 Un posto al sole – Puntata del 02/05/2022 EP5936

21:20 Report – Puntata del 02/05/2022

23:15 Carnivoro o vegetariano – Dilemmi – Puntata del 02/05/2022

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:50 Scambio di Identità – Motive II

01:52 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:14 Morbosità

03:41 Ric e Gian Folies 1983

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 L’Isola Dei Famosi

01:12 La Pupa e il Secchione Short

01:15 Tg5

01:50 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:17 Uomini e Donne

04:44 Vivere II

Italia 1 20:24 Il Corpo D’Onore – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Bloodshot

23:40 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:27 L’ Ingegnere del Monte Bianco – L’Ingegnere del Monte Bianco

03:18 Trasporti Straordinari: il Cammino Degli Aerei

04:10 Studio Aperto – la Giornata

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Premier Servant of the People

00:00 Navalnj: L’Intoccabile

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Camera con vista

02:20 L’aria che tira

04:15 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8 20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Nonno questa volta è guerra

23:15 Cose nostre – Malavita

01:20 UEFA Europa League Magazine

02:20 Lady Killer

04:00 Coppie che uccidono

NOVE 20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Speed

23:45 Prison – Viaggio all’inferno

02:35 Airport Security: Europa

20 — Venti 20:13 La Dissipazione della Scoperta – The Big Bang Theory VII

20:36 L’ Estrazione di Cooper – The Big Bang Theory VII

21:04 Rise Of The Legend – la Nascita della Leggenda

23:54 Doa: Dead Or Alive

01:39 La Teoria dell’Albero – Frequency

02:21 Il Campeggio – Frequency

02:59 Indifesa – Distretto di Polizia 6

03:39 Effetti Collaterali – Distretto di Polizia 6

04:16 Show Reel Serie Rete 20

Rai 4

20:17 Criminal Minds V ep.9

21:20 Alex Rider S1E1

22:04 Alex Rider S1E2

22:49 12 Round

00:50 Anica appuntamento al cinema

00:53 Il principio del piacere S1E1

01:55 Il principio del piacere S1E2

02:43 Cold Case V ep.5

03:26 Cold Case V ep.6

Iris 20:05 Cody il Crociato – Walker Texas Ranger

21:00 Mai Dire Mai (Di I. Kershner)

23:51 Dune (Di D. Lynch)

02:27 Note di Cinema

02:33 Gangster Story

04:20 Intrigo A Damasco

Rai 5 20:15 Prossima fermata Australia – E6

21:15 Sciarada Il circolo delle parole – L’atlante che non c’è-In Sardegna con Grazia Deledda

22:12 5 è il numero perfetto

23:57 Eric Clapton – The Lady in the Balcony

01:14 Rai News Notte

01:16 Alessandro Dobici – 20 anni di fotografia

02:20 Prossima fermata Australia – E6

03:20 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 21:10 Io sono la legge

22:55 Io non credo a nessuno

00:30 Proxima

02:20 Charlot – Chaplin

Rai Premium 20:10 Che Dio ci aiuti S2E16 – Il vero padre

21:20 Un’estate in Portogallo

23:00 Ransom S3E8 Triade oscura

23:45 Ransom S3E9 – Disco rotto

00:30 Ransom S3E10 Inadatto

01:15 Un caso di coscienza 4 – Game Over p.6

02:45 Allora in onda – Commesse

03:25 Un Commissario in campagna S3E12 – Mamme e bugie

Cielo 20:20 Affari di famiglia

21:15 The Double

23:10 La coccolona

00:30 Sesso: quello che le donne vogliono

01:40 Riga: Capitale del turismo sessuale

02:35 Love for sale con Rupert Everett

03:35 Webcam Girls

04:05 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 20:13 La casa nella prateria

21:11 La rivolta delle ex

23:06 Dave – Presidente per un giorno

01:04 Una mamma per amica

02:30 A-Team

03:59 Chips

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 King David

23:05 Indagine ai confini del sacro

23:45 La compieta preghiera della sera

23:45 Santo Rosario

LA7d 20:50 Mica pizza e fichi

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 I misteri di Parigi

02:45 I menù di Benedetta

La 5 21:10 Inga Lindstrom – Alla Ricerca di Te

23:07 Uomini e Donne

00:35 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

03:37 Daydreamer – Le Ali del Sogno

04:24 Il Segreto Xxxv , 2269 – il Segreto Xxxv – L’Album Dei Ricordi

Real Time

21:25 Ti spedisco in convento

23:00 90 giorni per innamorarsi: e poi…

00:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34 21:07 Cetto c’e’ senzadubbiamente

22:47 Uomo d’acqua dolce

00:28 L’ ultimo harem

02:02 Vite strozzate

03:44 Dentro lo schermo – filler cine34

04:41 Maciste contro i mostri

Focus 20:15 Il Fantasma di Zorro – Cose di Questo Mondo III

21:15 Santa Sofia – Le Megastrutture delle Antiche Civiltà II

22:15 Mont Saint Michel – Le Megastrutture delle Antiche Civiltà

23:15 La Guerra Dei Kamikaze

01:15 La Tragedia della Squadra Chapecoense – Indagini Ad Alta Quota Xix

02:00 Sottomarini: la Guerra Sotto i Mari – Navi Da Guerra – Combat Ships

02:41 Tgcom24 Reti Free

02:45 L’ Aldilà – Antico Egitto: Civiltà Eterna

03:45 Estate: la Grande Corsa – Alla Scoperta delle Highlands

04:30 Guyana – Feroci!

Giallo 21:10 Vera

23:10 Shetland

01:20 Elementary

03:10 I Am Homicide

TOP Crime

20:16 Cuori Neri – The Mentalist VI

21:10 La Collana di Rubini Rossi – The Mentalist V

22:03 Piccola Corvette Rossa – The Mentalist V

22:58 Il Salvatore – Law & Order: Unità Speciale XI

23:52 Riservatezza – Law & Order: Unità Speciale XI

00:45 Vino D’Annata – Colombo

02:33 Dolce Caroline – Shades Of Blue II

03:26 Frattura – Shades Of Blue II

04:19 Tgcom24

Italia 2 20:20 Accadde Quella Sera – Friends

20:45 Sedotto e Licenziato – Friends

21:15 Fighting

23:20 Istinto Materno – Mom

23:45 Auto Nuove e Amicizie Rovinate – Mom

00:15 Redenzioni e Rivelazioni – Mom

00:40 La Sottile Arte del Procrastinare – Mom

01:05 Cerimonie Sobrie e Sobri Anniversari – Mom

01:31 Io e il Mio Futuro Me-Io e il Mio Futuro Me Stesso – South Park

01:57 Slitta Rossa Abbattuta-Slitta Rossa Abbattuta – South Park

02:25 Frances Francis Franny Frank – Shameless

03:25 Fuori Dal Mio Quartiere – Shameless

04:20 Il Ritorno del Ragazzo Morto – Izombie

DMAX 21:25 Border Security: niente da dichiarare

23:15 Bodycam – Agenti in prima linea

00:10 Indagini paranormali con Josh Gates

02:00 Codici e segreti

03:50 Ufo: i testimoni

Rai Storia 20:00 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: Un francescano alla corte mongola con il Prof. Franco Cardini

21:10 Papa Francesco e il racconto dei Vangeli: Volti dei Vangeli – 17/04/2022

21:40 Italia viaggio nella bellezza -Santa Maria Antiqua e la pittura bizantina

22:20 Travelogue.Destinazione Italia – Mary Shelley

23:20 Cesare in Gallia – Cronache dal De Bello Gallico

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:35 #Maestri pt.53

01:15 Passato e Presente: Un francescano alla corte mongola con il Prof. Franco Cardini

02:00 Storie della Shoah in Italia. I complici

03:00 L’Italia dei dialetti: Puntata 12 – Le parole del mare

03:30 Festa barocca. Il barocco degli estremi

Mediaset Extra