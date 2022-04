Colleferro. Dopo Amazon e Leroy Merlin, arriva il centro logistico di Unieuro

Come riporta Repubblica, Unieuro starebbe aprendo un nuovo hub logistico a Colleferro. La zona è quella dove sono già presenti altri importanti marchi (vedasi Amazon), in via Palianese. L’accordo sarebbe stato firmato con Vailog, che detiene la proprietà dei terreni. I tempi saranno abbastanza brevi. Infatti, il nuovo centro dovrebbe essere operativo nel giro di un anno e mezzo massimo: entro la fine del 2023.

Unieuro arriva a Colleferro

La struttura che ospiterà Unieuro sarebbe già in costruzione nella zona dello Slim (Sistema Logistico Integrato) di via Palianese, tra Colleferro e Paliano. La superficie sarà di 50mila metri quadrati, di cui un quinto saranno dedicati ad accogliere i grandi elettrodomestici, e non solo.

Il centro logistico servirà le regioni dell’Italia centrale e del meridione, fatta eccezione per Sicilia e Calabria, che continueranno a usufruire dei servizi del centro logistico di Camerini.

Posti di lavoro

L’arrivo di Unieuro dovrebbe portare alla creazione di circa un centinaio di posti di lavoro, tra cui addetti alla gestione del magazzino e personale amministrativo. Di questi, 20 saranno dipendenti diretti. La speranza è che non nascano polemiche, come in passato.

L’accordo dovrebbe far entrare in funzione il centro logistico prima del picco stagionale di fine 2023. Seguiranno sicuramente aggiornamenti nei prossimi mesi.

Foto di repertorio legata alle prime fasi di costruzione del polo logistico presente nella zona dello Slim.