Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 22 aprile 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 22 aprile 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 The Band – Puntata del 22/04/2022

00:00 TG1 Sera

00:05 TV7

01:15 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S S19E9 – Memoria virtuale

22:10 N.C.I.S. Hawai’i S1E9 – L’impostore

23:00 Belve – Puntata del 22/04/2022

23:55 O anche no – Puntata del 22/04/2022

00:25 Meteo 2

00:30 I Lunatici

02:25 Big Daddy

03:55 Appuntamento al cinema

Rai 3 20:00 Blob

20:20 La Strage di Acerra, Ottobre 1943

20:45 Un posto al sole – Puntata del 22/04/2022 EP5930

21:20 Bella Ciao – Per la libertà

23:15 Illuminate – Alda Merini, la musica delle parole

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:15 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:25 Visages Villages

02:58 Fuori Orario. Cose (mai) viste

03:00 Troppo presto troppo tardi

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:50 Apocalypse Now – Training Day

01:56 Il Consigliori

03:40 Il Plenilunio delle Vergini

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 L’Isola Dei Famosi

01:12 La Pupa e il Secchione Short

01:15 Tg5

01:50 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:17 Uomini e Donne

04:14 Vivere II

Italia 1 20:24 Cacciatori e Prede – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Rocky II

23:50 Eliminators

01:30 Mi Arrendo – Taken

02:22 Sport Mediaset – la Giornata

02:37 Condanna Al Fallimento – Indagini Ad Alta Quota

03:24 Disastro All’Idroscalo di Miami – Indagini Ad Alta Quota

04:11 Il Primo – Rossana

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live – Diario di Guerra

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

03:45 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

03:45 Meteo – Oroscopo – Traffico

TV8 20:30 Guess My Age – La sfida

21:30 I delitti del Barlume – Un due tre stella!

23:30 Quattro matrimoni

02:00 Tre uomini e una pecora

03:30 Coppie che uccidono

NOVE 20:15 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Fratelli di Crozza (live)

22:55 Accordi & Disaccordi (live)

00:00 Fratelli di Crozza

01:35 Airport Security: Spagna

20 — Venti 20:13 La Destabilizzazione del Capello – The Big Bang Theory V

20:36 Il Vortice del Weekend – The Big Bang Theory V

21:05 The Losers

23:19 United Rugby Championship 2022: Edimburgo-Parma

01:25 Da Qualche Parte in Messico – Shooter II

02:06 I Padroni del Mondo Oscuro – Shooter II

02:44 La Scelta – Distretto di Polizia 5

03:24 Un Giorno Perfetto – I Parte – Distretto di Polizia 6

04:01 Show Reel Serie Rete 20

Rai 4

20:34 Criminal Minds IV ep.23

21:20 First Kill

23:02 Manhunt

00:56 Anica appuntamento al cinema

00:59 Wonderland Pt.30

01:39 Babylon Berlin S3E9

02:30 Babylon Berlin S3E10

03:11 Cold Case IV ep.14

03:53 Cold Case S4E15

Iris 20:05 Il Purosangue – Walker Texas Ranger

21:00 Shining

23:53 Batman (Di T. Burton)

02:20 Il Postino Suona Sempre Due Volte (Di B. Rafelson)

04:16 Doc Hollywood-Dottore in Carriera

Rai 5 20:14 Prossima fermata Australia – E1

21:15 Art Night 2021/22 – E22

23:13 Save the Date 2021/22 – E27

23:43 Terza Pagina 2021/22 – E24

00:31 Brian Johnson, una vita on the road – S1E5

01:15 Jannacci in L’importante è esagerare – E4

01:45 Rai News Notte

01:46 Save The Date – Luca Francesconi Milano Musica

02:18 Prossima fermata Australia – E1

03:18 Evolution – Il viaggio di Darwin puntata

Rai Movie 21:10 Il favoloso mondo di Amélie

23:10 Un tirchio quasi perfetto

00:45 Anica – Appuntamento al cinema

00:50 Into the Wild – Nelle terre selvagge

03:15 L’odissea del Neptune nell’impero sommerso

Rai Premium 20:10 Che Dio ci aiuti S2E4 – Io sono nessuno

21:20 Nero a metà S3E5 – Nei suoi panni

22:20 Nero a metà S3E6 – Un uomo

23:05 Uniche – Cecilia Gasdia – 22/04/2022

23:40 Noi – S1E11 – Napoli

00:45 Noi – S1E12 – La luna

01:40 Nebbie e Delitti – S2E4 – Casa di bambola

03:25 Un Commissario in campagna S3E1 – Il mondo di Sophie

Cielo 20:15 Affari di famiglia

21:15 Castelli di carta

23:15 Un bicchiere di rabbia

00:30 Svizzera: le schiave del sesso

01:30 Escort Girls

02:30 Io, sex robot

03:15 Strippers – Vite a nudo

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 20:10 A-team

21:08 Quasi amici

23:10 Chips

00:59 Chuck

02:26 Psych

04:30 Camera Cafe’

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Guerra e Pace

21:10 Seaside Hotel

22:45 Effetto Notte – TV2000

23:20 La compieta preghiera della sera

23:20 Santo Rosario

LA7d 20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 A te le chiavi

01:40 La Mala Educaxxxion

03:05 I menù di Benedetta

La 5 21:10 Il Diario di Bridget Jones – Funny Friday

22:55 Uomini e Donne

00:15 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

03:17 Bitter Sweet , 75 – Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore

04:00 Il Segreto Xxxv , 2259 – il Segreto Xxxv – L’Album Dei Ricordi

Real Time

20:15 Cortesie per gli ospiti Ristorante

21:25 Cake Star – Pasticcerie in sfida

22:45 Piedi al limite

Cine34 21:06 L’ allenatore nel pallone 2

23:02 Cornetti alla crema

00:53 Dove vai tutta nuda?

02:25 Gila and Rik

04:05 Dentro lo schermo – filler cine34

Focus 20:15 Il Tesoro del Gran Canyon – Cose di Questo Mondo III

21:15 Castello di Chambord, Leonardo Nella Valle della Loira

22:15 Mezzi di Trasporto – Le Invenzioni di Leonardo

23:15 Macchine Straordinarie – Le Invenzioni di Leonardo

00:15 Angkor Wat – Le Megastrutture delle Antiche Civiltà II

01:15 Tg5 Start

01:18 Petra, la Rosa del Deserto – Le Megastrutture delle Antiche Civiltà

02:00 E-Planet, 16 – E-Planet

02:35 Nelle Profondità della Terra – Mega Metro

03:20 Nell’Oscuro della Materia – la Storia dell’Universo II

04:05 Van Gogh – Tra il Grano e il Cielo

Giallo 21:10 Miss Fisher – Delitti e misteri

23:40 Alexandra

01:35 Alice Nevers – Professione Giudice

03:45 Torbidi delitti

TOP Crime

20:15 Fiori Rossi Nel Deserto – The Mentalist VI

21:10 Dipendenze – Chicago P.D. VI

22:03 Una Squadra – Chicago P.D. VI

22:58 Zucchero – Law & Order: Unità Speciale XI

23:52 Solitudine – Law & Order: Unità Speciale XI

00:46 Senza Respiro – C.S.I. Miami i

01:40 Massacro in Famiglia – C.S.I. Miami i

02:35 Può Darsi/Decisamente – Imposters II

03:28 è Sufficiente. Puoi Andare. – Imposters II

04:21 Tgcom24

Italia 2 20:20 L’ Anello – Friends

20:45 Proposta di Matrimonio – I Parte – Friends

21:15 Esp 2 – Fenomeni Paranormali

23:10 La Fine del Mondo

01:16 Sciopero Degli Strambi-Sciopero Dei Menomati – South Park

01:46 Che Belli i Vitelli-Mucche in Fuga – South Park

02:16 Trailer del Nuovo di Trombino e Pompadour – Trailer del Nuovo di Terrance & Philip

02:39 Quale America? – Shameless

03:29 Un Piccolo Gallagher Può Fare Miracoli – Shameless

04:20 Il Giustiziere di Seattle – Izombie

DMAX 21:15 Ingegneria perduta

23:10 Il codice del Boss

00:10 Unexplained Files

02:00 Il mostro di Cuba

03:50 Squali in città

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Nadia Gallico Spano, una costituente – 23/02/2022

21:10 Storie contemporanee – La resistenza fiorentina

21:40 Marzo 1943 ore 10

22:10 La Resistenza tra scelta e martirio

23:00 I sette re. La leggenda di Roma

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 #Maestri pt.34

01:00 Passato e Presente – Nadia Gallico Spano, una costituente – 23/02/2022

01:40 Redemptio

03:00 L’Italia dei dialetti: Puntata 3 – Le parole che muoiono

03:30 Italiani. Raffaele Cadorna

Mediaset Extra